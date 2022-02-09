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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИБП Источники бесперебойного питания UPS Uninterruptible Power Supply обеспечение бесперебойного энергоснабжения

ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - обеспечение бесперебойного энергоснабжения


09.02.2022 «Сайбер электро» - новый бренд на рынке российских ИБП
14.12.2021 Qtech выпустила новые онлайн-ИБП
01.11.2021 Eaton запускает линейно-интерактивные ИБП нового поколения – 5PX Gen2
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V»
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей
27.05.2021 Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX
15.04.2021 Schneider Electric представила суперкомпактный ИБП Galaxy VL
06.04.2021 Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2
10.02.2021 Ippon выпустила обновленную серию ИБП Back Basic S Euro
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве
24.12.2020 Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров
24.09.2020 Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок
04.06.2019 Обзор новинок ИБП компании Legrand
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры
28.05.2019 ИБП серии Easy UPS 3M
22.05.2019 Schneider Electric пополнила линейку ИБП Easy UPS компактными моделями Easy UPS 3M
12.02.2019 Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех»
28.01.2019 Ippon выпустил линейку ИБП с разъемами питания Schuko
06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ
31.08.2018 Easy UPS 3S
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
10.08.2018 Easy UPS On-line серии SRV
29.05.2018 Delta Electronics представила ИБП Ultron серии HPH
12.04.2018 В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления
29.03.2018 Schneider Electric представила ИБП APC Easy UPS On-Line SRV
22.03.2018 Ippon выпустил блок распределения электропитания для серии ИБП Innova
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами
27.07.2017 Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП серии Galaxy VX
19.06.2017 Как выбрать источник бесперебойного питания? Практические советы с нюансами на примере ИБП APC BX650LI-GR
26.04.2017 Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации
19.04.2017 Eaton представила ИБП 9PHD для защиты электропитания в экстремальных условиях эксплуатации
14.03.2017 Продажи ИБП Powercom по итогам 2016 г. выросли на 62%
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis
24.01.2017 Schneider Electric представила ИБП Galaxy VX повышенной надежности c поддержкой ECOnversion
10.11.2016 Delta Electronics оснастила ИБП Научно-исследовательский институт детских инфекций в Санкт-Петербурге
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП

Публикаций - 615, упоминаний - 827

ИБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 38
Schneider Electric 493 32
Intel Corporation 11262 27
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 27
Huawei 3222 22
Softline - Софтлайн 1870 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
Eaton 64 16
Ростех - Ростехнологии 2532 13
Powercom - Пауэрком 57 11
Cisco Systems 4720 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 10
Ippon 24 8
Спектр РС - Spectr RS 0 8
HP - Hewlett-Packard 3567 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Oracle Corporation 6035 7
Delta Electronics 85 7
Legrand 72 7
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 5
Eaton - Invensys Powerware 12 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 5
SAP SE 4595 5
Tripp Lite 15 4
NEC 1740 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 4
Kehua Tech 6 4
Canon 1339 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
Seiko Epson Corporation 864 4
Samsung Electronics 9333 4
Meta Platforms - Facebook 4267 3
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 19 3
Lexmark - Лексмарк 282 3
Крок - Croc 1616 3
Sony 6145 3
Google LLC 10352 3
HP Inc. 5313 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 20
РЖД - Российские железные дороги 1458 16
UPS 129 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Газпром ПАО 1008 3
Альфа-Банк 1476 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 7 1
ЕвроСибЭнерго 13 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Enron - Enrongate 121 1
Meta Group 54 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
X5 Group 709 1
Самолёт ГК 216 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 73 1
eBay Inc 1576 1
Роснефть НК 434 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Восточный Банк 232 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Лукойл Информ 87 1
Президент Российской Федерации 3770 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Счётная палата РФ 628 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 2
Правительство Москвы 1640 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 86 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы 0 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Правительство РФ 8292 1
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 8
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 2
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