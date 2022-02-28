Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-компания ИТ-провайдер ИТ-поставщик ИТ-подрядчик Технологическая компания
Публикаций - 10543, упоминаний - 13881
ИТ-компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4847 218
|Путин Владимир 2507 210
|Шадаев Максут 443 142
|Чаркин Евгений 202 113
|Ермолаев Артем 348 104
|Медведев Дмитрий 1600 87
|Никифоров Николай 1151 84
|Гуральников Сергей 162 81
|Мацоцкий Сергей 173 81
|Бойко Елена 169 80
|Серова Елена 317 78
|Евраев Михаил 228 64
|Богачев Игорь 173 60
|Макаров Валентин 170 59
|Натрусов Артем 141 58
|Мишустин Михаил 360 57
|Козырев Алексей 274 57
|Сотин Денис 106 57
|Абакумов Евгений 110 56
|Бетсис Павел 96 54
|Нестеров Алексей 84 54
|Рейман Леонид 1009 52
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 50
|Чернышенко Дмитрий 299 47
|Гаттаров Руслан 140 47
|Прохоров Фёдор 81 45
|Елистратов Николай 90 44
|Меднов Сергей 121 42
|Филатов Андрей 105 41
|Паршин Максим 188 41
|Шевченко Владимир 135 40
|Щеголев Игорь 685 40
|Касперская Наталья 246 39
|Клепиков Алексей 80 38
|Шмулевич Марк 88 38
|Лысенко Эдуард 231 37
|Меньшов Кирилл 75 37
|Бобровников Борис 98 37
|Матвеева Татьяна 83 36
|Сыкулев Андрей 67 36
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru