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Заграничный паспорт Загранпаспорт



12.08.2021 Ростех и «Ростелеком» поставили в регионы более 400 криптобиокабин для оформления биометрических загранпаспортов 1
02.04.2021 Новая компания основателя IBS хочет подмять под себя рынок ПО для общения с государством 1
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус 1
25.02.2021 Власти определились, как можно использовать цифровой профиль гражданина 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 1
13.08.2020 Скидка 30% на оплату пошлин через портал госуслуг будет работать еще два года 1
13.08.2020 Минкомсвязи предложило продлить скидку на электронные госуслуги 1
30.07.2020 Власти запретят упрощенную регистрацию граждан на «Госуслугах»? Минкомсвязи: изменения носят технический характер 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
23.10.2019 За счет биометрии россияне смогут пересечь госграницу, не показывая паспорт пограничнику 1
21.10.2019 Концерн «Автоматика» и Ростелеком роботизируют МФЦ 1
18.10.2019 «Ростелеком» и «Ростех» помогут упростить получение загранпаспорта 1
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги 1
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
19.02.2019 За год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» почти удвоилась 1
30.01.2019 Самой популярной электронной госуслугой в России стал контроль за пенсионным счетом 1
30.01.2019 Подведены итоги работы портала госуслуг за 2018 год 1
06.12.2018 Microsoft разрабатывает универсальный всемирный паспорт 1
08.10.2018 Регионам оказалось легче внедрять проактивные госуслуги. Причина 1
17.09.2018 Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri 1
13.07.2018 Количество электронных заявлений на получение загранпаспорта увеличилось вдвое 1
05.07.2018 «Криптобиокабина» «Ростеха» упростит сбор данных для биометрических загранпаспортов 1
19.06.2018 Власти подняли цену на загранпаспорта с чипами 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1
15.02.2018 Сбербанк запустил сервис по удаленной регистрации бизнеса 1
08.02.2018 Минкомсвязи подвело итоги работы Единого портала госуслуг в 2017 году 1
10.11.2017 В России сократят срок выдачи биометрических загранпаспортов 1
30.08.2017 Виджеты госуслуг будут размещены в негосударственных информационных системах 1
10.08.2017 Аудитория мобильного приложения «Госуслуги» выросла за год на 400% 1
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи 1
22.06.2017 Минкомсвязи: На Едином портале госуслуг зарегистрировано 50 млн человек 1
19.06.2017 АФК «Система» отдаст свои микроэлектронные активы совместной с «Ростехом» компании 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
16.01.2017 Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу 1
29.12.2016 «Ростелеком» и Минкомсвязи подписали контракт на эксплуатацию ИЭП на 2017 год 1
31.10.2016 Туляки смогут получить электронную подпись в отделениях МФЦ 1

Публикаций - 90, упоминаний - 90

Заграничный паспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2512 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1281 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3871 1
Yandex - Яндекс 4968 1
Крок - Croc 1612 1
Apple Inc 10651 1
Red Hat 1183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 1
IDX - Системы управления идентификацией 14 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 64 1
Meta Platforms - Facebook 4257 1
Oracle Corporation 6004 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 1
Газпром ПАО 981 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 19
Правительство РФ 7957 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 989 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2486 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1441 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 7
Президент Российской Федерации 3582 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2699 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1458 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2003 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1059 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18511 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5184 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 558 12
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 251 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 11
Website - Вебсайт 8167 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6660 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1076 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4866 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9102 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11537 3
Сервер - Серверные платформы 9335 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2831 2
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3424 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1944 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1790 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 242 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1419 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5491 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1845 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1007 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4050 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1801 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8216 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1864 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6408 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10780 1
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 894 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2593 20
Apple iOS 6385 6
Google Android 11915 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 200 3
Microsoft Office 3231 1
Superjob 214 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Мишустин Михаил 370 1
Белова Светлана 7 1
Россия - ЦФО - Тульская область 962 4
Россия - УФО - Свердловская область 1099 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2155 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 2
Россия - СФО - Кемеровская область 672 2
Германия - Федеративная Республика 8714 2
Россия - ПФО - Самарская область 923 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1300 2
Россия - УФО - Тюменская область 829 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Китай - Тайвань 2037 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2030 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 1
Земля - планета Солнечной системы 7289 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1214 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 275 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2714 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2335 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 404 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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