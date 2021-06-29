Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ИБС экспертиза


29.06.2021 Участник ИТ-тендера сбил цену в 100 миллионов раз и все равно проиграл 5
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 1
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 2
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 1
26.10.2018 ФНС и Казначейство захватили 40% списка крупнейших ИТ-гостендеров 1
12.10.2018 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2017 г.: 41% закупок без конкуренции, 40% контрактов поделили ФНС и Казначейство 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 1
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 1
04.12.2017 Фонд соцстрахования заплатит за свою ГИС на 350 млн руб. больше, чем ему предлагают 1
05.10.2017 Треть крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе неконкурентна. Подробный Топ 100 CNews 1
28.09.2017 Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров в 2016 г.: треть закупок без конкуренции, экономия бюджета едва превысила 1% 1
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 2
27.06.2017 Бывший ГНИВЦ ФНС получил от Минфина миллиард, который наверняка раздаст субподрядчикам 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
27.01.2017 Скандально сгоревшая библиотека РАН воюет с ФАС, чтобы избавиться от неугодных ИТ-поставщиков 2
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
16.10.2016 Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1% 1
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
29.01.2016 Казначейство потратит на ПО Microsoft и Oracle более 1,5 млрд 2
17.09.2014 IBS получила сертификат ФСТЭК на систему Parallels VDI 1
29.01.2014 «ИБС Экспертиза» получила контракт стоимостью 167 млн руб. на модернизацию и сопровождение ГАС «Управление» 2
21.11.2013 «Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе» 2
01.11.2013 Контракт ФСС РФ на внедрение системы для электронного взаимодействия с гражданами и организациями получила «ИБС Экспертиза» 2
20.09.2013 «Налог-Сервис» ФНС России определил поставщика промышленных систем печати и конвертовальных систем 2
26.03.2012 «Сбербанк» подвел итоги первого этапа конкурса на разработку подсистемы «Развитие персонала» ЕАСУП за 90 млн руб. 1
30.01.2012 «Ростелеком» за 1 рубль создаст федеральную систему электронных медкарт 3
22.12.2011 Сотрудник IBS: разрыв с "Борласом" превратился в открытый конфликт Мацоцкого и Ананьина 1
31.10.2011 Сомнительный тендер «под Oracle» на 180 млн руб. - внеплановая инициатива Минздрава 1
12.01.2011 «Сбербанк» выбрал генподрядчика внедрения SAP HR 1

Публикаций - 43, упоминаний - 58

ИБС экспертиза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
Компьюлинк ГК - Compulink 214 7
Ростех - Ростехнологии 2230 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
АйТи 753 4
SAP SE 3220 3
IBM 3557 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
ОТР 135 3
Ланит ГК 1160 3
Teradata 166 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Аплана Группа компаний 102 2
Microsoft Corporation 11168 2
Saprun - Сапран групп 38 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Ланит Интеграция 101 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Cisco Systems 2056 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Философия.ИТ 13 1
Компьюлинк УСП 69 1
IFellow - АйФэлл 7 1
Intervale - Интервейл 45 1
Itonica - Айтоника 5 1
Team Force - Тим Форс 8 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Sitecore 8 1
Softline - Софтлайн 1475 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Крок 1221 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
Федеральное казначейство России 766 6
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 2
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Руссофт - Russoft 252 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Тонкий клиент - Thin client 108 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 1
СЗП - Система зарплатных проектов 3 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 84 1
ФНС РФ ЦОД 22 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Teradata Data Warehouse Appliance 6 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 856 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Exchange 684 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Мацоцкий Сергей 150 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Карачинский Анатолий 74 1
Акимов Максим 167 1
Макаров Валентин 112 1
Дворкович Аркадий 169 1
Яппаров Тагир 72 1
Попов Сергей 72 1
Путин Владимир 1828 1
Лейпи Игорь 6 1
Попов Александр 26 1
Денисов Алексей 15 1
Лифшиц Евгений 7 1
Костерева Катерина 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Россия - Пермь 743 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Курская область 341 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Украина 3398 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
CNews Analytics 1991 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 4
CNews Tenders 11 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769383, в очереди разбора - 673067.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще