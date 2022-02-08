Здравоохранение

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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08.02.2022 «Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
21.09.2021 Navicon завершил масштабирование системы для управления полевыми сотрудниками в Stada 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
15.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
14.06.2021 Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» 1
11.06.2021 В финал конкурса «Новатор Москвы» вышли 36 технологичных проектов 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
03.02.2021 В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы» 1
23.07.2020 Navicon выпустил решение для комплексного контроля и анализа работы полевых сотрудников 1
31.03.2020 Navicon выпустил решение для удаленной работы медпредставителей 1
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 1
06.11.2019 ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.10.2019 ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 2
26.11.2018 CNews Forum 2018 установил новый рекорд посещаемости. Фото 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1

Публикаций - 69, упоминаний - 71

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 16
1С-ИжТиСи 4905 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8606 15
5498 15
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 12
Schneider Electric 482 9
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 8
Программный продукт ГК 3658 8
Navicon - Навикон 226 8
Cinimex - Синимекс 165 7
Inline Group - Инлайн Груп 79 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 7
IBM - International Business Machines Corp 8810 6
Schneider Electric Secure Power 47 5
Microsoft Corporation 22008 5
Rimini Street 41 5
Центр2М - Center2М 50 5
Custis 81 5
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 224 5
IBM Европа 7 4
Галактика - Корпорация 1044 4
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6380 3
iFarm 5 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1536 2
SAP SE 4415 2
VK - Mail.ru Group 2929 2
Utrace - Ютрэйс 9 1
НейроЧат 2 1
Ланит Омни 17 1
Siemens AG - Siemens Group 2269 1
Vocord - Вокорд 127 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Infosys 102 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 24 1
DataCore Software 31 1
Сбер - Лаборатория робототехники 13 1
Saprun - Сапран групп 39 1
Tibco Software 77 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
X5 Group 660 36
РЖД - Российские железные дороги 1397 34
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 26
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 22
Мегаполис ТК 127 22
Росбанк ПАО - Societe Generale 423 21
Procter&Gamble - P&G 201 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 20
Ингосстрах СПАО 282 18
Банк Зенит 197 18
Лента - Сеть розничной торговли 432 18
UBS AG 291 18
Черкизово ГК 74 18
Coca-Cola Company 234 16
Уралсиб Банк 467 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 13
Геобанк КБ 31 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 12
ТМХ - Трансмашхолдинг 72 12
Балтика - Пивоваренная компания 147 11
Сургутнефтегаз - СНГ 192 11
Окей - О'Кей - Гипермаркет 121 11
ПСБ - Промсвязьбанк 655 9
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 55 9
Еврохим МХК 67 9
МКБ - Московский кредитный банк 301 8
Почта России ПАО 1825 7
Аэрофлот 624 7
Mary Kay - Мэри Кэй 85 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 51 7
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 7
Альфа-Банк Казахстан 17 7
Мелстон ГК 11 7
Локотех - Локомотивные технологии 41 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 44 6
Sanofi - Санофи 36 6
ПГК - Первая грузовая компания 117 5
Альфа-Банк 1338 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 42
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 21
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7527 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 13
Правительство Москвы 1479 12
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 162 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 543 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 2
Правительство РФ 6978 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 1 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 8 1
Федеральное казначейство России 1138 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по финансовому рынку 5 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 58 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 922 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 1
МИК - Московский инновационный кластер 67 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 227 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 30 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 17 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1212 43
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 689 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2378 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12492 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5603 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7169 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 374 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7405 4
Big Data - Большие данные 1888 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1779 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 128 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 357 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 275 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 35 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 436 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 271 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 37 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 82 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 5 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 111 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 267 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7299 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 650 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1410 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2976 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 560 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1731 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 703 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 140 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1144 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 462 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 180 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1613 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Microsoft Azure 1229 3
VK - Mail.ru Здоровье 18 2
Navicon Pharma CRM 12 2
Navicon SFE BI - Navicon Sales Force Efficiency BI 3 2
Microsoft Power BI 122 2
Microsoft Dynamics 365 119 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 23 1
Microsoft Azure Synapse Analytics 4 1
Sales Force KPI 1 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 91 1
Utrace Hub 5 1
Navicon Connect 1 1
МИК - Московский акселератор 35 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 40 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 29 1
Microsoft Azure Data Platform 8 1
Navicon Pharma BI 5 1
Космодром Байконур 1024 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 33 1
Microsoft SQL Server 1306 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 748 1
IBM Cloud 90 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 16 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5991 1
Чаркин Евгений 201 34
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 24
Лигачев Глеб 61 22
Натрусов Артем 136 22
Воронин Петр 35 22
Сотин Денис 106 21
Шипов Савва 74 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Аксаков Анатолий 103 20
Чамара Денис 57 19
Попов Андрей 80 19
Бокучава Тариэл 21 18
Беляев Владислав 66 18
Клепиков Алексей 80 18
Нагаев Олег 30 18
Кузьмич Всеволод 31 18
Кучугин Илья 41 18
Лысенко Эдуард 226 16
Потапкин Михаил 17 16
Ушацкий Андрей 102 15
Меньшов Кирилл 75 15
Суворов Антон 20 15
Дьяченко Валерий 69 13
Абакумов Евгений 109 13
Бычков Александр 32 13
Прохорова Алла 48 13
Белоусов Максим 71 13
Сергеев Сергей 63 12
Эпштейн Герман 32 12
Ушаков Анатолий 26 12
Нестеров Алексей 84 12
Хасин Михаил 26 11
Размахаев Сергей 42 11
Волков Никита 54 11
Гимранов Ринат 60 11
Шадаев Максут 433 10
Самедов Тимур 18 9
Чибисов Владимир 22 9
Таланов Максим 11 9
Егоров Владимир 61 8
Россия - Российская федерация - РФ 101096 52
Европа Восточная 2892 27
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31723 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5032 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44267 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 3
Финляндия - Финляндская Республика 1656 3
Канада 3072 2
Япония 9482 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 637 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 2
Германия - Федеративная Республика 8225 2
Катар 138 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 956 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12395 2
США - Иллинойс - Чикаго 400 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 412 1
Новая Зеландия 619 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 237 1
Нидерланды 2096 1
Америка Латинская 1389 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 272 1
Франция - Французская Республика 5389 1
Италия - Итальянская Республика 3063 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
Австралия - Австралийский Союз 2689 1
Швеция - Королевство 1893 1
Азия - Азиатский регион 3484 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10776 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 1
Испания - Каталония - Барселона 700 1
Великобритания - Лондон 1980 1
США - Нью-Йорк 2591 1
Словения - Республика 200 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Банковский сектор экономики 1101 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5807 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5121 14
Страхование - Страховое дело 405 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2079 3
Транспорт 490 3
Сельское хозяйство 138 2
Образование в России 1556 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 500 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 7 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 38 1
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Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 1
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SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1355 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 112 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 449 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
TAdviser - Центр выбора технологий 230 1
Парламентская газета 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 2
Trellix - FireEye Intelligence 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 568 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ETH Zurich - Institute of Robotics and Intelligent Systems - Sensory-motor systems - Институт робототехники и интеллектуальных системы Швейцарской высшей технической школы Цюриха 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 42
CNews AWARDS - награда 337 34
CNews Мисс ИТ России 12 7
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Хрустальный атом 3 1
BRICS Solutions Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
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Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022