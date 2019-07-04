Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Замораживание
Морозилка
устройство, поддерживающее низкую температуру
|04.07.2019
|Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
|25.11.2011
|Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM
|22.04.2011
|Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные
|03.02.2010
|Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники
|14.08.2008
|Три толстяка: новинки холодильников side-by-side
|14.01.2008
|Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников
Публикаций - 79, упоминаний - 150
Замораживание упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
|Головин Даниил 34 3
|Заржецкий Александр 31 2
|Осипов Сергей 26 1
|Оганесян Артак 31 1
|Ванин Степан 7 1
|Никитин Максим 21 1
|Гудзенко Дмитрий 7 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Морозов Игорь 18 1
|Кулахметов Борис 10 1
|Никулин Сергей 18 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Левиков Антон 68 1
|Чекель Павел 15 1
|Староверов Денис 14 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Быстров Константин 19 1
|Газаров Артур 77 1
|Минасян Карине 101 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Дягилев Василий 83 1
|Кириенко Владимир 44 1
|Мацоцкий Сергей 166 1
|Вольпе Борис 76 1
|Локоть Андрей 8 1
|Малахов Андрей 4 1
|Назипов Дмитрий 80 1
|Пантелеев Евгений 6 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Кривенкова Ирина 8 1
|Зайцева Анна 63 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Цыганов Андрей 6 1
|Абдуллин Алик 5 1
|Втюрин Александр 2 1
|Носик Антон 100 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 28
|Business Insider 183 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
|9to5Google 21 1
|Fortune 156 1
|Gartner 3173 3
|IDC - International Data Corporation 4514 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 2
|Fortune Global 500 266 1
|Forrester Research 782 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
|Constellation Research 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru