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Индексная книга CNews*
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Добывающий сектор экономики Горнодобывающие и угольные предприятия Горная промышленность Горная добыча Mining enterprises Mining industry

Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность - Горная добыча - Mining enterprises - Mining industry


12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру
13.09.2022 Связь в руднике: «Ростелеком» протестировал беспроводную сеть на Учалинском горно-обогатительном комбинате
15.07.2022 Электронный архив «Этлас» в ЗАО «Южное горно-строительное управление»
25.05.2021 «Мегафон» построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
26.03.2021 Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината
25.10.2019 ABB обновила систему управления процессами добычи и переработки полезных ископаемых
16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых
29.05.2017 «БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке
18.12.2012 «Этлас-Софт» внедряет СЭД в «Степногорском горно-химическом комбинате»
21.02.2012 «Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda
27.09.2011 «Энвижн Груп» разработала стратегию развития промышленной автоматизации «Приаргунского производственного горно-химического объединения»
07.09.2011 «Уральская горно-металлургическая компания» модернизировала инфраструктуру хранения данных с помощью IBM XIV
31.05.2011 РНТ внедрила систему мониторинга транспорта на горно-обогатительном комбинате «Стойленский»
26.08.2010 Северо-Кавказский горно-металлургический институт упростил документооборот с помощью DeskWork
12.01.2010 В «Сибирьтелекоме» назначены два новых директора
27.08.2008 В Беларуси создается новая спутниковая система для поиска полезных ископаемых
12.05.2008 Создана цифровая модель рельефа для Михайловского горно-обогатительного комбината
07.02.2008 Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых требуются ИТ-услуги
31.07.2007 «Инсистемс» модернизирует телефонную систему горно-обогатительных комбинатов
09.02.2007 Утверждена новая классификация запасов твердых полезных ископаемых
26.01.2007 Большинство абонентов «Сибирьтелеком» сделало выбор тарифных планов

