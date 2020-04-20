МКБ обновил свое мобильное приложение 1

База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений 1

Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг 1

Портал открытых данных поможет москвичам разобраться в более чем 200 актуальных тарифах на ЖКУ 1

Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 5

Москвичи смогут узнать о включении новых услуг в платежку по SMS 1

Жители Москвы смогут получать Единый платежный документ по SMS 1

В Калужской области создается единая система управления процессом финансирования и реализации капремонта многоквартирных домов 1

Коммунальными начислениями теперь можно полностью управлять на московском портале госуслуг 1

В СЗАО Москвы внедрят АС контроля и учета электроэнергии 1