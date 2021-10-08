Заказчик

физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта

Публикаций - 116, упоминаний - 128

Заказчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями: