Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Заграничный паспорт Загранпаспорт
Публикаций - 90, упоминаний - 90
Заграничный паспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпром ПАО 981 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 1
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 492 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Мишустин Михаил 370 1
|Белова Светлана 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru