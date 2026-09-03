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ЕМИИ Екатеринбургский музей изобразительных искусств Екатеринбургский музей ИЗО Свердловская картинная галерея

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.09.2026 Коллекция Константина Кузнецова станет первым художественным объектом «вечного хранения»: наследие живописца переведут на кварцевые диски 2
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал» 6

Публикаций - 2, упоминаний - 8

ЕМИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9356 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2029 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6487 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 277 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Корытин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167230 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3353 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 662 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
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