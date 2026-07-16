Индексная книга (каталог) CNews*
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Зверева Наталия Зверева Наталья
СОБЫТИЯ
|16.07.2026
|«Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink 1
|16.06.2016
|SAP инвестирует около 12 млн руб. в развитие социального предпринимательства в СНГ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Зверева Наталия и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 1
|SAP SE 5603 1
|1С 9607 1
|SAP CIS - САП СНГ 868 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166512 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14818 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.