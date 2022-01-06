Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1

Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1

Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1

Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1

AliExpress запустила в России раздел с товарами повседневного спроса с доставкой от 15 минут 1

Объем рынка ИБ в России превысил 90 млрд рублей 1

Аналитики Accenture выявили долгосрочные изменения в поведении потребителей 1

Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1