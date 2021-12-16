Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инвестиции венчурные
Публикаций - 256, упоминаний - 357
Инвестиции венчурные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 1438 19
|Путин Владимир 2482 16
|Басов Алексей 114 10
|Медведев Дмитрий 1595 9
|Гулькин Павел 14 8
|Шалманов Сергей 199 5
|Васютинский Дмитрий 13 5
|Теплов Олег 22 5
|Аммосов Юрий 45 5
|Баронов Андрей 11 4
|Чачава Александр 78 4
|Фурсенко Андрей 120 4
|Инютин Артем 85 4
|Тимашев Ратмир 65 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Курин Дмитрий 16 4
|Фурсин Алексей 125 4
|Повалко Александр 36 3
|Агамирзян Игорь 68 3
|Алешин Борис 16 3
|Пономарев Илья 66 3
|Рязанцев Ян 27 3
|Шевелев Александр 4 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Юхин Артем 15 3
|Свидиненко Юрий 14 3
|Осеевский Михаил 256 3
|Гришин Дмитрий 183 3
|Орловский Виктор 298 3
|Вексельберг Виктор 143 3
|Шухов Замир 6 3
|Клебанов Илья 21 3
|Мамут Александр 126 3
|Галицкий Александр 94 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Бобровников Борис 98 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 2
|Морозов Андрей 42 2
|Макаров Валентин 170 2
|Triplett Michael - Триплетт Майкл 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru