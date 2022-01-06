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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Здравоохранение Гигиена раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека



06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 1
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 1
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
24.11.2020 «Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
29.10.2020 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга 1
22.09.2020 «Магнит» открыл онлайн-аптеку 1
31.08.2020 AliExpress запустила в России раздел с товарами повседневного спроса с доставкой от 15 минут 1
28.07.2020 Объем рынка ИБ в России превысил 90 млрд рублей 1
17.06.2020 «Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» запустил бесплатное приложение «Определитель предметов» для незрячих 1
12.05.2020 Аналитики Accenture выявили долгосрочные изменения в поведении потребителей 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
29.04.2020 «Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года 1
01.04.2020 ДИТ Москвы сообщил о росте числа мошенничеств на фоне пандемии COVID-2019 1
30.03.2020 Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1
17.03.2020 Облачный ВКС-сервис SaaS VideoMost стал бесплатным 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 1
25.02.2020 Для душа и души: интересные гаджеты для ванны 1
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас» 1
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России 1
17.09.2019 «Барс груп» создаст приложение для пациентов государственных и частных клиник 1
09.09.2019 ДИТ Москвы и Управление Роспотребнадзора по городу Москве подписали соглашение об информационном взаимодействии 1
20.06.2019 Выбираем ирригатор для полости рта: 10 лучших моделей 1
28.11.2018 Сбербанк предлагает корейскому бизнесу партнерство в ИТ-отраслях 1
31.07.2018 ISBC создала отечественную антикражную RFID-систему Anti-Theft 1
23.07.2018 Из российского банка украли $1 млн через старый роутер 1
15.06.2018 Google выпустил конструктор бизнес-приложений для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1
20.03.2018 «Росэлектроника» завершила модернизацию производства электронно-компонентной базы в Великом Новгороде 1

Публикаций - 88, упоминаний - 88
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
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