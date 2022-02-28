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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИТ-компания ИТ-провайдер ИТ-поставщик ИТ-подрядчик Технологическая компания



28.02.2022 Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году
28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ
03.12.2021 Разработчикам решений ИИ, интернета вещей и 5G выделят 10 млрд руб. для их адаптации под нужды крупного бизнеса
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов
25.11.2021 Парадокс налогового маневра. После послаблений ИТ-компании стали отчислять в бюджет еще больше денег
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров
09.11.2021 Российские ИТ-компании делятся опытом автоматизации тестирования полного цикла
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний
02.11.2021 «Т1 интеграция» запустила новый сайт
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО
06.09.2021 ИТ-компания Osnova стала цифровым партнером Федерации бокса России
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу

Публикаций - 10543, упоминаний - 13881

ИТ-компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22242 719
Apple Inc 10503 418
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 407
Intel Corporation 11132 382
Yandex - Яндекс 4897 377
Google LLC 10023 358
IBM - International Business Machines Corp 8856 353
Крок - Croc 1602 348
5734 311
Oracle Corporation 5952 303
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 301
1С-Битрикс - Bitrix 421 292
VK - Mail.ru Group 2988 291
Ростех - Ростехнологии 2478 285
1С-ИжТиСи 22 285
SAP SE 4497 269
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 254
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1554 244
Cisco Systems 4698 207
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 206
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 203
HP Inc. 5259 179
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1158 178
Meta Platforms - Facebook 4201 167
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 164
Softline - Софтлайн 1842 152
Huawei 3125 149
Корус Консалтинг ГК 1005 139
Dell EMC 4678 134
Red Hat 1169 132
Программный продукт ГК 3788 128
NVision Group - Энвижн Груп 659 128
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1100 122
Samsung Electronics 9207 118
Инфосистемы Джет 861 102
VMware 2007 100
HP - Hewlett-Packard 3552 95
Amazon Inc - Amazon.com 2610 94
Айтеко - iTeco 898 92
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 360 80
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 371
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 240
РЖД - Российские железные дороги 1426 192
Альфа-Банк 1445 158
X5 Group 679 125
ГПБ - Газпромбанк 831 121
Почта России ПАО 1838 111
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 821 105
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 97
ПСБ - Промсвязьбанк 665 94
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 88
Societe Generale - Росбанк 433 84
Уралсиб Банк 473 81
Аэрофлот 636 78
Открытие ФК 2295 74
Газпром нефть 417 69
Газпром ПАО 923 67
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 973 66
АТАК - сеть магазинов 1745 65
Роснефть НК 426 61
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 761 59
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 59
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 52
HeadHunter Group - HH Group 411 50
Ингосстрах СПАО 300 49
ВТБ - ВТБ24 647 48
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 47
ПГК - Первая грузовая компания 117 43
Visa International 1714 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 928 40
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 39
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 39
УЭК - Универсальная электронная карта 565 37
Citi - Citibank - Ситибанк 261 36
Транснефть 223 36
Лайф ФГ - Финансовая группа 141 36
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 36
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 35
Окей - О'Кей - Гипермаркет 130 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 956
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 588
Правительство РФ 7532 580
Президент Российской Федерации 3335 340
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 290
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 241
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 237
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1419 227
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2663 221
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1546 197
Федеральное казначейство России 1231 190
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 189
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1947 188
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 177
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 172
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 164
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1295 162
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 155
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 149
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2233 135
Правительство Москвы 1550 125
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 105
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 96
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 82
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 80
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 864 80
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 70
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 59
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 59
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 57
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 48
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 48
Администрация Президента РФ 884 47
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 44
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1021 39
Счётная палата РФ 598 38
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 37
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 142 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 728 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 534 33
Руссофт - Russoft 366 124
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 86
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 267 66
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 41
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 38
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 33
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 31
АФТ - Ассоциация Финтех 159 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 19
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 200 15
Единая Россия - Политическая партия 243 15
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2079 11
Linux Foundation 166 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 9
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 8
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 7
АРБ - Ассоциация российских банков 176 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 5
Демократическая политическая партия США 83 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 5
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 42 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 4
АЮР - Ассоциация юристов России 17 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
ASF - Apache Software Foundation 95 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 16 4
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 42 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20466 3497
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Linux OS 7541 292
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 291
Microsoft Windows 10 11319 245
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2213 234
Google Android 11788 226
Apple iOS 6341 165
Microsoft Office 3203 164
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1184 88
Microsoft Azure 1250 82
Oracle Java - язык программирования 2520 77
Apple iPhone - серия смартфонов 6066 74
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 401 73
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 596 72
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 69
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 408 69
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 784 65
Google Play - Google Store - Android Market 2686 64
AWS - Amazon Web Services 633 63
Apple iPad 3593 59
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 741 53
Новые облачные технологии - МойОфис 355 53
Microsoft SQL Server 1411 53
Apple macOS 1404 50
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1864 50
СКБ Контур - Контур.Фокус 393 49
Intel x86 - архитектура процессора 1307 48
Apple - App Store 2399 47
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 226 45
