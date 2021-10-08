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Заказчик
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта


08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
16.09.2021 «Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий» 1
27.07.2021 «Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1
20.04.2021 5 актуальных вопросов про работу с фрилансерами в России 1
13.04.2021 Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
29.01.2021 Продукты и сервисы компаний «ИКС Холдинга» включены в реестр отечественного ПО 1
14.12.2020 «Корус консалтинг» и ОЦРВ создали систему аналитической отчетности для департамента управления персоналом РЖД 1
07.10.2020 Егор Бавыкин, Softline: До 30% облачного бюджета российских компаний расходуются впустую 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
16.09.2020 Neovox заключила трехлетний контракт с «Почтой России» на оказание услуг центра обработки вызовов 1
07.09.2020 CTI сделала доступный интернет вещей для бизнесов любого масштаба 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
13.07.2020 Boardriders внедрила «iDocs: Маркировка» для учета маркированной обуви 1
08.06.2020 Почему крупные компании предпочитают технологии живым охранникам 1
20.05.2020 Recfaces выводит на российский рынок готовые биометрические решения 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
09.04.2020 Инновации Commvault помогают предприятиям ускорить переход в облако 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 1
05.03.2020 «Код Безопасности» запускает Центр мониторинга и реагирования 1
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан» 1
13.02.2020 «Телесвязь» завершила внедрение системы радиосвязи на Чиркейской ГЭС 1
18.11.2019 Вертикальный SaaS стал перспективной нишей 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
11.09.2019 Вышла новая версия платформы для аналитики Alpha BI 1
19.08.2019 Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» включен в реестр программ для ЭВМ 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 1
04.06.2019 Александр Саванович: Модернизация оборудования гораздо быстрее и дешевле реновации 1
03.06.2019 «Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline 1
21.05.2019 ИЦ «Телеком-Сервис» модернизировал новый офис компании «Сбербанк Лизинг» 2
01.04.2019 "Железу - занавес". Новая инициатива правительства перевернет рынок оборудования 1
19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA 1
07.11.2018 «ДиалогНаука» создала систему защиты персональных данных в «ВТБ Медицинское страхование» 1
26.09.2018 Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS 3
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов 3
30.08.2018 Angara провела комплексную оценку информационной безопасности в органах исполнительной власти Курской области 1

Публикаций - 116, упоминаний - 128

Заказчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 7
Microsoft Corporation 11077 7
Oracle Corporation 3344 5
IBM 3539 4
Cisco Systems 2040 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Крок 1219 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 3
Softline - Софтлайн 1474 2
3738 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
SAS Institute 596 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 2
Барс груп 402 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Veeam Software 250 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Yandex - Яндекс 4101 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
VizorLabs - Визорлабс 3 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 8 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 8 1
Shure 10 1
LogistiX - Логистикс-Тех 43 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems 7 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Телеком-защита 48 1
Samsung Electronics 5666 1
Verysell - Верисел 91 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Северсталь Менеджмент 26 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
ТаграС-Холдинг 4 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 17 1
ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование 1 1
РусГидро Дагестанский филиал 1 1
ВТБ Страхование 52 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ФосАгро 54 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Северсталь ПАО 204 1
Чиркейская ГЭС 2 1
Почта России ПАО 1572 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Администрация Курской области - Комитет цифрового развития и связи Курской области - Комитет по информатизации Курской области 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
DevOps - Development и Operations 297 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
ОРУ - Открытое распределительное устройство 2 1
Flash 474 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Kubernetes 307 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4257 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Microsoft Office 1939 1
Ред ОС 239 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Java - Язык программирования 1176 1
Microsoft SQL Server 793 1
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 1
Directum - DirectumRX 62 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
БАРС.Alpha BI 32 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
Cisco Webex 107 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
VMware vSphere 281 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 1
Qlikview 97 1
Veeam Cloud Connect 34 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Qlik Sense 29 1
Oracle Commerce 13 1
Commvault Activate 8 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Oracle Hyperion 73 1
Браулов Евгений 1 1
Мальцев Виктор 2 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Чичваркин Евгений 82 1
Фурсин Алексей 100 1
Белозеров Андрей 35 1
Карпов Иван 41 1
Сердюк Виктор 28 1
Данилов Юрий 1 1
Лантух Владислав 18 1
Исхаков Альберт 1 1
Бавыкин Егор 2 1
Алексеева Екатерина 3 1
Червонный Станислав 2 1
Богданов Валентин 7 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Морозова Тамара 7 1
Пластинина Екатерина 1 1
Родюков Алексей 6 1
van Kralingen Bridget - ван Кралинген Бриджет 4 1
Мякишева Марина 84 1
Прозоровский Василий 40 1
Сапельников Сергей 100 1
Балашов Александр 1 1
Водяницкий Александр 5 1
Федотов Александр 4 1
Орлов Алексей 10 1
Козырев Игорь 1 1
Яковлев Вячеслав 1 1
Ушанова Мария 2 1
Кагарманова Мария 1 1
Щапов Олег 24 1
Голубцов Андрей 1 1
Жемеря Андрей 1 1
Бартенева Мария 23 1
Зубков Александр 6 1
Семичастнова Наталья 12 1
Денисов Андрей 18 1
Байбутов Андрей 6 1
Чиж Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Казахстан - Республика 2629 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Европа 3752 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Украина 3365 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Хабаровск 622 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Саратовская область 344 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Северный Кавказ 137 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Чебоксары 156 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Курская область 338 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Индия - Республика 2169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
ВОХР - Военизированная охрана 3 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 11 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 86-ФЗ - О центральном банке Российской Федерации (Банке России) 1 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CNews Analytics 1988 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Oracle Excellence Awards 1 1
Время Инноваций - награда 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
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