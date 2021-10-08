Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Заказчик
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта
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Публикаций - 116, упоминаний - 128
Заказчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Северсталь Менеджмент 26 1
|ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
|Сбербанк Управление Активами 5 1
|Модульбанк - Modulbank 95 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|ТаграС Татбурнефть УК 2 1
|ТаграС-Холдинг 4 1
|ФосАгро - Апатит 15 1
|Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
|ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 17 1
|ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование 1 1
|РусГидро Дагестанский филиал 1 1
|ВТБ Страхование 52 1
|ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
|ФосАгро 54 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
|Сбербанк Лизинг 23 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
|Балтика - Пивоваренная компания 111 1
|Auchan Holding - Ашан 148 1
|Северсталь ПАО 204 1
|Чиркейская ГЭС 2 1
|Почта России ПАО 1572 1
|CNews Analytics 1988 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru