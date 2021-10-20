ИТ-компания

Как меняется отношение к импортозамещению 1

В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1

Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1

Главный военный программист США ушел в отставку 1

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1

Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 2

Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 3

Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1