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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зверева Наталия Зверева Наталья

СОБЫТИЯ


16.07.2026 «Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink 1
16.06.2016 SAP инвестирует около 12 млн руб. в развитие социального предпринимательства в СНГ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зверева Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
SAP SE 5603 1
9607 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4307 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12971 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 501 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6221 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13946 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1156 1
Электронный документ - Electronic document 1583 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13982 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 1
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Репринцев Сергей 3 1
Парменова Наталия 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3490 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53559 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18186 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2764 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4611 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 1
SAP UP 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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