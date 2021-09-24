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ИТС Интеллектуальные транспортные системы ITS Intelligent Transportation System ЕЦТЛС Единая цифровая транспортно-логистическая среда Цифровая трансформация транспортной отрасли

ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли


24.09.2021 В Казанском национальном исследовательском техническом университете появится лаборатория интеллектуальных транспортных систем
24.05.2021 Softline и ДГТУ займутся разработкой новых технологий для развития интеллектуальных транспортных систем
28.01.2021 «Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы
03.08.2020 На улицах Челябинска заработали системы на базе искусственного интеллекта
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения
28.05.2020 «Ростелеком» и НТС будут совместно развивать интеллектуальные транспортные системы
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем
22.10.2019 Фирма «1С» наградила победителей конкурса лучших пользователей 1С:ИТС
25.07.2019 Интеллектуальная транспортная система становится основой инфраструктуры умного города
28.01.2014 Российские стандарты умного транспорта начнут внедрять с Москвы
04.04.2013 Александр Гурко избран председателем набсовета НП «Интеллектуальные транспортные системы – Россия»
11.07.2012 «НИС» и Setec ITS заключили соглашение в области развития ИТС
28.07.2011 «1С» подарит пользователям «1С:ИТС» лицензию на «Microsoft Office 2010 для малого бизнеса»
23.08.2010 МТС представила результаты пилотного проекта интеллектуальной транспортной системы на базе ГЛОНАСС
23.11.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: третий этап
24.06.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: второй этап
13.04.2009 «Газпром Трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом в филиалах: первый этап
20.10.2008 «Газпром трансгаз Чайковский» автоматизирует управление транспортом на базе КАС «Бизнес Люкс» в филиалах
30.04.2008 14 мая состоится Форум по интеллектуальным транспортным системам
29.04.2008 «Рыбинский кабельный завод» управляет транспортом вместе с «Капиталом CSE»
07.09.2006 "Пермтрансгаз" автоматизирует управление транспортом
07.10.2004 ИТС внедрит систему управления персоналом на базе "Босс-Кадровик"
29.01.2001 31 января начнутся реальные торги в Информационно-торговой системе e-Metex

Публикаций - 473, упоминаний - 616

ИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 67
Microsoft Corporation 22497 24
Yandex - Яндекс 5015 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 21
Huawei 3222 16
Компьютер НПО 68 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10
Галактика - Корпорация 1077 10
Intel Corporation 11262 9
М2М телематика 223 9
Oracle Corporation 6035 8
Крок - Croc 1616 8
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 7
6072 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 7
SAP SE 4595 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
VK - Mail.ru Group 3057 6
Программный продукт ГК 3960 6
Directum - Директум 830 6
Simetra - А+С Транспроект 47 5
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 44 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
ГЛОНАСС АО 85 4
ОТР 176 4
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 4
Softline - Софтлайн 1870 4
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 4
Cisco Systems 4720 3
Ситроникс - Sitronics 941 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 18 3
HTC Corporation 1428 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
Газпром ПАО 1008 13
Газпром трансгаз 71 7
Самолёт ГК 216 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
Роснефть НК 434 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
СпецДорПроект 2 2
Связной ГК 1190 2
Просвещение ФГУП - издательство 19 2
Мострансавто 65 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 2
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 0 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Аэрофлот 648 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 15 1
Президент-Отель ФГУП 63 1
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 1
ItellaNLC - Ителла - Itella Logistics 8 1
Traft - Трафт 23 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
РЖД Логистика 12 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Boxberry - российская служба доставки 23 1
КНП - Красноярскнефтепродукт 5 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 1
MSC Cruises 3 1
Правительство РФ 8292 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 48
Президент Российской Федерации 3770 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 21
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 19
Счётная палата РФ 628 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 11
Правительство Тюменской области 69 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 11
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 11
Федеральное казначейство России 1345 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 25 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы 23 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 53 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 10
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ГИС-Ассоциация 231 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
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EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 383 13
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ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 3
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 21 3
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
Галактика EAM 24 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
Microsoft Office 3247 2
Microsoft Windows 7 1780 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 2
1С:Торговля и Склад 31 2
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 2
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Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 7
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 36 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
Образование в России 460 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 5
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 5
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 3
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Мошенничество - Махинации 2142 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 2
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортные средства - Автопроизводители 267 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
РИА Новости 766 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
Росбалт ИА 60 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
PR Newswire 48 1
ТВ-Новости АНО 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Markets&Markets Research 97 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 1
Mordor Intelligence 15 1
Grand View Research 15 1
MIT Operations Research Center 1 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
Академгородок Новосибирск 82 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 19 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 2
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 2
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
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