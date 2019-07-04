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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Замораживание
Морозилка
устройство, поддерживающее низкую температуру



04.07.2019 Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники
14.08.2008 Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников

Публикаций - 79, упоминаний - 150

Замораживание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 931 22
Samsung Electronics 8922 20
Bosch - БСХ бытовые приборы 288 15
LG Electronics 3116 14
Siemens AG - Сименс Россия 2221 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 5
Microsoft Corporation 20962 5
Toshiba Corporation 2747 5
Daewoo Electronics 39 3
Google LLC 9402 3
Sharp Corporation 963 3
Oracle Corporation 5770 3
Softline - Софтлайн 1728 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3736 3
Meta - Facebook 4113 2
Wasabi 4 2
SAP SE 4365 2
Haier 84 2
1С-Рарус 635 2
Hitachi 1278 2
Titanium 49 2
Intel Corporation 10778 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 2
Yandex - Яндекс 4544 1
OpenText 172 1
Abbyy 1049 1
HP Labs 51 1
HP Inc. 5096 1
Amazon Inc - Amazon.com 2514 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 518 1
Корус Консалтинг ГК 942 1
VK - Mail.ru Group 2808 1
Cisco Systems 4624 1
SAS Institute 789 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 141 1
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VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1803 1
ICL Services 59 1
Liebherr Group 39 13
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 84 12
Hansa - Ханса 71 10
Beko 50 9
Electrolux - Электролюкс Рус 153 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 7
Miele 113 7
Gorenje 63 6
Candy Group - Канди 64 5
Whirlpool 68 4
Dyson 81 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 15 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 174 1
Техносила 225 1
Lamoda 87 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 73 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 3 1
L’Oreal 51 1
Whirlpool KitchenAid 18 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Daewoo 68 1
РЖД - Российские железные дороги 1318 1
HeadHunter Group - HH Group 380 1
Smeg 2 1
Groupe SEB - Rowenta 28 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 23 1
AliExpress Tmall 60 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Яндекс.Такси 280 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 65 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3238 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 32
Холодильник 90 30
Системы охлаждения 87 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 676 3
Мультиварки с функцией Мультиповар 27 3
Пылесос - Vacuum cleaner 106 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 162 2
LED - Light-emitting diode - светодиод 314 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 2
ИТ-аутсорсинг 842 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 78 2
СВЧ-радиоэлектроники 47 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 418 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 2
Смартизация 221 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 684 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 2
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 520 2
Многозадачность - многозадачный экран - многозадачном режиме 21 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 1
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 154 1
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 245 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 24 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 65 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 644 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 624 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 241 1
Samsung RL - серия холодильников 15 11
Liebherr SBS - холодильник 12 9
Bosch KGN - холодильник 12 7
Google Android 11622 5
Linux OS 7160 5
Microsoft Windows 10 10088 4
Google Chrome - браузер 1162 3
Apple iOS 6193 3
Liebherr CN - холодильник 5 3
Liebherr CBN - холодильник 7 3
Microsoft SQL Server 1152 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 2
Bosch KGS 3 2
Bosch Side by Side - холодильник 2 2
LG GA - серия холодильников 2 2
Hansa FK - холодильник 2 2
Java - Язык программирования 2385 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - холодильник 2 2
Apple macOS 1217 2
Microsoft Windows 1338 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 2
LG Door-in-Door - Холодильник 8 2
Apple - App Store 2350 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 231 1
Google Chrome OS 330 1
AEG S - серия холодильников 1 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Apple iCloud 223 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 1
Microsoft Windows XP 2205 1
Microsoft Power BI 117 1
Microsoft Azure 1206 1
Corning Gorilla Glass 558 1
Apple iPhone 4 727 1
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 40 1
Intel Celeron - Серия процессоров 895 1
Головин Даниил 34 3
Заржецкий Александр 31 2
Осипов Сергей 26 1
Оганесян Артак 31 1
Ванин Степан 7 1
Никитин Максим 21 1
Гудзенко Дмитрий 7 1
Лебедев Сергей 28 1
Морозов Игорь 18 1
Кулахметов Борис 10 1
Никулин Сергей 18 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Левиков Антон 68 1
Чекель Павел 15 1
Староверов Денис 14 1
Никульшин Алексей 1 1
Быстров Константин 19 1
Газаров Артур 77 1
Минасян Карине 101 1
Лаврентьев Иван 3 1
Дягилев Василий 83 1
Кириенко Владимир 44 1
Мацоцкий Сергей 166 1
Вольпе Борис 76 1
Локоть Андрей 8 1
Малахов Андрей 4 1
Назипов Дмитрий 80 1
Пантелеев Евгений 6 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Кривенкова Ирина 8 1
Зайцева Анна 63 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Лебедев Артемий 63 1
Цыганов Андрей 6 1
Абдуллин Алик 5 1
Втюрин Александр 2 1
Носик Антон 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 20
Германия - Федеративная Республика 7770 15
Южная Корея - Республика 3248 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 11
Европа 7242 11
Италия - Итальянская Республика 2815 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 8
Турция - Турецкая республика 1473 7
Япония 7883 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 6
Франция - Французская Республика 4919 6
Беларусь - Белоруссия 3189 5
Швеция - Королевство 1762 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 4
Америка 1185 4
Азия - Азиатский регион 3148 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 4
Польша - Республика 1457 3
Европа Северная - Скандинавия 449 3
Германия - Берлин 570 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 3
Болгария - Республика 631 2
Беларусь - Минск 533 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 842 2
Словения - Республика 197 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 2
Земля - планета Солнечной системы 6387 2
Великобритания - Лондон 1838 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 2
Малайзия 736 2
Румыния 547 2
Италия - Милан 98 1
США - Колорадо - Денвер 95 1
Монако Княжество 96 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Украина - Харьковская область - Харьков 176 1
Югославия 52 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 71 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 3
Вторая мировая война 477 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 2
Русский язык 1653 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Аутсорсинг 128 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 148 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 28
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AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
9to5Google 21 1
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Gartner 3173 3
IDC - International Data Corporation 4514 2
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Constellation Research 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 543 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
РАН - Российская академия наук 908 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 45 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 33 1
Академия АйТи 51 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
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