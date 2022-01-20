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ИКС Холдинг Yadro Raidix Рэйдикс

ИКС Холдинг - Yadro - Raidix - Рэйдикс

«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО Raidix сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. Raidix применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.


20.01.2022 Состоялся релиз ПО Raidix Era 3.4.1 для построения высокопроизводительных СХД
13.01.2022 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1
17.12.2021 «Рэйдикс» получила в США патент на уникальный метод упреждающего чтения
10.12.2021 Разработчик программных решений для СХД «Рэйдикс» включил серверные платформы Rikor в лист совместимости ПО
15.11.2021 Вышел новый релиз программного модуля Raidix ERA для СХД
03.11.2021 Постпродакшн-студия Антона Зудочкина внедрила СХД на базе RAIDIX
17.09.2021 Softline и «Рэйдикс» займутся совместным продвижением ПО RAIDIX
30.06.2021 Вышла новая версия ПО RAIDIX 5.X для построения высокопроизводительных СХД
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД
18.02.2020 «Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде
26.11.2019 «Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0
25.07.2019 «Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД для малого и среднего бизнеса
16.05.2019 Good Line масштабирует СХД на базе ПО Raidix
15.04.2019 iRu и «Рэйдикс» совместно разработают СХД
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД
15.02.2019 «Рэйдикс» и «Аквариус» поставили СХД для центра безопасности в ХМАО-Югре
12.02.2019 Nortex Group внедрила СХД «Рэйдикс» в Комитете автомобильных дорог Казахстана
21.01.2019 СХД от «Рэйдикс» и ICL обеспечат сохранность данных ОМС в Мордовии
04.12.2018 «Рэйдикс» запатентовала метод повышения производительности СХД
27.11.2018 «Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили мультипетабайтную СХД в центре вычислительных наук японского института RIKEN
23.10.2018 СХД «Рэйдикс» и «Нэтберг» прошла испытание реальной нагрузкой
21.09.2018 Российское ПО, российская сборка: «Нэтберг» и «Рэйдикс» представляют новую компактную и мощную СХД
07.08.2018 ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант»
26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix
20.06.2018 «Нэтберг» завершил внедрение СХД на базе ПО Raidix в СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
07.06.2018 «Ростех» и «Рэйдикс» разработали отечественное программно-аппаратное решение для распределенного хранения данных
16.05.2018 Аппаратные платформы Lenovo подтвердили совместимость с СХД RAIDIX
21.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в сфере видеопроизводства
06.03.2018 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Юго-Восточной Азии
26.02.2018 «Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД
21.02.2018 «Рэйдикс» поставила СХД в китайской индустрии постпродакшн
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С»
16.01.2018 СХД RAIDIX 4.6 обеспечивает целостность данных при сбое питания
03.11.2017 «Рэйдикс» будет работать с системным интегратором Shrinkit IT
31.10.2017 «Рэйдикс» расширяет партнерскую сеть в Татарстане

Публикаций - 148, упоминаний - 283

ИКС Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 15
Microsoft Corporation 22497 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 7
Western Digital Corporation - WDC 486 7
Mellanox Technologies 84 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 6
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 6
SAS Institute 854 6
Huawei 3222 6
Avid 34 6
VMware 2025 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 6
SAP SE 4595 5
Ростех - Автоматика Концерн 1008 5
Программный продукт ГК 3960 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Blackmagic Design 13 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
6072 5
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 130 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 4
Oracle Corporation 6035 4
Ред Софт - Red Soft 299 4
Netberg - Нэтберг 11 4
Базальт СПО - BaseALT 254 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 4
Supermicro 89 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Код Безопасности 432 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Lenovo Group 2077 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 3
Dell EMC 4736 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Star Media 12 3
Газпром ГПМХ - Ред Медиа 16 2
ЯКласс 19 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
Askona Life Group - Аскона 75 1
JCB International 136 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 1
Фаберлик - Faberlic 71 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
РусГидро ПАО 206 1
Stada 19 1
En+ Group - Эн+ ГК 19 1
Jones Day 17 1
Викинг 34 1
Enel Group - Энел Россия 39 1
КонсультантПлюс 103 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
ЕСТП - Единая Строительная Тендерная Площадка 1 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 1
Альфа-Банк 1476 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
Почта России ПАО 1853 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Газпром ПАО 1008 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Мортон 25 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 12 1
Walt Disney Company 556 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Президент Российской Федерации 3770 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 72 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
МФЦ Мои документы Москвы 14 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 42 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
Linux Foundation 167 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 96
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 22
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 678 22
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 17
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 65
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Антитеррор 170 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Физика - Physics - область естествознания 889 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Экономический эффект 694 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 347 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
FT - Financial Times 1118 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
N+1 - Издание 121 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
IDC - International Data Corporation 4671 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 5
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 133 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 0 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 34 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 7 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 2 1
ПРОSTOR 6 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
CNews FORUM Кейсы 53 1
CNews AWARDS - награда 347 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 13 1
Startup Village - международная стартап-конференция 46 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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