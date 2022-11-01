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Здравоохранение Беременность и роды рождение ребенка декретный отпуск материнство пособие на детей и беременных женщин

Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин

 



Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
«Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год «Мы требуем!». Автор В. Б. Кваша; художник Н. Н. Ватолина. Ленинград, СССР. 1945 год
До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа. До 60-х годов ХХ века беременность определяли инъекцией женской мочи в мышей и кроликов с последующим их вскрытием. А самым надежным вариантом было введение женской мочи в африканскую шпорцевую лягушку (лягушки необычайно чувствительны к гонадотропину хориона человека). Если в присутствии женской мочи земноводное производило икру в течение 8-10 часов, то это считалось положительным результатом анализа.
Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало. Как работают тесты на беременность? Тест на беременность определяет содержание в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), а он начинает образовываться после имплантации эмбриона, то есть примерно через 6 дней (а то и больше) после оплодотворения. И когда оно произошло, сказать ещё труднее. Даже если цикл длится 28 дней, овуляция может случиться не на 14‑й. Её время может варьироваться от месяца к месяцу. Это способно повлиять на сроки производства ХГЧ и на то, когда его удастся обнаружить. Поэтому лучше не торопиться, а ждать задержки как самого важного признака беременности. При этом лучше выбирать утро. В это время моча более концентрированная, в ней больше ХГЧ. Это особенно важно на ранних сроках, ведь тогда гормона в организме ещё очень мало.
Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа. Леон-Максим Февр, "Две матери (1888). На картине мы видим первобытную женщину с двумя детьми. На заднем плане – тёмный силуэт крупного животного, по всей видимости, медведицы. Две матери, человеческая и медвежья встретились в противостоянии. Каждая из них хочет выжить и сделать всё ради своих детёнышей. Решительность, с которой женщина сжимает каменный топор, не оставляет сомнений, что за своих детей она готова порвать медведицу. Её лицо суровое, без следа паники, выражает готовность защищать себя и потомство до конца. При этом героиня не лишена женственности. Чистая белая кожа, обнаженная упругая грудь, а на голове – элегантная прическа.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».


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12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка
12.02.2004 Clonaid сообщил о рождении 6-го клонированного ребенка

Публикаций - 357, упоминаний - 381

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 40
Microsoft Corporation 23455 20
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 896 13
Галактика - Корпорация 1412 9
Барс груп 518 9
Yandex - Яндекс 5631 9
Цифра ГК 2139 8
IBM - International Business Machines Corp 9183 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 8
Smart Engines - Смарт Энджинс 256 6
Google LLC 10912 6
Netrika - Нетрика 115 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4137 6
Yahoo! 3687 6
Ростелеком - РТЛабс 157 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 5
Intel Corporation 11645 5
Apple Inc 11159 5
Samsung Electronics 9707 4
Восход ФГБУ НИИ 598 4
ГКС - Группа компаний Систематика 340 4
Amazon Inc - Amazon.com 2793 4
Twitter 2691 4
Oracle Corporation 6294 4
Meta Platforms - Facebook 4334 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 4
Крок - Croc 1703 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1019 3
РТИ Микрон - Micron 1225 3
ФОРС - Центр разработки 553 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1143 3
Dell EMC 4905 3
HP Inc. 5509 3
VK - Mail.ru Group 3194 3
Telegram Group 1027 3
Cisco Systems 4867 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2752 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 557 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 10
Почта России ПАО 1981 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 5
РЖД - Российские железные дороги 1611 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 4
101Hotels.com 702 3
Альфа-Банк 1589 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 233 3
Visa International 1870 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 54 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 2
Ренессанс Страхование 120 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 2
HeadHunter Group - HH Group 284 2
Honda Motor Company 227 2
Ford 396 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 41 2
eBay Inc 1596 2
Точка 3792 2
Лента - Сеть розничной торговли 1689 2
Почта Банк 346 2
Россети Ленэнерго 2339 2
АльфаСтрахование СГ 269 2
ГПБ - Газпромбанк 935 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 1
Electrolux - Электролюкс Рус 217 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 1
Газпром ПАО 1147 1
SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art - Музей современного искусства Сан-Франциско 1 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 125 1
ПСБ - Промсвязьбанк 729 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 66
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 55
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Правительство Москвы 1982 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39189 68
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 21
Европа 21281 20
Земля - планета Солнечной системы 9684 20
Япония 12863 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6259 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 16
Франция - Французская Республика 7078 16
Италия - Итальянская Республика 4217 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 15
Солнечная система - Solar system 2449 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 12
Нидерланды 3299 11
Германия - Федеративная Республика 11897 11
Казахстан - Республика 4823 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 10
Канада 4705 9
США - Калифорния 4663 9
Россия - СФО - Новосибирск 3691 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2610 9
Россия - ПФО - Самарская область 1107 9
Южная Корея - Республика 6275 8
Швеция - Королевство 3455 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 7
Америка 2155 7
США - Флорида 744 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1148 7
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 6
Индия - Республика 5059 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1556 6
Россия - УФО - Свердловская область 1170 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2005 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 671 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2317 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 730 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 147
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 79
Паспорт - Паспортные данные 2068 69
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8249 68
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8846 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 58
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 332 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4538 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5222 30
Юриспруденция - Jurisprudence 6197 29
Федеральное законодательство 3152 28
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 23
Юриспруденция - Законодательство 4455 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3114 22
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10624 21
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 411 21
Зоология - наука о животных 2306 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4884 20
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1753 20
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1183 19
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4637 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3552 16
Информационное общество - Государственная программа 1295 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2088 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3885 14
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 946 14
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 874 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 13
Кредитование - Сrediting 5001 13
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 203 13
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3034 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 11
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет 430 11
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13891 11
Thomson Reuters - Рейтер 5770 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 663 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 6
AP - Associated Press 1994 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Nature 795 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1198 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 3
Die Welt 80 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Future - Space.com 195 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
Wired - Издание 225 2
91Mobiles 1693 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
Российская газета 240 2
Newsweek 36 2
Kyodo 46 2
Ведомости 522 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
Forbes - Форбс 627 2
Bloomberg Businessweek 123 1
Vnunet 226 1
Phys.org 973 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
CNews TV 747 1
Silicon.com 364 1
ScienceDaily 400 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 23 1
EurekAlert 270 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Daily Telegraph 45 1
Gamespot 37 1
Times 645 1
iVillage 32 1
23ABC News 167 1
The Verge - Издание 500 1
500 Startups 14285 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7434 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 3
Gartner - Гартнер 3471 2
BCG - Boston Consulting Group 99 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ABI Research 233 1
Forrester Research 812 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
Juniper Research 502 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Comparitech 5 1
CNews Мишень 158 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
comScore 389 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
DWPI - Derwent World Patents Index 1 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 20 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
РАН - Российская академия наук 1794 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 2
Yale University - Йельский университет 118 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 22 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 1
РАН ДВО - Институт вулканологии и сейсмологии 9 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 20 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 10 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 12 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
McGill University - Университет Макгилла 25 1
ИРИ - Институт развития интернета 111 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 129 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 216 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
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