Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИБС экспертиза
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 58
ИБС экспертиза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 252 1
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Карачинский Анатолий 74 1
|Акимов Максим 167 1
|Макаров Валентин 112 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Попов Сергей 72 1
|Путин Владимир 1828 1
|Лейпи Игорь 6 1
|Попов Александр 26 1
|Денисов Алексей 15 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Костерева Катерина 10 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|CNews Analytics 1991 10
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
|CNews Tenders 11 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru