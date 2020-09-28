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Здравоохранение Рентгенология МРТ Магнитно-резонансная томография


Рентгенологические методы исследования (с использованием физических явлений и свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса) уже более века являются незаменимым помощником в диагностическом поиске лечащего врача. Восполнение легких, переломы, подозрение на онкологию – это далеко не полный перечень тех диагнозов, которые могут быть установлены по результатам рентгенографии.

В арсенале современного врача-рентгенолога – три основных методов исследований:

К современным методам диагностического поиска относится также радионуклидная диагностика (сцинтиграфия), позволяющая, например, при проведении КТ, визуализировать накопление радиофармпрепаратов в органах и тканях для локализованной диагностики патологического процесса.

Если рентгенография проводится на одном конкретном участке тела, то такой метод исследования иногда получает свое собственное название (маммография, урография).

Все эти методы исследования объединяет одно: все они проводятся бесплатно по полису ОМС. Флюорография (специальная разновидность рентгенографического исследования) необходима для быстрой (скрининговой) диагностики заболеваний органов грудной клетки и позволяет у обширных групп населения на ранних этапах выявить поражение легких и бронхов (новообразования, воспалительные процессы, туберкулез, эфмизему и др.) В России исследование включено в список профилактического осмотра. Ежегодно каждый гражданин может пройти флюорографию при наличии полиса ОМС, обратившись в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.

Основное отличие КТ и МРТ – в разных физических явлениях, которые используются в аппаратах. При проведении КТ это – рентгеновское излучение, которое дает представление о физическом состоянии вещества. При МРТ используются постоянное и пульсирующее магнитные поля, а также радиочастотное излучение, дающее информацию о распределении протонов (атомов водорода), т.е. о химическом строении тканей. Еще один метод – радионуклидная диагностика – это исследование «наоборот». Вместо того, чтобы облучать пациента снаружи, в его тело вводят радиоактивный препарат, излучение от которого улавливает компьютер. Это сложный тип исследования, который чаще всего используется при онкологических заболеваниях, так как позволяет увидеть образования и метастазы, не проявляющиеся при других методах. 

 


28.09.2020 Искусственный интеллект помогает сократить количество неявок на МРТ
16.09.2020 В НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера заработал новый томограф Philips
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т
05.02.2020 Philips поставит современные МРТ и ангиографы в московские клиники
14.03.2018 Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX
21.08.2013 Компьютер может сканировать текст из мозга
19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру
08.11.2011 МРТ будут делать в три раза быстрее
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare
29.09.2011 Проникновение в сознание: МРТ "видит" зрительные образы в мозге человека
01.09.2010 Видеотомография: как заснять биение сердца
01.03.2010 В России инициирован проект создания магнитно-резонансного томографа

Публикаций - 101, упоминаний - 113

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Microsoft Corporation 22497 7
Philips 1960 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Huawei 3222 4
NetApp - Network Appliance 613 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Oracle Corporation 6035 3
Samsung Electronics 9333 3
Nvidia Corp 3118 2
Siemens AG - Сименс Россия 134 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Yandex - Яндекс 5015 1
Softline - Софтлайн 1870 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 84 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 56 1
Новые облачные технологии (НОТ) 277 1
Zebra Medical 2 1
Edgestile - Эджестайл 8 1
Открытые технологии 600 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Agfa Gevaert 62 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 1
IBM Almaden Research Center 25 1
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 80 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
Мототелеком 7 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 21 1
Google LLC 10352 1
SAS Institute 854 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 1
Ренессанс Страхование 83 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Газпром ПАО 1008 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Линия жизни 6 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Президент Российской Федерации 3770 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Правительство Москвы 1640 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 1
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U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
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Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 35 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Медицинский институт им. Березина Сергея - Лечебно-диагностический центр им. Сергея Березина 1 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 32 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 20 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
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