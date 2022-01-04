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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
04.07.2021 Обзор телефона Panasonic KX-TF200: универсальная классика 1
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
27.05.2021 Huawei начинает продажу смарт-очков Huawei × Gentle Monster Eyewear II в России 1
06.05.2021 Раскрыт дизайн нового флагманского iPhone. Что в нем нового 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 1
29.04.2021 Как не потерять питомца: лучшие ошейники с GPS для животных 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 1
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 1
17.03.2021 Речевые технологии группы ЦРТ помогли заговорить голосовому ассистенту ВТБ 1
20.02.2021 D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
07.12.2020 Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
29.10.2020 LG анонсирует новую модель наушников TONE Free с активным шумоподавлением и чехлом UVnano 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
09.10.2020 Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
22.09.2020 Создан сверхзащищенный телефон, который невозможно взломать. Он распространяется по принципу свободного ПО 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
03.09.2020 Лучшие саундбары для телевизора: хиты продаж 2020 года 1
24.08.2020 Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото 1
03.08.2020 7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM 1
09.07.2020 Raspberry Pi превратили в уникальный планшет на Linux. Видео 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1

Публикаций - 362, упоминаний - 367
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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