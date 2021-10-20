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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИФНС
Инспекция Федеральной налоговой службы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 54
ИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Елистратов Николай 90 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Самойленко Максим 65 1
|Фитилева Екатерина 1 1
|Шифман Эдуард 16 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Пургин Денис 9 1
|Васин Василий 17 1
|Насобина Елена 3 1
|Козлов Николай 1 1
|Рождественский Алексей 9 1
|Турочкин Алексей 1 1
|Александрова Александра 8 1
|Панов Сергей 14 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Иванов Алексей 76 1
|Ананьев Дмитрий 54 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771048, в очереди разбора - 674730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771048, в очереди разбора - 674730.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru