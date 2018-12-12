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Здравоохранение Нервная система Nervous system

Здравоохранение - Нервная система - Nervous system

Схема нервной системы человека Схема нервной системы человека
Схема нервной системы человека


12.12.2018 Российские ученые наделят искусственный интеллект человеческим слухом
19.01.2011 Нервная система мухи выбрана прототипом для распределенных сетей
28.12.2010 Нервную систему нематоды смоделировали в Новосибирске
31.07.2006 Среди пчел преобладают "правши"
15.05.2000 Создана "пищащая мышь" для диагностики состояния нервной системы пользователя
22.02.2000 Пользователи сотовых телефонов в Израиле смогут застраховаться от заболеваний центральной нервной системы и рака мозга

Публикаций - 318, упоминаний - 351

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 38
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 3
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Хороших Сергей 2 2
Массух Илья 215 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 11
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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