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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Дистрибьютор Дистрибутор



25.02.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Штрих-М»
29.10.2020 Merlion – официальный дистрибьютор корпоративного браузера «Спутник»
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell
14.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором ОС «Лотос»
11.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала
26.06.2018 «Нетком» стал официальным дистрибьютором решения ILD для поиска источников утечки электронных документов
23.01.2017 CyberPower подписал дистрибьюторское соглашение с «Ресурс-Медиа»
12.01.2016 TP-Link подписал дистрибьюторское соглашение с Treolan
01.09.2015 Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России внедрил «1С:Управление торговлей 8»
06.03.2006 Microsoft: Московские дистрибьюторы не справляются со спросом на Windows
12.07.1999 AUTODESK заключает дистрибьюторское соглашение с TOPS

Публикаций - 241, упоминаний - 252
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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