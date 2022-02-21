ИТ-поддержка

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Публикаций - 133, упоминаний - 148
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174670, в очереди разбора - 992676.
Создано именных указателей - 70561.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru