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Динамик Стереодинамики акустическая система



15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
29.07.2022 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
27.06.2022 Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео 1
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены 1
22.10.2021 Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика» 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
04.08.2021 В России начались продажи смартфона Nokia XR20 1
03.08.2021 Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 1
05.03.2021 Выпущен первый с мире смартфон с памятью больше, чем у ноутбуков. Цена, видео 1
15.02.2021 Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото 1
29.01.2021 Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных 1

Публикаций - 398, упоминаний - 401
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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