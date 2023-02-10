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ИТС Интеллектуальные транспортные системы ITS Intelligent Transportation System ЕЦТЛС Единая цифровая транспортно-логистическая среда Цифровая трансформация транспортной отрасли Умная дорога

ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога


10.02.2023 «Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12
15.12.2022 «Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края
12.12.2022 В Казани появилась научная Лаборатория интеллектуальных транспортных систем
29.11.2022 «Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС
10.11.2022 Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи
09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери
03.11.2022 «Махачкала. ИТС на драйве»: проект ГК «Урбантех» выиграл премию AUTONET AWARDS 2022
13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта
08.07.2022 «ДОРИС маршрут» компании НПО «ИТС» включен в реестр отечественного ПО
08.07.2022 Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года
31.05.2022 Особенности внедрения ИТС в регионах: опыт ГК «Урбантех»
22.02.2022 В Екатеринбурге появится ИТС на базе RITM³ компании Simetra
21.02.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами
24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем
20.05.2021 Simetra и СПбПУ открыли совместную научную лабораторию интеллектуальных транспортных систем
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом
03.08.2020 На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
22.05.2020 «Ростелеком» купит российского производителя интеллектуальных транспортных систем
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог
17.03.2020 Simetra помогает Ростову-на-Дону развивать интеллектуальную транспортную систему
12.03.2020 Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем
24.01.2020 Концерн «Автоматика» предложит регионам модульные интеллектуальные транспортные системы
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС
25.07.2019 Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем
09.11.2017 ФСБ арестовала главу московского «умного транспорта»
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС»
19.07.2017 «Росэлектроника» предлагает регионам разработки интеллектуальных транспортных систем

Публикаций - 867, упоминаний - 1099

ИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7020 77
1С-ИжТиСи 6336 74
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2792 74
М2М телематика 231 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10094 52
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 52
РНТ - Русские Навигационные Технологии 129 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 38
Microsoft Corporation 23525 37
Ростех - РТ-Инвест 55 35
АвтоТрекер 98 34
IBM - International Business Machines Corp 9199 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 29
Simetra - А+С Транспроект 54 28
SAP SE 4884 27
Oracle Corporation 6316 26
ГЛОНАСС АО 90 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8062 25
Yandex - Яндекс 5696 24
Ситроникс - Sitronics 1067 19
Huawei 3513 19
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 18
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 22 18
Intel Corporation 11675 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1352 16
Компьютер НПО 68 16
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 16
Омникомм - Omnicomm 163 16
Ростех - Автоматика Концерн 1491 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 940 15
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 193 15
Cisco Systems 4881 14
Directum - Директум 914 14
Сбер - Цифровая Платформа 435 14
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 48 14
PTV Group 37 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4164 13
Google LLC 10963 13
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 47 13
Связной ГК 1339 39
РЖД - Российские железные дороги 1624 32
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 24
Газпром ПАО 1157 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 22
X5 Group - Перекрёсток 454 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 17
Царицын капитал 22 15
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 13
Газпром трансгаз 90 12
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 303 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2400 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 11
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 10
Транснефть 272 9
Роскосмос РКС - Российские космические системы 133 8
Роснефть НК - нефтяная компания 474 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
ГПБ - Газпромбанк 943 7
Россети Ленэнерго 2351 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 339 7
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 223 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 6
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 52 6
Деловые Линии ГК 46 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк 294 5
Газпром нефть 499 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 201 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 306 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 326 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 5
Tesla Motors 338 5
Boeing 987 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 149
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 109
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9150 59
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 49
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 49
Президент Российской Федерации 3722 42
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2396 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 28
Правительство Москвы 1995 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 25
Федеральное казначейство России 1551 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2708 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2346 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 21
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 604 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1397 20
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2869 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 694 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1657 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 272 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 15
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 206 14
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 103 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 14
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 55 13
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 62 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3708 13
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 113 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 32
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 10
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 9
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 437 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 4
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 3
Международная академия связи - МАС 37 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 17 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Коммунистические партии 56 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 446
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7804 269
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 241
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26024 241
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 178
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3522 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11906 132
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1826 105
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10241 104
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1176 103
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13596 102
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8182 98
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11392 89
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3403 87
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9526 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25796 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17267 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10873 77
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 696 77
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5122 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13036 74
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 903 73
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4202 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17546 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10066 72
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6395 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25057 68
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2303 67
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7988 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22275 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8776 57
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17352 56
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10955 54
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 838 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19924 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8045 48
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9076 47
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8177 46
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9450 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6629 45
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2512 176
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6542 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 59
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 54
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 341 47
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 41
Apple iPhone 6 6180 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4123 36
Microsoft Windows 2000 12689 30
1С:Бухгалтерия 849 18
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 17
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 56 16
СКБ Контур - Контур.Светофор 153 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1054 15
PTV Visum 22 14
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 12
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 15 11
Google Android 12586 10
Microsoft Windows BitLocker 1276 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2908 9
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 400 9
Microsoft Windows 14464 8
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 8
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 8
PTV Vissim 16 8
СКАУТ Безопасное вождение 23 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 587 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 7
Apple iOS 6820 7
Обращения граждан 211 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 809 7
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 7
Apple iPad 3741 6
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ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 6
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TeleGeography Research 39 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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