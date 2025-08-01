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ИКС ИКС Безопасность ГардаТех Crosstech Container Security CTCS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.08.2025 Crosstech Container Security – новое решение в области безопасности контейнерных сред 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - ГардаТех Солюшнс Групп - Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 1
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 37 1
ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - IDM CAE - Identity Management Crosstech Advanced Edition 4 1
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ИКС - ИКС Безопасность - ГардаТех - Crosstech CEDM - Crosstech Endpoint Device Manager 4 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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