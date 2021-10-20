Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-компания
ИТ-провайдер
ИТ-поставщик
ИТ-подрядчик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3212, упоминаний - 4180
ИТ-компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 99
|Чаркин Евгений 182 93
|Шадаев Максут 384 87
|Бойко Елена 151 59
|Ермолаев Артем 340 56
|Абакумов Евгений 103 52
|Сотин Денис 102 50
|Нестеров Алексей 79 48
|Гуральников Сергей 161 47
|Богачев Игорь 172 44
|Евраев Михаил 222 43
|Елистратов Николай 90 41
|Мишустин Михаил 302 40
|Филатов Андрей 99 39
|Никифоров Николай 1126 39
|Меньшов Кирилл 72 37
|Чернышенко Дмитрий 234 37
|Гаттаров Руслан 117 36
|Бетсис Павел 84 36
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 36
|Мацоцкий Сергей 150 32
|Клепиков Алексей 77 32
|Натрусов Артем 121 32
|Медведев Дмитрий 1433 31
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 30
|Шевченко Владимир 135 30
|Фридман Илья 41 30
|Лигачев Глеб 60 29
|Козырев Алексей 270 29
|Прохорова Алла 45 29
|Дьяченко Валерий 66 28
|Аксаков Анатолий 98 28
|Прохоров Фёдор 78 28
|Попов Андрей 72 28
|Шипов Савва 70 27
|Четвернин Алексей 651 27
|Валчев Стоян 44 27
|Слышкин Василий 54 25
|Лысенко Эдуард 209 25
|Касперская Наталья 197 25
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754533, в очереди разбора - 658234.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754533, в очереди разбора - 658234.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru