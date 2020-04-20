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ЕИРЦ
Единый информационно-расчетный центр


20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
25.02.2020 «Ростех» просит 36 миллиардов на развитие российского блокчейна 1
04.12.2019 МКБ обновил свое мобильное приложение 1
20.06.2019 Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT 1
07.02.2019 Альфа-банк создал платформу для расчетов по ЖКХ на блокчейне 1
02.10.2018 База региональных кейсов цифровой трансформации включила 20 новых решений 1
25.04.2018 Альфа-банк совместно с «Квартплатой 24» обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ 4
12.05.2016 Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
12.10.2015 ТТК подключил к интернету Единый информационно-расчетный центр в Ростове-на-Дону 2
09.09.2015 Портал открытых данных поможет москвичам разобраться в более чем 200 актуальных тарифах на ЖКУ 1
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии 1
17.07.2015 В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 5
01.07.2015 Москвичи смогут узнать о включении новых услуг в платежку по SMS 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
28.11.2014 Подведены итоги года создания ЕИРЦ в г. Обнинске 1
15.10.2014 Жители Москвы смогут получать Единый платежный документ по SMS 1
06.08.2014 В Калужской области создается единая система управления процессом финансирования и реализации капремонта многоквартирных домов 1
28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 1
21.04.2014 Москвичи могут проверять задолженности по ЖКУ через «Яндекс.Деньги» 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 1
31.01.2014 Коммунальными начислениями теперь можно полностью управлять на московском портале госуслуг 1
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM 1
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка» 1
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ 2
13.09.2012 «Платежный сканер» для Android позволит оплатить услуги ЖКХ 1
20.06.2012 «Горинфотех» продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security 1
10.10.2011 «Банк Москвы» запустил электронный сервис оплаты государственных услуг 1
27.10.2010 Елена Мамышева: Автоматизация госструктур защитит граждан 1
10.08.2010 «Евросеть» и CyberPlat запустили технологию оплаты услуг ЖКХ по штрих-коду 1
13.11.2009 ИТ-коллапс: В Москве зависли паспортные столы 1
23.10.2008 В СЗАО Москвы внедрят АС контроля и учета электроэнергии 1
28.05.2008 Как правильно разместить call-центр? 1
24.03.2008 Госуслуги в Москве будут предоставляться в режиме «одного окна» 1
20.02.2008 "Одно окно" в ЖКХ: опыт Зеленограда 5
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России 1
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап 1
19.03.2007 Интегрированная система обеспечения безопасности будет использована в ЖКХ 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1

Публикаций - 40, упоминаний - 53

ЕИРЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Акадо Телеком - Комкор 612 3
Квартплата 24 4 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
BT Group - British Telecommunications 88 1
NTT DoCoMo 161 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
АйТи 753 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
VeChain 3 1
NetDocuments 1 1
Integra 6 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Барс груп 402 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4103 1
IBM 3557 1
3779 1
GitHub 412 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 3 1
Hyperledger - Open Ledger Project 17 1
NTT Data 11 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
China Telecom 89 1
ОТР 135 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
РТЛабс 145 1
Deloitte - Делойт 187 1
China Mobile 186 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 80 1
Альфа-Банк 1127 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Societe Generale Group 42 1
Martine Jarlgaard 1 1
Grupo Santander 11 1
Ornua 2 1
US Bank 3 1
BNP Paribas 33 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Barclays 51 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Carrefour 14 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
S7 Airlines 80 1
Renault - Рено Россия 88 1
Газпром нефть 382 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Maersk 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Правительство РФ 2208 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
OpenChain 1 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
RAFT Consensus Algorithm 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
Website - Вебсайт 118 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
XRP - Криптовалюта 7 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
Росгидромет ICON 14 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Acryl 3 1
Alibaba Tmail 6 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Apple macOS X 907 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Microsoft Excel 438 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Microsoft Office 1950 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Попов Алексей 319 2
Зорин Александр 49 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1828 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 80 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Карасев Павел 15 1
Контрабаев Артур 66 1
Рудычева Наталья 81 1
Савюк Виктор 23 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Украина 3398 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Казахстан - Республика 2650 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Орловская область 135 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Китай - Тайвань 596 1
Польша - Республика 834 1
Испания - Королевство 1258 1
Узбекистан - Республика 827 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics 1991 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769359, в очереди разбора - 673043.
Создано именных указателей - 46354.
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