Публикаций - 539, упоминаний - 562

Добывающий сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4879 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9419 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6929 26
6994 24
1С-ИжТиСи 6311 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10053 22
Microsoft Corporation 23482 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2772 16
Oracle Corporation 6299 16
IBM - International Business Machines Corp 9191 15
Цифра ГК 2144 15
Прогноз 1653 14
Softline - Софтлайн 2078 13
SAP CIS - САП СНГ 831 13
Cisco Systems 4870 13
Google LLC 10931 12
Siemens AG - Siemens Group 2541 12
Крок - Croc 1704 10
АйТи 1282 10
Шахты 169 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 9
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 9
Intel Corporation 11662 9
Orange S.A. - Orange Group 1026 8
Yandex - Яндекс 5660 8
HP Inc. 5516 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 898 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 7
Совзонд - Sovzond 118 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 7
VK - Mail.ru Group 3198 7
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 40 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6629 42
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 32
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 18
Газпром ПАО 1150 17
Северсталь ПАО - Severstal 365 15
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 14
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 35 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6183 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 12
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 52 11
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 11
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 27 11
Точка 3795 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 10
РЖД - Российские железные дороги 1619 10
Роснефть НК - нефтяная компания 473 9
Алроса АК 134 9
Россети Ленэнерго 2348 8
Резонанс НПП 343 8
Газпром нефть 498 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 7
USM Holdings - Металлоинвест МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 14 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 84 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 7
Лента - Сеть розничной торговли 1697 6
Норникель - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 17 6
Альфа-Банк 1596 6
Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана 35 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 5
Nordgold - Нордголд 13 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 64 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 193 5
Сургутнефтегаз - СНГ 223 5
Татнефть 206 5
Транснефть 272 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 878 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 25
Президент Российской Федерации 3706 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 9
Федеральное собрание Российской Федерации 285 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 7
Федеральное казначейство России 1548 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 7
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 519 6
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 34 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2021 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 11
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2568 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 2
WiMAX Forum 68 2
Greenpeace - Гринпис 118 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53165 216
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38886 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25917 128
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79138 120
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25027 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11764 58
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10140 58
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6320 52
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10911 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10019 47
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4058 47
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17415 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7949 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17138 46
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25615 46
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8100 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24951 42
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11349 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5187 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8731 37
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7762 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4097 36
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14813 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9090 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10785 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9767 33
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3516 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13566 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12958 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22122 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8122 28
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17296 28
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8627 25
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 829 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9482 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6515 23
Microsoft Windows 2000 12668 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4102 13
Apple iPhone 6 6171 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 9
Age of Kings 3445 8
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 18 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2896 6
Esri ArcGIS 128 6
Intel x86 - архитектура процессора 1595 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 6
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 13 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1237 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 5
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 5
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 5
GeoEye IKONOS 110 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 688 4
Microsoft Dynamics 1170 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 431 4
Spectec TRIM 126 4
Microsoft SQL Server 1471 4
Google Maps - Карты Google 776 4
МТС Cloud - CloudMTS 211 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 747 4
Microsoft Office 3434 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 750 4
Microsoft Office Excel 940 4
ВГТРК Смотрим 516 4
Linux OS 8228 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 4
Directum СЭД - ECM-система 284 3
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 3
Путин Владимир 2725 11
Богачев Игорь 178 7
Медведев Дмитрий 1629 7
Натрусов Артем 192 5
Dubowsky Stephen - Дубовский Стивен 4 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 4
Мартынов Владислав 113 4
Владимиров Дмитрий 10 4
Песков Дмитрий 97 4
Надеин Андрей 13 4
Корнеев Сергей 83 4
Чаркин Евгений 240 4
Здаров Андрей 17 4
Бондаренко Лев 4 3
Морозов Александр 22 3
Лавренюк Сергей 6 3
Шакиров Шамиль 21 3
Скоробогатов Виктор 7 3
Нечаев Иван 60 3
Малышев Сергей 53 3
Авдолян Альберт 29 3
Шадаев Максут 627 3
Паршин Максим 273 3
Трапезин Владимир 30 3
Адоньев Сергей 35 3
Солонин Виталий 89 3
Терехов Олег 7 3
Куртяник Надежда 105 3
Гладышев Андрей 3 3
Туманян Давид 3 2
Бадалов Андрей 60 2
Агапкин Алексей 39 2
Козак Николай 61 2
Урусов Виктор 76 2
Носенко Артем 30 2
Долгов Василий 17 2
Смирнова Татьяна 30 2
Казарин Станислав 132 2
Барсуков Сергей 31 2
Абакумов Евгений 137 2
Россия - РФ - Российская федерация 122650 334
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 89
Земля - планета Солнечной системы 9698 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 78
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 57
Европа 21294 45
Казахстан - Республика 4836 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 38
Украина 7263 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 27
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Франция - Французская Республика 7084 22
Беларусь - Белоруссия 4243 21
Индия - Республика 5067 21
Япония 12875 21
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 731 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 21
Россия - Сибирь 2010 20
Германия - Федеративная Республика 12008 20
Канада 4709 20
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 18
Азия - Азиатский регион 4657 17
Южная Корея - Республика 6282 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 16
Луна - спутник Земли 1316 15
Арктика - Арктический регион 481 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 14
Бразилия - Федеративная Республика 2088 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 13
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 13
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1138 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1427 12
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Африка - Африканский регион 3266 12
Россия - СФО - Новосибирск 3695 11
Норвегия - Королевство 1766 10
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41903 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15038 92
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9383 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13911 61
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3408 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8860 49
Энергетика - Energy - Energetically 4199 49
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3933 43
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19983 39
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6675 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 5158 34
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10241 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4992 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10654 33
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля 538 33
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1749 33
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2637 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5115 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3127 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4919 24
Металлы - Медь - Copper 593 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3801 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2683 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5232 20
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3572 19
Экспорт - Экспортные операции 2722 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2460 18
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3414 18
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 319 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4923 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3742 17
Металлы - Никель - Nickel 295 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3898 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 23
New Scientist 1447 6
91Mobiles 1695 4
Geophysical Research Letters 27 4
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 3
Phys.org 973 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Российская газета 241 2
Nature 795 2
Regnum - Регнум 112 2
Korea Times 129 2
Казахстан Сегодня 308 2
Scientific American 80 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 2
Bloomberg Businessweek 123 1
ScienceDaily 400 1
Washington Profile 140 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
РБК Инновации 47 1
LiveScience 153 1
Интерфакс Украина 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Calgary Herald 1 1
РИА Новости 803 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
Forbes - Форбс 629 1
FT - Financial Times 1165 1
TAdviser - Центр выбора технологий 294 1
Bloomberg 1109 1
Thomson Reuters - Рейтер 5772 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
Ведомости 539 1
Science Advances 22 1
NYT - The New York Times 1001 1
N+1 - Издание 137 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
500 Startups 14321 50
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 2
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IHS Markit 21 1
MForum Analytics 19 1
IHS Infonetics Research 90 1
Moody's Investors Service 135 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
Директ Инфо 9 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
ABI Research 233 1
Markets&Markets Research 104 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 10
РАН - Российская академия наук 1798 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 7
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 5
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 125 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 63 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 2
Минобороны РФ - УВВИУС - Ульяновское высшее военное инженерное училище связи 3 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 2
New Mexico Tech - New Mexico Institute of Mining and Technology - Горно-технологический институт Нью-Мексико - Magdalena Ridge Observatory - Обсерватория Магдалена-Ридж 4 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 170 2
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 10 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
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КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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