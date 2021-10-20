ИТ-компания

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
18.10.2021 Владимир Елисеев, «Инфосистемы Джет»: Enterprise-сегмент начал жить по правилам интернет-компаний 1
15.10.2021 Вице-премьер Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать ИТ-компании в регионах о мерах господдержки 1
13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 1
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 2
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 1
04.10.2021 Платформа «Спутник ЕСМ» компании «Корус консалтинг» стала доступна партнерам Axoft 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 2
30.09.2021 Facebook грозит в России крупнейший штраф в истории 2
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 2
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 3
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете 1
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 3
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1

Публикаций - 3212, упоминаний - 4180

ИТ-компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 383
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 238
Google LLC 7124 145
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 144
3726 137
SAP SE 3207 132
Крок 1219 127
Ланит ГК 1154 123
IBM 3524 121
VK - Mail.ru Group 2482 116
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 116
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 97
Yandex - Яндекс 4098 92
Softline - Софтлайн 1472 75
Apple Inc - Эппл Рус 7669 74
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 73
Инфосистемы Джет 675 70
Oracle Corporation 3331 69
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 67
Samsung Electronics 5627 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 59
Facebook 3764 58
Корус Консалтинг ГК 803 55
Intel Corporation 4143 53
Ростех - Ростехнологии 2230 53
Huawei 2723 51
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 48
Amazon Inc - Amazon.com 1467 47
Cinimex - Синимекс 160 47
Cisco Systems 2035 46
Dell EMC 2382 44
VMware 1828 43
iTeco - Ай-Теко 713 40
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 39
Abbyy 793 37
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 37
АйТи 748 36
HP Inc. 2893 36
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 36
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 162
РЖД - Российские железные дороги 1081 135
Газпромбанк - ГПБ 692 95
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 77
X5 Group 599 73
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 73
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 62
Альфа-Банк 1122 59
ПСБ - Промсвязьбанк 613 56
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 53
Почта России ПАО 1570 53
Уралсиб Банк 389 53
X5 Group - Пятерочка 559 51
Аэрофлот 492 42
HeadHunter Group - HH Group 336 41
Газпром нефть 380 38
Ингосстрах СПАО 210 36
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 36
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 33
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 32
Открытие ФК 538 31
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 29
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 26
Газпром ПАО 518 26
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 25
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 25
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 23
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 23
Интер РАО ПАО 158 22
ПГК - Первая грузовая компания 98 22
Черкизово ГК 73 22
ВТБ24 583 22
Сургутнефтегаз - СНГ 123 21
МТС банк 254 21
Лента - Сеть розничной торговли 188 20
Банк Зенит 131 19
Visa International 1343 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 255
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 110
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 110
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 108
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 106
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 100
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 95
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 92
Правительство РФ 2198 90
Президент Российской Федерации 1439 89
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 88
Федеральное казначейство России 766 87
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 83
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 58
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 51
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 42
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 37
Правительство Москвы 649 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 30
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 24
Арбитражный суд города Москвы 339 23
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 22
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 19
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 18
Счётная палата РФ 459 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 17
Руссофт - Russoft 250 48
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 26
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 25
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 12
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 11
АФТ - Ассоциация Финтех 76 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 7
Единая Россия - Политическая партия 171 7
АРБ - Ассоциация российских банков 81 5
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
Демократическая политическая партия США 36 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
ЛДПР 68 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Linux Foundation 157 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 2
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DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 20
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 20
Google Android 10750 102
Microsoft Windows 10 6602 64
Apple iOS 5741 64
Linux OS 4236 47
Java - Язык программирования 1166 46
Microsoft Azure 1171 38
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 30
Новые облачные технологии - МойОфис 311 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 28
1С:ERP Управление предприятием 203 26
Nvidia GeForce GTX 2048 26
Microsoft Office 365 769 25
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 25
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 24
Google Play - Google Store - Android Market 2515 24
Google Chrome - браузер 1117 22
Apple macOS 921 22
R-Style Softlab - RS-Bank 228 21
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 21
Microsoft Office 1916 21
AWS - Amazon Web Services 568 21
Intel x86 - Архитектура процессора 990 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 18
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 17
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 17
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1160 16
Microsoft SQL Server 789 16
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 16
Apple - App Store 2198 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 16
Microsoft Windows Phone OS 1472 15
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 15
WhatsApp Messenger 654 14
Google YouTube - Видеохостинг 1702 14
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 14
SQL - Язык программирования 432 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 13
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 13
Путин Владимир 1820 99
Чаркин Евгений 182 93
Шадаев Максут 384 87
Бойко Елена 151 59
Ермолаев Артем 340 56
Абакумов Евгений 103 52
Сотин Денис 102 50
Нестеров Алексей 79 48
Гуральников Сергей 161 47
Богачев Игорь 172 44
Евраев Михаил 222 43
Елистратов Николай 90 41
