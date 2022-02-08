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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Здравоохранение
Фарминдустрия
Медицина и фармацевтика
Публикаций - 69, упоминаний - 71
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 201 34
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 24
|Лигачев Глеб 61 22
|Натрусов Артем 136 22
|Воронин Петр 35 22
|Сотин Денис 106 21
|Шипов Савва 74 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Аксаков Анатолий 103 20
|Чамара Денис 57 19
|Попов Андрей 80 19
|Бокучава Тариэл 21 18
|Беляев Владислав 66 18
|Клепиков Алексей 80 18
|Нагаев Олег 30 18
|Кузьмич Всеволод 31 18
|Кучугин Илья 41 18
|Лысенко Эдуард 226 16
|Потапкин Михаил 17 16
|Ушацкий Андрей 102 15
|Меньшов Кирилл 75 15
|Суворов Антон 20 15
|Дьяченко Валерий 69 13
|Абакумов Евгений 109 13
|Бычков Александр 32 13
|Прохорова Алла 48 13
|Белоусов Максим 71 13
|Сергеев Сергей 63 12
|Эпштейн Герман 32 12
|Ушаков Анатолий 26 12
|Нестеров Алексей 84 12
|Хасин Михаил 26 11
|Размахаев Сергей 42 11
|Волков Никита 54 11
|Гимранов Ринат 60 11
|Шадаев Максут 433 10
|Самедов Тимур 18 9
|Чибисов Владимир 22 9
|Таланов Максим 11 9
|Егоров Владимир 61 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173162, в очереди разбора - 1002138.
Создано именных указателей - 69106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru