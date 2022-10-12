Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность Горная добыча Mining enterprises Mining industry
Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2725 11
|Богачев Игорь 178 7
|Медведев Дмитрий 1629 7
|Натрусов Артем 192 5
|Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 4
|Мартынов Владислав 113 4
|Владимиров Дмитрий 10 4
|Песков Дмитрий 97 4
|Надеин Андрей 13 4
|Корнеев Сергей 83 4
|Чаркин Евгений 240 4
|Здаров Андрей 17 4
|Бондаренко Лев 4 3
|Морозов Александр 22 3
|Лавренюк Сергей 6 3
|Шакиров Шамиль 21 3
|Скоробогатов Виктор 7 3
|Нечаев Иван 60 3
|Малышев Сергей 53 3
|Авдолян Альберт 29 3
|Шадаев Максут 627 3
|Паршин Максим 273 3
|Трапезин Владимир 30 3
|Адоньев Сергей 35 3
|Солонин Виталий 89 3
|Терехов Олег 7 3
|Куртяник Надежда 105 3
|Гладышев Андрей 3 3
|Туманян Давид 3 2
|Бадалов Андрей 60 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Козак Николай 61 2
|Урусов Виктор 76 2
|Носенко Артем 30 2
|Долгов Василий 17 2
|Смирнова Татьяна 30 2
|Казарин Станислав 132 2
|Барсуков Сергей 31 2
|Абакумов Евгений 137 2
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