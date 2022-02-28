Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 91903
ИКТ 8053
Организации 6067
Ведомства 1312
Ассоциации 655
Технологии 2878
Системы 17417
Персоны 32801
География 1515
Статьи 1190
Пресса 874
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1494
Мероприятия 812

ИТ-компания ИТ-провайдер ИТ-поставщик ИТ-подрядчик Сервис-провайдер Технологическая компания



28.02.2022 Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году
28.01.2022 Сергей Шилов, «Лига цифровой экономики»: ИТ-компаниям жизненно необходимо заниматься внутренней цифровизацией
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах
30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ
03.12.2021 Разработчикам решений ИИ, интернета вещей и 5G выделят 10 млрд руб. для их адаптации под нужды крупного бизнеса
26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов
25.11.2021 Парадокс налогового маневра. После послаблений ИТ-компании стали отчислять в бюджет еще больше денег
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство
18.11.2021 Российский интегратор заработал десятки миллионов долларов на акциях зарубежного конкурента
09.11.2021 Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров
09.11.2021 Российские ИТ-компании делятся опытом автоматизации тестирования полного цикла
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний
02.11.2021 «Т1 интеграция» запустила новый сайт
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов
07.09.2021 Чтобы ИТ-компании получили налоговые льготы, Минцифры объяснило им, что такое «разработка», «установка» и «сопровождение» ПО
06.09.2021 ИТ-компания Osnova стала цифровым партнером Федерации бокса России
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома»
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу

