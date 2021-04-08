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Здравоохранение Косметология Cosmetology косметика и парфюмерия спортивное и лечебное питание

Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание


08.04.2021 «Магнит» запустил технологию виртуального тестирования макияжа E-Visage
07.12.2020 «Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку косметики
25.03.2020 «Золотое яблоко» вышло на маркетплейс «Беру»
26.11.2018 «СвиссФарм» запустила интернет-магазин на «1С-Битрикс»
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit
20.08.2014 Omote - виртуальная косметика для настоящего лица
17.10.2011 Сеть парфюмерии и косметики Азербайджана Ideal внедряет Avarda.ERP
21.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет продаж российского дистрибьютора косметики Rivage
07.06.2011 «1С:Бухучет и Торговля» автоматизировала косметический центр Mery Belle с помощью «БИТ:Красота 8. ПРОФ»
07.10.2010 SAP Business Objects Edge внедрили в российском офисе производителя косметики Shiseido
31.05.2007 Еще 3 магазина «Гранд Косметик» заработали на базе LS Retail
04.03.2005 Андрей Марков: После внедрения SAP Business One "Салонная косметика" вдвое увеличила число клиентов

Публикаций - 676, упоминаний - 761

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 35
Samsung Electronics 9667 31
Yandex - Яндекс 5551 31
Microsoft Corporation 23395 31
LG Electronics 3530 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 11
IBM - International Business Machines Corp 9167 11
Huawei 3459 10
Amazon Inc - Amazon.com 2777 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 9
Крок - Croc 1683 7
Lenovo Group 2151 7
Softline - Софтлайн 2032 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 5
Xiaomi 1254 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Элемент ГК - Elementec 25 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
HP - Hewlett-Packard 3597 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 3
Red Hat 1224 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
1С-Битрикс - Bitrix 497 3
Redmond - Инновационные решения 99 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
ФОРС - Центр разработки 551 2
Новые облачные технологии (НОТ) 398 2
Монолит-Инфо 102 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 2
Nvidia Corp 3203 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 2
Intel Corporation 11624 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 130 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 1
BBK Electronics Corp 277 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
Информзащита 678 1
PayPal 644 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 13
Mary Kay - Мэри Кэй 90 12
Почта России ПАО 1973 11
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 11
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 14 8
Лента - Сеть розничной торговли 1665 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 5
ВкусВилл - Избёнка 92 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 3
Альфа-Банк 1579 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
IKEA - ИКЕА 145 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Газпром ПАО 1144 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
LEGO 219 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Сбер - Еаптека 21 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Татнефть 206 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Президент Российской Федерации 3492 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 558 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 28
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 24
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 23
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 21
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 16
Автофокус - Автофокусировка 2228 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 15
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 12
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 10
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 10
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 10
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 10
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 9
Google Android 12432 53
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 17
Linux OS 8153 15
Microsoft Windows 2000 12612 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 7
Apple macOS 1693 6
1С:ERP Управление предприятием 312 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Microsoft SQL Server 1466 5
Microsoft Windows 7 1874 5
Microsoft Windows 2528 5
Microsoft Office 3405 4
1С:Бухгалтерия 846 4
Apple iPod 1531 4
Mozilla Firefox - браузер 1783 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 3
Google Gmail 829 3
Microsoft Windows 95 372 3
Oracle Java - язык программирования 2751 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1218 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 2
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 46 2
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 63 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 135 2
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 55 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 143 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Новые облачные технологии - МойОфис 464 2
Apple Safari - браузер 793 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 1
Садовенко Илья 64 4
Путин Владимир 2696 3
Чернышенко Дмитрий 412 1
Серегин Андрей 14 1
Мантуров Денис 79 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 27
Япония 12847 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 21
Казахстан - Республика 4750 18
Беларусь - Белоруссия 4165 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 12
Россия - СФО - Новосибирск 3663 8
Азия - Азиатский регион 4633 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 7
Россия - ПФО - Казань 2333 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 6
Нидерланды 3287 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 5
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 263 5
Армения - Республика 1352 5
Бразилия - Федеративная Республика 2082 4
Швеция - Королевство 3449 4
Россия - СФО - Омская область 560 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 4
Таиланд - Королевство 720 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 3
Россия - Сибирь 2004 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 3
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 2
Германия - Берлин 697 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Америка 2151 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Китай - Тайвань 3659 1
Румыния 709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 51
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 16
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 13
Ergonomics - Эргономика 1488 12
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 593 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 463 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Витамины - Vitamins 40 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
Webmaster - Вебмастер 76 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 1
Орехи - Nuts 46 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 6
Forbes - Форбс 623 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 2
FT - Financial Times 1159 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
The Register 1388 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 2
Juniper Research 501 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 43 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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