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Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология


Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть. Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.
Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.


23.02.2022 Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение?
23.07.2018 Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения
10.07.2018 Найден еще один способ предотвратить старение
15.05.2017 Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества
28.03.2017 Голландские ученые нашли способ остановить старение?
21.02.2017 Биологические часы берегут нас от старости?
04.12.2016 Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости
04.08.2015 Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы
10.03.2015 Сенолитики остановят старение?
26.01.2015 Модификация теломер повернула старение вспять
25.12.2014 Проведены первые испытания "таблетки молодости"
12.10.2014 "Таблетка от старости" есть у каждого из нас
05.02.2014 Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке
23.05.2013 Антибиотики замедляют процесс старения
13.03.2013 Лекарства от старости будут готовы через 5 лет
13.02.2013 Особая молекула может отменить старение мозга
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия?
18.04.2012 Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости
20.01.2012 Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику
01.11.2011 Доказано: бактерии тоже стареют
20.10.2011 Случайно обнаружен ген старения
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток
08.11.2010 Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты
06.10.2010 Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию?
10.04.2008 Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные
05.02.2008 Создан новый метод оценки возраста человека
08.11.2007 Доказано, что витамин D замедляет старение
21.09.2007 Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты
25.03.2005 Экс-глава "ВымпелКома" создал лабораторию для изучения механизмов старения
16.09.2003 Активное пользование мобильником чревато ранним старением

Публикаций - 321, упоминаний - 407
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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