Публикаций - 19319, упоминаний - 25353

ИТ-компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 3906
Google LLC 10352 1998
IBM - International Business Machines Corp 8941 1722
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1607
Oracle Corporation 6035 1565
Intel Corporation 11262 1559
Apple Inc 10683 1523
6072 1345
1С-ИжТиСи 5461 1283
SAP SE 4595 1233
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 1203
Cisco Systems 4720 1000
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 970
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 927
Yandex - Яндекс 5015 916
Samsung Electronics 9333 909
Meta Platforms - Facebook 4267 908
HP Inc. 5313 906
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 860
Dell EMC 4736 809
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 808
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 803
VMware 2025 708
Amazon Inc - Amazon.com 2650 707
Softline - Софтлайн 1870 692
Huawei 3222 680
Крок - Croc 1616 639
HP - Hewlett-Packard 3567 622
VK - Mail.ru Group 3057 608
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 593
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 575
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 566
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 543
Twitter 2493 513
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 484
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 445
AMD - Advanced Micro Devices 3661 445
Элемент ГК - Elementec 1523 421
Oracle - Sun Microsystems 2176 414
Nvidia Corp 3118 412
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1159
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 782
Точка 1820 600
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 520
Открытие ФК 2713 467
РЖД - Российские железные дороги 1458 463
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 452
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 450
Альфа-Банк 1476 395
Почта России ПАО 1853 347
ГПБ - Газпромбанк 842 269
Россети Ленэнерго 786 266
Газпром ПАО 1008 263
X5 Group 709 259
Visa International 1809 251
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 251
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 226
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 225
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 223
Лента - Сеть розничной торговли 912 212
eBay Inc 1576 208
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 205
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 198
Аэрофлот - Aeroflot 648 188
Qiwi 878 166
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 164
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 163
Май - Российская торговая компания 416 159
ПСБ - Промсвязьбанк 682 151
HeadHunter Group - HH Group 423 145
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 143
Роснефть НК 434 143
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 143
LinkedIn 558 142
Газпром нефть 439 138
РВК - Российская венчурная компания 530 138
Связной ГК 1190 134
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 131
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 130
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 127
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3851
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1971
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1546
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 840
Президент Российской Федерации 3770 838
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 758
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 723
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 712
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 533
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 523
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 520
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 504
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 502
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 490
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 429
Федеральное казначейство России 1345 419
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 394
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 392
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 355
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 350
Правительство Москвы 1640 338
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 335
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 331
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 321
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 214
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 213
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 202
Администрация Президента РФ 904 171
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 165
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 163
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 158
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 155
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 154
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 149
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 145
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 139
Счётная палата РФ 628 137
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 131
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 130
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 127
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 578
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 414
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 236
АФТ - Ассоциация Финтех 251 215
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 191
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 124
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 122
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 88
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 79
Web development - Веб-разработка 0 70
Linux Foundation 167 61
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 60
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 57
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 52
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 50
Единая Россия - Политическая партия 246 50
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 45
ASF - Apache Software Foundation 98 44
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 38
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 35
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 32
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 32
АРБ - Ассоциация российских банков 176 31
РосКомСвобода - Общественная организация 82 30
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 28
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 28
TIA - Telecommunications Industry Association 70 24
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 23
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 23
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 23
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 23
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 20
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 20
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 20
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 20
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 20
OSI - Open Source Initiative 58 19
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 18
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 11658
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10464
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5912
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5592
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5471
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 5061
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4025
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 3906
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3635
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3526
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3346
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 3269
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 3208
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3006
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2845
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 2793
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2501
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 2261
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2221
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2168
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 2082
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 2054
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2028
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 2009
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1920
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 1902
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 1870
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 1812
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 1798
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1796
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 1762
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 1714
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1692
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 1677
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 1609
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 1525
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 1485
Виртуализация - Virtualization 2373 1453
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 1435
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 1404
Microsoft Windows 10 11713 2119
Google Android 11959 2094
Linux OS 7669 1952
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1735
Microsoft Windows 2000 2856 1599
ЭОС Дело СЭД 4365 1481
Apple iOS 6422 1333
LG 75SM99 2832 1062
Apple iPhone 6 2649 902
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 848
Oracle Java - язык программирования 2554 695
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 683
Apple iPad 3663 642
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 620
Microsoft Azure 1276 566
Google Play - Google Store - Android Market 2732 564
Microsoft Office 3247 552
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 551
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 537
Apple - App Store 2437 527
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 417
Intel x86 - архитектура процессора 1391 399
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 394
Microsoft Windows 2104 383
Age of Kings 498 381
Apple macOS 1457 362
Microsoft Skype 1940 351
Microsoft SQL Server 1416 344
Google YouTube - Видеохостинг 2277 336
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 329
Google Chrome - браузер 1270 323
Mozilla Firefox - браузер 1738 314
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 309
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 302
Microsoft Exchange 1222 280
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 277
Apple macOS X - Rhapsody 1495 277
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 275
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 274
JavaScript - JS - язык программирования 959 272
Путин Владимир 2542 486
Никифоров Николай 1161 250
Медведев Дмитрий 1604 248
Шадаев Максут 460 219
Ермолаев Артем 348 148
Рейман Леонид 1009 143
Чаркин Евгений 203 134
Мишустин Михаил 376 132
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 124
Щеголев Игорь 685 118
Jobs Steve - Джобс Стив 996 116
Чернышенко Дмитрий 320 114
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 111
Белоусов Сергей 233 109
Серова Елена 317 107
Мацоцкий Сергей 173 107
Комиссаров Дмитрий 192 106
Ковалев Александр 157 101
Бойко Елена 174 99
Натрусов Артем 142 99
Богачев Игорь 174 97
