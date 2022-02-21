ИТ-поддержка

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений 1
24.12.2021 10 простых шагов: как подготовиться к импортозамещению сетевого оборудования 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
12.05.2021 Павел Пузанов, Peri: Технологии стали основой предоставления качественного сервиса клиентам 2
29.03.2021 Как меняются требования бизнеса к техподдержке инфраструктуры 1
18.11.2020 Microsoft Teams расширяет возможности благодаря интеграции новых приложений 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
28.04.2020 Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО» 1
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
03.12.2019 Облачные сервисы PaaS — для кого и зачем 1
06.11.2019 С сайта госзакупок исчезла важнейшая функция: Пропал поиск закупок по цене 1
28.10.2019 Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес 1
26.06.2019 Мошенники в США заработали миллионы, спасая пользователей от «русских хакеров» 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 1
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки 1
22.03.2019 Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft 2
11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач 1
21.01.2019 Microsoft посоветовала переходить с Windows 10 Mobile на iOS и Android. Опрос 2
17.01.2019 Интерфейс «Битрикс24» перевели на шесть новых языков 1
17.01.2019 «Техносерв Cloud» включил Microsoft Office 365 в линейку услуг для бизнеса 1
11.01.2019 МВД выделило 1,65 млрд на поддержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов 1
21.12.2017 «АйДи – Технологии управления» вошла в топ поставщиков услуг ИТ-поддержки 1
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle 1
13.11.2017 WEY Technology обновила инфраструктуру рабочих мест трейдеров Райффайзенбанка 1
30.10.2017 ИТ-служба Почты России стала лауреатом Всероссийского конкурса ITSM-проектов 1
11.10.2017 Реальность против домыслов: какие факторы позволят состояться импортозамещению системного ПО 1
15.09.2017 Рынок гиперконвергентных решений в ближайшее десятилетие будет уверенно расти 1
31.07.2017 Axoft: что нужно знать о работе с современным дистрибутором 1
06.06.2017 Axoft предложил бесплатную техническую поддержку 1 и 2 уровней 1

Публикаций - 133, упоминаний - 148
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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