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ИФНС
Инспекция Федеральной налоговой службы


20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
01.03.2021 «Павлово-Посадский гофрокомбинат внедрил «Скан-Архив» 1
02.12.2020 «Доксвижн» и «Контур» представили решение для работы с требованиями налоговой инспекции 3
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
22.06.2020 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей 2
29.01.2020 В онлайн-бухгалтерии «Точки» появился мультибанкинг и другие новые функции 2
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
05.03.2019 Ассоциация «Русский свет» ускорила процесс обработки первичных документов с помощью Legaldoc 1
23.06.2017 Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн» 1
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 1
01.06.2017 Модульбанк интегрировался с «Контур.Экстерном» 1
26.08.2015 «Технологии Будущего» установили систему электронной очереди в налоговых инспекциях Москвы 2
21.07.2015 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
04.06.2015 «Контейнерный центр Сахатранслогистик» контролирует финансовые показатели с помощью «1С:Бухгалтерии 8» 1
20.01.2015 За 2014 г. трафик электронных документов клиентов «СКБ Контур» вырос в 3,7 раза 1
12.03.2014 «1С:Первый БИТ» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в «Русбурмаше» 1
07.08.2013 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
12.07.2013 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
06.03.2013 Пользователи «Контур-Экстерн» теперь могут предоставлять в ИФНС документы по требованию через интернет 1
27.02.2013 ФНС запустила интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц» 1
24.09.2012 «СКБ Контур» дал возможность абонентам системы «Контур-Экстерн» обмениваться электронными первичными документами 1
11.09.2012 Как встроить ЭДО в бизнес-процессы компании? 1
09.07.2012 Абоненты «Контур-Экстерна» смогут представлять в налоговую документы по требованию в электронном виде 3
15.05.2012 Торговая сеть «Матреshка» доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису» 1
11.01.2011 БИТ автоматизировал работу с клиентами в магазине Polisson 1
24.05.2010 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 6
09.04.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2010 6
10.07.2008 Verysell продолжает скупку ИТ-компаний 1
14.05.2008 ИФНС по Кирову ищет поставщика расходных материалов 2
14.01.2008 ЭОС завершила работы по проекту «Модернизация налоговой службы - 2» 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1
08.02.2007 «Компас» выпустил новую версию одноименной ERP-системы 1

Публикаций - 36, упоминаний - 54

ИФНС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 2
Т-Платформы 274 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
SAP SE 3228 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Columbus - Колумбус 128 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Вартон - Varton 15 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Магелан - Magelan 3 1
Технологии Будущего 29 1
Optima Services 18 1
Verysell - Верисел 95 1
АйТи 754 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
1С-Рарус 540 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
RedSys - РедСис 67 1
АМДтехнологии 26 1
Такском - Taxcom 119 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
3799 1
Facebook 3768 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Открытие ФК 538 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Уралкалий ПАО 62 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Точка 124 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
РАО ЕЭС России ПАО 66 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
BLF Partners 4 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Роснано 456 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 272 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
SAP Ariba 71 1
EleWise LegalDoc 8 1
Открытие ФК Бизнес-Портал 11 1
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Опанасенко Всеволод 101 2
Елистратов Николай 90 1
Валяева Елизавета 72 1
Самойленко Максим 65 1
Фитилева Екатерина 1 1
Шифман Эдуард 16 1
Курбанов Тимур 7 1
Пургин Денис 9 1
Васин Василий 17 1
Насобина Елена 3 1
Козлов Николай 1 1
Рождественский Алексей 9 1
Турочкин Алексей 1 1
Александрова Александра 8 1
Панов Сергей 14 1
Копейкин Алексей 14 1
Алифанов Кирилл 56 1
Иванов Алексей 76 1
Ананьев Дмитрий 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Китай - Тайвань 599 1
Казахстан - Республика 2661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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