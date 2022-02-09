Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИБП Источники бесперебойного питания UPS Uninterruptible Power Supply обеспечение бесперебойного энергоснабжения
Публикаций - 615, упоминаний - 827
ИБП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пономарев Павел 10 6
|Фальков Валерий 10 2
|Morgan Bryn - Брин Морган 2 2
|Клименко Федор 18 2
|Гуляев Дмитрий 3 1
|Рахманов Максим 47 1
|Ким Евгений 7 1
|Поликарпов Сергей 7 1
|Комиссарова Валерия 5 1
|Зотов Дмитрий 7 1
|Новиков Виктор 2 1
|Сергеев Антон 6 1
|Кулаков Павел 14 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Бекмамбетов Тимур 7 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Ермаков Игорь 19 1
|Щербаков Владимир 3 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Бурков Сергей 6 1
|Родионов Денис 1 1
|Уваров Степан 2 1
|Текслер Алексей 18 1
|Потапов Вячеслав 2 1
|Соловьев Алексей 67 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Исанин Антон 9365 1
|Павлов Андрей 34 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Алтышев Тимур 2 1
|Мизиева Анна 7 1
|Шувалов Антон 1 1
|Хорошилов Александр 2 1
|Кузьмина Оксана 1 1
|Поздняков Игорь 1 1
|Хлебников Владимир 5 1
|Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
|Горяченков Денис 1 1
|Иванов Максим 6 1
|N+1 - Издание 121 11
|WikiLeaks 113 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Network World 32 1
|91Mobiles 590 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru