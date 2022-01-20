ИКС Холдинг Yadro Raidix Рэйдикс
«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. СХД на базе ПО Raidix реализованы в аппаратном обеспечении Intel, AMD, Western Digital, Gigabyte, Seagate, Supermicro и других компаний, кроме того, ПО Raidix сертифицировано для использования в программных платформах для видеонаблюдения Milestone. Raidix решает бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и видео-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения. Raidix применяют более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Японии, Южной Корее, странах ЕС и СНГ.
ИКС Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Платонов Сергей 12 10
|Путин Владимир 2542 6
|Каташов Александр 4 4
|Богачев Игорь 174 4
|Черкасов Дмитрий 15 3
|Федоров Андрей 22 3
|Басов Алексей 114 3
|Ведехин Игорь 27 3
|Смирнов Алексей 166 2
|Трушкин Константин 52 2
|Разумовский Сергей 2 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Пожидаев Николай 38 2
|Ибрагимов Руфат 2 2
|Кабанов Владимир 174 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Галушкин Олег 173 1
|Волков Сергей 59 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Шадаев Максут 460 1
|Касперская Наталья 248 1
|Сысоев Иван 1 1
|Абрамов Игорь 3 1
|Чамара Денис 58 1
|Яровая Ирина 68 1
|Беглов Александр 10 1
|Озеров Виктор 29 1
|Юнов Константин 36 1
|Радченко Максим 1 1
|Калабин Юрий 1 1
|Федоров Сергей 10 1
|Никонов Григорий 3 1
|Villa David - Давид Вилла 1 1
|Бобровников Борис 99 1
|Герасимов Александр 43 1
|Лебедев Павел 24 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Рудаков Денис 31 1
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