Гуральников Сергей 162 96
Козырев Алексей 274 89
Евраев Михаил 228 88
Шевченко Владимир 138 87
Макаров Валентин 173 86
Касперская Наталья 248 83
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 79
Паршин Максим 200 77
Смирнов Алексей 166 75
Нуралиев Борис 244 74
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 70
Усманов Алишер 275 70
Сотин Денис 106 70
Аитов Тимур 188 70
Макаров Станислав 116 68
Орловский Виктор 325 68
Дуров Павел 230 67
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 66
Попов Алексей 329 65
Россия - РФ - Российская федерация 108428 19491
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 6039
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5203
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2826
Европа 12319 2717
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2401
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2025
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1904
Германия - Федеративная Республика 8903 1569
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1437
Япония 10069 1158
Украина 6212 1083
Франция - Французская Республика 5665 826
Казахстан - Республика 4467 768
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 747
Беларусь - Белоруссия 3525 724
Индия - Республика 4263 708
Азия - Азиатский регион 3803 635
Европа Восточная 2927 626
Южная Корея - Республика 4394 613
Канада 3319 592
Россия - СФО - Новосибирск 3269 537
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 509
Китай - Тайвань 2115 497
Земля - планета Солнечной системы 7427 464
Италия - Итальянская Республика 3310 459
США - Калифорния 3381 455
Ближний Восток 2549 446
Африка - Африканский регион 2928 440
Испания - Королевство 2917 414
Нидерланды 2197 400
Россия - ПФО - Казань 2085 374
Америка Северная 2650 374
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 372
Австралия - Австралийский Союз 2791 361
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 340
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 337
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 335
Финляндия - Финляндская Республика 1816 326
США - Нью-Йорк 2616 319
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8753
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 6910
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 6707
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 6158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 2958
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2892
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2815
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2138
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2122
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1664
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1598
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения 0 1355
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 1320
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1302
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1261
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1190
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1146
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1127
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1093
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1032
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 963
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 958
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 924
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 911
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 893
Английский язык 764 888
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 859
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 850
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 844
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 835
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 796
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 787
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 724
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 694
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 691
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 677
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 660
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 635
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 618
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 614
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 667
Thomson Reuters - Рейтер 5731 387
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 236
91Mobiles 590 232
Коммерсантъ - Издательский дом 888 220
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 197
CNET Networks - CNET News 38 192
WSJ - The Wall Street Journal 1225 183
Bloomberg 1009 182
Forbes - Форбс 591 139
Ведомости 375 126
The Register 1286 126
CNews - ZOOM.CNews 1609 117
ZDnet 584 117
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 117
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 115
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 113
FT - Financial Times 1118 111
TAdviser - Центр выбора технологий 243 109
NYT - The New York Times 956 106
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 105
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 101
DigiTimes - Издание 1284 98
AP - Associated Press 1975 78
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 78
The Verge - Издание 482 75
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 62
РИА Новости 766 61
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 60
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 55
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 55
CNews RND - R&D.CNews 2112 55
Известия ИД 307 55
Times 500 54
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 52
Wikipedia - Википедия 413 51
Ars Technica 364 48
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 46
Прайм - Агентство экономической информации 694 46
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 45
500 Startups 4742 1900
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1597
IDC - International Data Corporation 4671 998
Gartner - Гартнер 3301 853
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 594
Internet Stock Report 992 282
S&P 500 226 203
Forrester Research 810 159
S&P - Standard and Poor’s 470 152
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 123
Juniper Research 468 122
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 119
Fortune Global 500 280 97
Fortune Global 100 138 59
Gartner - Dataquest 340 48
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 42
Frost & Sullivan 199 41
CNews Рынок ИТ-услуг 34 40
IDC Russia - IDC Россия 161 40
CNews Fast рейтинг 37 38
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 37
Markets&Markets Research 97 35
Strategy Analytics 283 35
IHS iSuppli 390 34
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 28
CNews Инновация года - награда 41 28
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 28
BCG - Boston Consulting Group 85 25
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 25
Yankee Group 166 25
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 24
Microsoft Research 128 24
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 23
ABI Research 230 23
CNews Мишень 47 23
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 21
CNews ИТ-инфраструктура 39 20
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 20
CNews SaaS рейтинг 22 19
GfK Rus - ГФК-Русь 191 19
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 3207
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 224
РАН - Российская академия наук 1397 224
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 153
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 148
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 143
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 97
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 74
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 69
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 61
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 60
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 56
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 50
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 49
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 40
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 40
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 40
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 38
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 36
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 34
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 33
ИРИ - Институт развития интернета 96 31
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 31
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 30
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 29
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 29
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 27
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 27
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 26
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 26
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 26
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 26
Skyeng - Образовательные технологии 60 25
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 24
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 24
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 23
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 23
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 22
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1481
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 445
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 429
CNews AWARDS - награда 347 226
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 145
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 137
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 124
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 114
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 70
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 67
CeBIT 454 48
CNews FORUM Кейсы 53 46
CNews Баттл 39 43
Intel Developer Forum - IDF 250 33
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 33
CNews APPWards 36 30
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 30
Worldskills - Ворлдскиллс 92 29
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 28
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 27
Docflow 123 26
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 23
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 23
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 22
Международный женский день - 8 марта 118 21
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 21
Startup Village - международная стартап-конференция 46 20
Электрические сети - международный форум 43 19
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 18
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 18
Digital October - конференционное пространство 90 18
Связь-Экспокомм 48 17
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 17
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 17
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 0 16
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 16
GeekBrains 49 15
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 15
Microsoft Build - конференция 35 14
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198432, в очереди разбора - 934816.
Создано именных указателей - 91903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Собираем ребенка в школу: самые легкие повербанки с емкостью от 5000 мАч

Лучшие роботы-пылесосы до 15 000 рублей: хиты продаж

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами

Выбрано первое растение для выращивания на Марсе
Показать еще