Мишустин Михаил 302 40
Филатов Андрей 99 39
Никифоров Николай 1126 39
Меньшов Кирилл 72 37
Чернышенко Дмитрий 234 37
Гаттаров Руслан 117 36
Бетсис Павел 84 36
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 36
Мацоцкий Сергей 150 32
Клепиков Алексей 77 32
Натрусов Артем 121 32
Медведев Дмитрий 1433 31
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 30
Шевченко Владимир 135 30
Фридман Илья 41 30
Лигачев Глеб 60 29
Козырев Алексей 270 29
Прохорова Алла 45 29
Дьяченко Валерий 66 28
Аксаков Анатолий 98 28
Прохоров Фёдор 78 28
Попов Андрей 72 28
Шипов Савва 70 27
Четвернин Алексей 651 27
Валчев Стоян 44 27
Слышкин Василий 54 25
Лысенко Эдуард 209 25
Касперская Наталья 197 25
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1888
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 638
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 416
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 372
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 247
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 178
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 168
Казахстан - Республика 2618 130
Украина 3344 117
Восточная Европа 1667 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 100
Германия - Федеративная Республика 3606 90
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 80
Беларусь - Белоруссия 2079 75
Индия - Республика 2156 62
Европа 3725 58
Россия - Челябинская область 658 57
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 56
Россия - СФО - Новосибирск 1954 53
Россия - ПФО - Казань 1507 50
Япония 2752 45
Франция - Французская Республика 2109 44
Ближний Восток 1466 36
Россия - Калужская область 568 28
Россия - Республика Крым 625 27
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 25
EMEA - Europe, Middle East and Africa - ЕБВА - Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка 1093 24
Африка 1480 24
Россия - Ростовская область 859 23
Северная Америка 1402 23
Россия - Иннополис 292 22
Россия - Ульяновская область 348 22
Азия - Азиатский регион 1510 22
Грузия 687 22
Южная Корея - Республика 1448 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 20
Россия - Севастополь 419 19
Бразилия - Федеративная Республика 1120 19
Россия - Сочи 910 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 268
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 180
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 151
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 130
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 84
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 61
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 46
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 46
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 41
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 38
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 36
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 35
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 29
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 21
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 21
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 21
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 19
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 16
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 14
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 14
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 14
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 14
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 13
Русский язык 966 13
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 13
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 11
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 11
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 10
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 10
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 57
Ведомости 259 29
TAdviser - Центр выбора технологий 214 28
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 26
Thomson Reuters - Рейтер 1708 25
Коммерсантъ - Издательский дом 480 25
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 22
Bloomberg 785 12
NYT - The New York Times 505 12
Apps4All 25 10
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 9
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 7
РИА Новости 654 7
Business Insider 182 7
The Wall Street Journal 709 6
WSJ - The Wall Street Journal 161 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 6
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РОИ - Российская общественная инициатива 68 5
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Прайм - Агентство экономической информации 527 4
ZDnet 381 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 4
НТВ - Телекомпания 163 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
Россия 24 - телеканал 86 4
Fortune 94 4
Wikipedia - Википедия 272 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
The Bell - Издание 34 3
ТНТ - Телеканал 94 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
Руспрофайл 3 3
All Things Digital 156 3
InformationWeek 101 3
FT - Financial Times 246 2
The Register 337 2
Engadget - Блог о технологиях 336 2
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IDC Russia - IDC Россия 115 4
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Kelly Services 16 2
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IDC Russia IT Services Market 5 2
TAdviser100 3 2
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Fortune Global 100 5 1
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PwC Strategy& - Booz & Company 3 1
Market Research Future 4 1
ACG Research 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 32
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 11
ИРИ - Институт развития интернета 94 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 6
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 4
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 3
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 3
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
Школа новых технологий 19 3
РАН - Российская академия наук 315 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
ИИИ - Институт исследований интернета 17 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
Академия АйТи 34 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 178
CNews AWARDS 291 120
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 65
CNews APPWards 36 22
CNews Баттл 34 16
Олимпийские игры - Olympic Games 302 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 10
CNews Мисс ИТ России 12 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
Worldskills - Ворлдскиллс 72 5
Цифровая прокачка региона 22 5
Час кода - международное движение 11 4
Startup Village - международная стартап-конференция 45 4
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 3
GITEX Technology Week - Выставка 15 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 3
Чёрная пятница (распродажи) 69 3
NetApp Directions 6 2
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 2
РИФ - Российский Интернет Форум 16 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 2
Интернет-экономика - форум 6 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
SAP Quality Awards 6 2
Global mobileGov Awards 5 2
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
Docflow 58 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
GeekBrains 40 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
Merlion Digital Day 1 1
День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли - второе воскресенье августа 1 1
Perform Moscow 2 1
Cyprus IT Forum 2 1
Web Summit 1 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
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