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 81 44
ЭОС Дело СЭД 2645 43
Google Chrome - браузер 1241 42
1С:ERP Управление предприятием 246 38
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 957 38
Microsoft Office 365 823 38
Microsoft Skype 1908 37
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1723 36
WhatsApp Messenger 724 35
LG 75SM99 1237 35
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 392 34
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1027 34
Исанин Антон 4847 218
Путин Владимир 2507 210
Шадаев Максут 443 142
Чаркин Евгений 202 113
Ермолаев Артем 348 104
Медведев Дмитрий 1600 87
Никифоров Николай 1151 84
Гуральников Сергей 162 81
Мацоцкий Сергей 173 81
Бойко Елена 169 80
Серова Елена 317 78
Евраев Михаил 228 64
Богачев Игорь 173 60
Макаров Валентин 170 59
Натрусов Артем 141 58
Мишустин Михаил 360 57
Козырев Алексей 274 57
Сотин Денис 106 57
Абакумов Евгений 110 56
Бетсис Павел 96 54
Нестеров Алексей 84 54
Рейман Леонид 1009 52
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 50
Чернышенко Дмитрий 299 47
Гаттаров Руслан 140 47
Прохоров Фёдор 81 45
Елистратов Николай 90 44
Меднов Сергей 121 42
Филатов Андрей 105 41
Паршин Максим 188 41
Шевченко Владимир 135 40
Щеголев Игорь 685 40
Касперская Наталья 246 39
Клепиков Алексей 80 38
Шмулевич Марк 88 38
Лысенко Эдуард 231 37
Меньшов Кирилл 75 37
Бобровников Борис 98 37
Матвеева Татьяна 83 36
Сыкулев Андрей 67 36
Россия - Российская федерация - РФ 104428 3313
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 1190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44969 858
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12870 672
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 523
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 418
Того - Тоголезская Республика 21235 410
Германия - Федеративная Республика 8485 373
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13044 358
Европа 10852 283
Украина 6009 247
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11241 211
Казахстан - Республика 4411 184
Европа Восточная 2900 151
Индия - Республика 4202 134
Беларусь - Белоруссия 3421 127
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 121
Россия - СФО - Новосибирск 3207 107
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2086 104
Япония 9680 102
Китай - Тайвань 1845 96
Россия - УФО - Екатеринбург 3001 88
Франция - Французская Республика 5483 80
Россия - УФО - Челябинская область 917 78
Израиль 1731 76
Канада 3158 74
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 74
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 74
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2101 70
Азия - Азиатский регион 3690 70
Россия - ПФО - Казань 2002 69
Ближний Восток 2537 68
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2165 68
Польша - Республика 1533 66
Африка - Африканский регион 2791 65
Южная Корея - Республика 4035 64
США - Калифорния 3367 60
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1685 60
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1947 60
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 58
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8304 739
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10827 569
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3771 500
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2959 456
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3083 380
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1731 307
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 268
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1590 261
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2208 197
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1753 194
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4072 177
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1390 170
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1363 161
Мошенничество - Махинации 1259 158
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1507 130
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1635 95
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1594 93
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1933 91
Информационное общество - Государственная программа 1186 87
НДС - Налог на добавленную стоимость 1022 86
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 767 84
Образование в России 315 78
Аутсорсинг 954 77
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 975 75
Русский язык 4325 74
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2610 73
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1629 71
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1745 63
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2389 58
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 56
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 936 55
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1010 55
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 566 52
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 506 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 972 50
Работодатель - Один из субъектов трудового права 509 48
Федеральное законодательство 1474 46
Федеральный бюджет Российской Федерации 1685 46
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 196 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 553 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 273
Thomson Reuters - Рейтер 5722 60
Коммерсантъ - Издательский дом 847 57
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 42
Ведомости 332 41
TAdviser - Центр выбора технологий 239 36
Forbes - Форбс 582 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 31
Bloomberg 1001 30
WSJ - The Wall Street Journal 1220 24
CNews TV 521 22
ZDnet 579 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 18
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 17
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N+1 - Издание 119 6
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 300 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3115 349
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 665 288
IDC - International Data Corporation 4606 212
Gartner 3286 194
500 Startups 2046 47
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 152 34
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 33
CNews Fast рейтинг 35 29
Forrester Research 802 27
Fortune Global 500 276 16
Juniper Research 465 13
BCG - Boston Consulting Group 82 10
ИТ-тренды 29 10
Microsoft Research 128 9
RAEX - Эксперт РА 76 9
451 Research Group 68 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 8
Медиалогия 48 7
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 6
CNews Рынок ИТ-услуг 21 5
IDC Russia - IDC Россия 161 5
CNews ИТ-инфраструктура 39 5
S&P - Standard and Poor’s 469 5
Moody's Investors Service 135 4
CNews SaaS рейтинг 22 4
Data Insight - Исследовательское агентство 84 4
Frost & Sullivan 199 4
Fortune Global 100 138 4
Deloitte Technology Fast 500 8 4
Research and Markets 22 4
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 4
Forrester Wave 30 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 3
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 3
Markswebb 38 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 21 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3226 106
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1143 59
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 43
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 34
РАН - Российская академия наук 1329 34
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 29
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 25
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 220 22
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 427 21
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 93 12
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 114 12
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 242 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 233 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 212 9
ИРИ - Институт развития интернета 96 9
Финансовый университет при Правительстве РФ 99 9
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 8
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 48 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 8
Softline - Академия АйТи 54 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 125 7
Skyeng - Образовательные технологии 59 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 170 7
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 156 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 6
Школа новых технологий 19 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 6
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 17 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 5
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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