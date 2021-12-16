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Инвестиции венчурные



16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система»
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн
06.11.2018 Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ
26.12.2014 Перспективные разработки в области импортозамещения определены как приоритетное направление инвестиций венчурного фонда «Ростелекома»
12.05.2014 Число венчурных сделок в России выросло на четверть
25.03.2014 В четвертом квартале 2013 г. российские венчурные проекты привлекли $99 млн в ходе 126 сделок
03.12.2013 Российский венчурный рынок: в 3 квартале 2013 г. было закрыто 98 инвестиционных раундов на $163 млн
19.04.2013 Объем венчурных инвестиций в 2012 г. снизился до уровня 2009 г.
29.11.2012 Россия: за 3 квартала 2012 г. объем венчурных вложений в сектор ИТ составил $485 млн
17.05.2012 Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд
05.12.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум»
28.11.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум»
18.08.2011 Венчурный фонд РВК «С-Групп Венчурс» инвестирует в разработчика антенн нового поколения «Бисант»
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап
23.06.2009 Сергей Иванов сократил инвестиции в hi-tech в 10 раз
23.06.2009 Вице-премьер РФ: российским компаниям не хватает венчурных инвестиций
22.06.2009 Исследование: венчурная индустрия США должна сократиться
27.05.2009 «Альфа-Капитал» сформирует фонд прямых и венчурных инвестиций
18.05.2009 Госдума объединит венчуров в товарищества
20.04.2009 Венчурные деньги закончились: ИТ-стартапам хуже всего
20.01.2009 Венчурные деньги для ИТ заканчиваются
04.06.2008 Хайтек-стартапы: Европа и Азия нарушат монополию США
29.10.2007 Петербургский венчурный фонд начнёт приём заявок с ноября
28.05.2007 В "Финаме" выделен департамент ИТ-инвестиций
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России
24.01.2007 Венчурные инвестиции в ИТ достигли рекордной суммы в 2006 г.
18.10.2006 Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай
05.09.2006 Россия: господдержка ИТ обрела лицо
31.08.2006 Россия: частные инвесторы скупают игропром и телеком

Публикаций - 256, упоминаний - 357

Инвестиции венчурные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7942 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8653 18
VK - Mail.ru Group 2961 16
IBM - International Business Machines Corp 8823 16
Ростех - Ростехнологии 2440 15
Cisco Systems 4686 12
Microsoft Corporation 22067 12
АФК Система ПАО 1617 11
Oracle Corporation 5911 10
Google LLC 9878 10
PwC - PricewaterhouseCoopers 579 10
Samsung Electronics 9164 9
Yandex - Яндекс 4831 9
Meta - Facebook 4178 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 8
Intel Corporation 11049 7
HP Inc. 5247 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 7
Apple Inc 10425 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 7
Amazon Inc - Amazon.com 2578 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2302 6
Rambler Group - Рамблер ГК 801 6
Softline - Софтлайн 1833 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1404 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6395 6
Twitter 2352 5
Infineon Technologies 392 5
Siemens AG - Siemens Group 2273 5
1С-Битрикс - Bitrix 5313 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 373 5
Acronis - Акронис 412 4
5555 4
Программный продукт ГК 3693 4
1С-ИжТиСи 4961 4
InfoWatch - Инфовотч 831 4
Huawei 3106 4
Yahoo! 3596 4
VMware 2004 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 4
РВК - Российская венчурная компания 521 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5050 25
Раунд 107 9
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 71 9
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 8
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 8
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 7
Северсталь ПАО 291 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 7
Runa Capital 155 6
РЖД - Российские железные дороги 1415 6
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 47 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 279 6
Intel Capital 149 6
Альфа-Банк 1434 5
Газпром ПАО 881 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 607 5
Bright Capital 14 5
ГПБ - Газпромбанк 824 4
TMT Investments 97 4
Prostor Capital 28 4
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 4
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 4
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 4
Uber 279 3
КапиталЪ ИФД 34 3
Airbnb 69 3
FortRoss Ventures - венчурный фонд 20 3
Qiwi 853 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 346 3
Интер РАО ПАО 282 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 3
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 13 3
LinkedIn 554 3
ВИФ - Венчурный инновационный фонд 4 3
ABRT Венчурный фонд 31 3
Альфа-Групп 596 2
Петрокоммерц 46 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7640 22
Президент Российской Федерации 3127 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 21
Правительство РФ 7124 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7671 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2634 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3009 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1275 8
Правительство Москвы 1509 7
Роснано 627 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 168 5
Федеральное собрание Российской Федерации 153 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 38 4
Росинфокоминвест 49 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 3
МИК - Московский инновационный кластер 68 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1556 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 65 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 392 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 45 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 879 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 32 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1101 2
Enterprise Singapore 3 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 5
АРБ - Ассоциация российских банков 176 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
Руссофт - Russoft 359 2
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 2
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 65 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9200 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14406 40
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5739 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31585 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3385 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2515 18
Big Data - Большие данные 2147 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 3912 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3510 13
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 888 12
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 472 9
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 866 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1763 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7951 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 464 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 662 8
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 350 7
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Smart технологии - Смартизация 603 7
Website - Вебсайт 3445 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1709 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 479 6
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MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 837 5
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Социальные сети - Соцсети 676 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7199 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 942 4
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1092 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 420 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 196 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 199 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2889 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 919 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2604 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1861 3
Google Android 11701 6
Apple iOS 6306 6
Microsoft Azure 1239 5
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 445 5
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 30 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 212 5
ЭОС Дело СЭД 1920 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5159 4
Тройка - транспортная карта 116 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 585 3
Microsoft Skype 1896 3
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 189 3
Microsoft Office 3188 3
AWS - Amazon Web Services 627 3
Google Play - Google Store - Android Market 2668 3
Veeam Availability Platform 15 3
Vostok - VST - токен - криптовалюта 11 2
Google YouTube - Видеохостинг 2203 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1132 2
Linux OS 7474 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 2
VMware vSphere 327 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 638 2
IBM DB2 339 2
Microsoft SQL Server 1407 2
Microsoft Windows 10 11239 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 2
Apple - App Store 2381 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Oracle Fusion Middleware 201 2
NVision Барьер 125 2
WhatsApp Messenger 714 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 230 2
Сбер - Экосистема SberX 16 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 89 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 2
Evernote 189 2
Badoo - Социальная сеть 35 2
Microsoft Office 365 816 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 816 2
Исанин Антон 1438 19
Путин Владимир 2482 16
Басов Алексей 114 10
Медведев Дмитрий 1595 9
Гулькин Павел 14 8
Шалманов Сергей 199 5
Васютинский Дмитрий 13 5
Теплов Олег 22 5
Аммосов Юрий 45 5
Баронов Андрей 11 4
Чачава Александр 78 4
Фурсенко Андрей 120 4
Инютин Артем 85 4
Тимашев Ратмир 65 4
Рейман Леонид 1009 4
Курин Дмитрий 16 4
Фурсин Алексей 125 4
Повалко Александр 36 3
Агамирзян Игорь 68 3
Алешин Борис 16 3
Пономарев Илья 66 3
Рязанцев Ян 27 3
Шевелев Александр 4 3
Мамонов Михаил 24 3
Юхин Артем 15 3
Свидиненко Юрий 14 3
Осеевский Михаил 256 3
Гришин Дмитрий 183 3
Орловский Виктор 298 3
Вексельберг Виктор 143 3
Шухов Замир 6 3
Клебанов Илья 21 3
Мамут Александр 126 3
Галицкий Александр 94 2
Белоусов Сергей 229 2
Бобровников Борис 98 2
Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
Морозов Андрей 42 2
Макаров Валентин 170 2
Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 102232 179
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44529 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32012 56
Того - Тоголезская Республика 11189 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11979 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12555 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12581 25
Европа 10103 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10930 18
Израиль 1713 17
Индия - Республика 4179 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 14
США - Нью-Йорк 2594 12
Азия - Азиатский регион 3538 12
Германия - Федеративная Республика 8294 12
Япония 9537 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 9
США - Калифорния - Кремниевая долина 639 8
США - Калифорния 3357 8
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 8
Ближний Восток 2530 7
Европа Восточная 2892 7
Африка - Африканский регион 2775 7
Украина 5891 6
Америка Латинская 1394 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 6
Канада 3102 6
Южная Корея - Республика 3905 6
Европа Западная 1324 6
Казахстан - Республика 4381 5
Великобритания - Лондон 1992 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2097 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1984 5
Нидерланды 2115 5
Америка 1951 5
Сингапур - Республика 1556 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 5
Америка Северная 2634 4
Турция - Турецкая республика 1580 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 975 50
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5275 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5884 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5749 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2232 18
Банковский сектор экономики 2348 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 868 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3690 11
Федеральный бюджет Российской Федерации 1532 10
Бизнес-акселератор 190 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1522 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 938 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2821 8
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 471 8
Страхование - Страховое дело 471 7
Русский язык 3978 7
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 1073 7
Образование в России 1662 6
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 216 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 313 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1577 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 427 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 158 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1817 4
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Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
451 Research Group 50 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1126 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 556 3
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ИРИ - Институт развития интернета 96 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 217 2
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
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Cornell University - Корнеллский университет 133 1
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Алгоритмика - Международная школа программирования 16 1
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Лейпцигский университет - Universität Leipzig 9 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 27 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 382 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 126 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 101 1
Московский университет им. С. Ю. Витте 1 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 20 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 229 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 92 1
100+ Forum Russia 1133 30
Венчурная ярмарка 20 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 447 4
Digital October - конференционное пространство 90 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 3
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 3
Московский Венчурный форум 9 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 749 2
CNews AWARDS - награда 339 2
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 46 2
ED2 EdTech Accelerator 7 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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