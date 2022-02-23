Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.