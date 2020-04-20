Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕИРЦ
Единый информационно-расчетный центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 53
ЕИРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|OpenChain 1 1
|Попов Алексей 319 2
|Зорин Александр 49 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1828 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 80 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Карасев Павел 15 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Савюк Виктор 23 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru