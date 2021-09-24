Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТС Интеллектуальные транспортные системы ITS Intelligent Transportation System ЕЦТЛС Единая цифровая транспортно-логистическая среда Цифровая трансформация транспортной отрасли
Публикаций - 473, упоминаний - 616
ИТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Семенов Алексей 70 12
|Егоров Максим 26 11
|Албычев Александр 86 11
|Симаков Олег 111 11
|Меджитов Тимур 63 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Осипов Владимир 20 11
|Казарин Станислав 115 11
|Панов Евгений 16 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Песчанских Георгий 38 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Катамадзе Анна 74 11
|Малков Павел 48 11
|Петрушин Андрей 73 11
|Власов Сергей 83 11
|Копырин Федор 11 11
|Кудрин Алексей 94 11
|Кулешов Василий 11 11
|Лысенко Эдуард 238 11
|Ципорин Павел 65 11
|Кирюшин Сергей 66 11
|Малахов Александр 18 11
|Хайруллин Айрат 47 11
|Терещенко Денис 51 11
|Паршин Максим 200 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Кузнецов Дмитрий 51 9
|Рымар Максим 43 8
|Бочков Евгений 8 8
|Соломин Никита 8 8
|Разумовский Дмитрий 77 8
|Христенко Павел 12 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Злобин Виталий 12 6
|Мартынова Елена 35 6
|Шведов Александр 18 5
|Ротенберг Аркадий 45 5
|Дюбанов Анатолий 92 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru