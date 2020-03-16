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Здравоохранение Нервная система Мозг Brain центральный отдел нервной системы Инсульт и черепно-мозговые травмы Stroke and traumatic brain injuries Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

Здравоохранение - Нервная система - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)

 


 
 
 


16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица
20.11.2014 Восемь приложений для тренировки мозгов
02.04.2014 Как гаджеты меняют наш мозг: ТОП-8 изменений
15.10.2013 Создан чип, «имитирующий человеческий мозг». ВИДЕО
29.08.2013 Мозгом человека можно управлять через интернет
13.07.2013 Важная победа над природой: как скоро можно будет чинить спинной мозг
30.05.2013 Еда управляет нашим мозгом?
16.01.2013 Американская разведка "углубилась" в человеческий мозг
03.02.2012 Ученые сумели услышать "голос мозга"
14.11.2011 Паразиты в мозгу приводят к шизофрении
25.02.2011 Сканирование мозга детей выявит будущих преступников
08.12.2010 Поврежденный спинной мозг у крыс заменили электромостом
13.11.2010 Спор о глиальных клетках: мозгу важны не только нейроны
11.10.2010 Стволовые клетки восстановят спинной мозг
09.06.2010 «Умный» свет в Москве начнет работать без «мозгов»
04.09.2009 Тетрис развивает головной мозг
14.11.2007 Создан новый прототип протеза руки, управляемый мозгом
25.06.2007 В Hitachi создали «Интерфейс между мозгом и машиной»
06.06.2007 Экстази вредит мозгу и ухудшает память
21.08.2006 По утрам человеческий мозг "загружается" как компьютер
04.08.2006 Сканирование мозга предсказывает интеллектуальное развитие
10.01.2006 Человеческий мозг работает как поисковая система
12.11.2004 Робот будет гоняться за мыслями по мозгу

Публикаций - 858, упоминаний - 1046

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 26
Элемент ГК - Elementec 25 22
Samsung Electronics 9667 18
Yandex - Яндекс 5551 15
Nvidia Corp 3203 12
LG Electronics 3530 9
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
PayPal 644 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 3
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Lenovo Group 2151 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
HP Labs 57 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1432 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Крок - Croc 1683 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 318 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Информзащита 678 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Самолёт ГК 1649 3
Abbott Laboratories 11 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 5
Администрация Президента РФ 976 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
DDR - Double data rate 2523 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 5
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
Автоответчик - Answering machine 176 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 228 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
Автофокус - Автофокусировка 2228 2
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 22
Linux OS 8153 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
AMD Mobility Radeon 232 3
Intel Pentium III 724 2
Montavista Linux 10 2
Microsoft Windows 2528 2
Microsoft DirectX 692 2
Nokia Symbian OS 1399 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Microsoft Windows XP Home 196 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Fujitsu Pocket LOOX 82 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 1
Pioneer DV 14 1
Panasonic DVD-проигрыватель 8 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Apple macOS 1693 1
Rover - RoverBook 155 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Путин Владимир 2696 7
Мишустин Михаил 466 4
Якубович Дмитрий 2 1
Мантуров Денис 79 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 175
Земля - планета Солнечной системы 9676 51
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Германия - Бавария - Мюнхен 468 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Казахстан - Республика 4750 3
Австрия - Австрийская Республика 1110 2
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 59
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 3
Утечка мозгов - brain drain 54 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 2
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 3
Forbes - Форбс 623 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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