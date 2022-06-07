Импортозамещение Импортонезависимость Технологический суверенитет режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий
Санкции против нашей страны в сфере ИТ имеют давние традиции. Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom), в сфере ответственности которого были и информационные технологии, заработал еще осенью 1949 г. А два десятка лет спустя, весной 2014-го, в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены санкции в самых разных областях. Пострадала и сфера ИТ. Однако санкционировать ИТ-сферу настоящим образом западные страны начали в 2022 г. после начала Специальной военной операции. И стало ясно, что импортозамещение в сфере информационных технологий — это осознанная необходимость, без которой невозможно дальнейшее развитие страны.
Юрий Зарубин, Заместитель директора Департамента координации программ и проектов , Минцифры России "О приоритетных направлениях в условиях новой технической политики" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"
Импортозамещение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 411
|Медведев Дмитрий 1604 188
|Шадаев Максут 460 172
|Никифоров Николай 1161 170
|Рустамов Рустам 202 138
|Чернышенко Дмитрий 320 134
|Паршин Максим 200 118
|Мишустин Михаил 376 118
|Смирнов Алексей 166 98
|Натрусов Артем 142 76
|Массух Илья 202 74
|Касперская Наталья 248 73
|Власов Сергей 83 68
|Козырев Алексей 274 66
|Чаркин Евгений 203 66
|Бойко Елена 174 65
|Албычев Александр 86 65
|Лысенко Эдуард 238 65
|Курьянов Сергей 162 64
|Ермолаев Артем 348 64
|Комиссаров Дмитрий 192 64
|Петрушин Андрей 73 61
|Макаров Валентин 173 61
|Щеголев Игорь 685 58
|Шпак Василий 76 57
|Мылицын Роман 85 57
|Рейман Леонид 1009 56
|Матвеева Татьяна 84 56
|Дюбанов Анатолий 92 56
|Кабанов Владимир 174 55
|Носков Константин 221 54
|Казарин Станислав 115 54
|Евраев Михаил 228 52
|Акимов Максим 170 52
|Опанасенко Всеволод 120 52
|Бутенко Юрий 64 52
|Меджитов Тимур 63 51
|Евдокимов Андрей 67 50
|Гуральников Сергей 162 50
|Аитов Тимур 188 48
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