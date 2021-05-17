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Денежные переводы Money transfers



17.05.2021 Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета
12.03.2019 «Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн»
10.10.2018 Transfergo запустил бесплатные денежные переводы 47 стран мира
07.09.2018 TransferGo запустил бесплатные денежные переводы в Россию
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay»
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»
27.02.2018 «Почта Mail.Ru» запустила денежные переводы на любой электронный адрес
25.12.2017 Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии
20.03.2017 «ВКонтакте» запускает денежные переводы сообществам
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12%
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета
12.12.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту
10.11.2016 «ВКонтакте» запустила безналичные денежные переводы в Украину
09.11.2016 «Одноклассники» запустили денежные переводы из России в Украину
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank
06.10.2016 Qiwi и Contact отменили комиссии на бивалютные денежные переводы
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан»
19.07.2016 «Мультикарта» помогла «Одноклассникам» запустить международные денежные переводы
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18%
11.04.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в отделениях банка «Девон-Кредит»
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона»
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб.
08.02.2016 ДемирБанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Азербайджане
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии
17.12.2015 Денежные переводы с карты на карту между клиентами ВТБ24 стали бесплатными
08.12.2015 «Ростелеком» запустил сервис «Денежные переводы»
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк
11.11.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Заубер Банке»
10.11.2015 Bank Techniquе присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы»
23.10.2015 Клиентам «АйМаниБанка» стали доступны денежные переводы и оплата кредитов по системе «Золотая Корона»
12.10.2015 Contact и Intel Express возобновили денежные переводы в Грецию
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы»
23.09.2015 Tele2 снизила комиссию за денежные переводы почти в 3 раза
17.09.2015 «РИТ-Банк» запустил денежные переводы «Золотая Корона»

Публикаций - 775, упоминаний - 775

Денежные переводы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ Золотая Корона 352 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 28
Yandex - Яндекс 5015 27
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 23
PayPal 634 18
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 15
Apple Inc 10683 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 13
Samsung Electronics 9333 12
Telegram Group 805 12
Webmoney 513 12
VK - Mail.ru Group 3057 11
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Microsoft Corporation 22497 8
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 36 7
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 7
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 6
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 6
Intervale - Интервейл 46 5
Google LLC 10352 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Информзащита 641 5
Oracle Corporation 6035 5
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 51 5
МегаФон Ритейл 72 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 105 4
OpenWay 53 4
Twitter 2493 3
Cisco Systems 4720 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
TietoEVRY - Tieto 128 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Huawei 3222 2
Программный продукт ГК 3960 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 94
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 155 79
Visa International 1809 75
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 64
Qiwi 878 62
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 30
Альфа-Банк 1476 29
Western Union - Вестерн Юнион 120 27
Почта России ПАО 1853 23
ПриватБанк - PrivatBank 188 17
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 17
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 16
Связной ГК 1190 15
ВТБ - ВТБ24 658 12
Русский стандарт Банк 370 12
ПСБ - Промсвязьбанк 682 12
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 11
MoneyGram 30 10
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 10
Платежный Центр РНКО 37 10
Открытие ФК - Росгосстрах 266 9
Евросеть 1393 9
UnionPay - Платёжная система 88 8
American Express - Amex 309 8
Free-Kassa - Фри-Касса 18 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 8
eBay Inc 1576 8
Рапида НКО - платежные система 140 8
Почта Банк 319 8
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 7
Бинбанк 190 6
НСПК - Национальная система платежных карт 401 6
QIWI Банк - Киви Банк 82 5
МДМ Банк 246 5
Татфондбанк АИКБ 76 5
OTP Group - ОТП Банк 157 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 63
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 0 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
Interpol Global Financial Crime Taskforce - IGFCTF 1 1
Президент Украины 92 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 58 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Администрация Президента РФ 904 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 133
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 80
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 76
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 50
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 33
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 31
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 27
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 21
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 16
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 14
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 12
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 594 9
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 328 9
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 8
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 7
Google Android 11959 72
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 67 59
Apple iOS 6422 50
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 37
Qiwi Кошелек 185 18
ЦФТ Faktura 159 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 17
Google Play - Google Store - Android Market 2732 16
Qiwi Терминалы 101 14
Apple - App Store 2437 14
MasterCard Maestro 142 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 9
Apple iPad 3663 9
ПриватБанк Приват24 115 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 8
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Samsung Pay 270 6
Microsoft Windows 2000 2856 6
MasterCard MoneySend 39 6
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 5
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 4
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 4
ВТБ Онлайн 160 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Apple iPhone 6 2649 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс 87 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 3
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 3
Apple Touch ID 224 3
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
R-Style Softlab - InterBank 126 3
Альфа-Мобайл 72 3
Федорова Олеся 60 57
Фролова Светлана 41 32
Гафарова Елена 26 17
Пальчун Кирилл 47 17
Айриян Сурен 34 15
Ситнов Иван 10 10
Лавров Виталий 22 8
Камакин Юрий 29 8
Абрамейцев Алексей 17 8
Журжалин Олег 10 7
Грибов Андрей 72 7
Муканова Мадина 14 5
Нестеров Сергей 11 5
Блудов Сергей 8 5
Стоклицкая Анна 24 5
Агеев Андрей 13 5
Висящев Андрей 64 5
Назмутдинова Раиса 27 5
Вилкул Ольга 14 4
Евдокимов Максим 25 4
Галкина Татьяна 10 4
Рогальский Михаил 16 4
Масленникова Анастасия 35 3
Следков Максим 8 3
Салахутдинов Владимир 9 3
Кулачок Ольга 9 3
Барбаянов Дмитрий 11 3
Ким Борис 72 3
Абрамов Константин 7 3
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 3
Иванов Юрий 21 3
Шамайко Алексей 5 3
Путин Владимир 2542 3
Гондусов Дмитрий 10 3
Солонин Сергей 85 3
Макаров Андрей 22 3
Кучеренко Маргарита 7 3
Яловенко Илларион 15 3
Свириденко Кирилл 38 3
Киричек Алексей 66 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 434
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 269
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 212
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 125
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 93
Грузия 1064 93
Украина 6212 92
Казахстан - Республика 4467 81
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 69
Таджикистан - Республика 726 65
Беларусь - Белоруссия 3525 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 61
Турция - Турецкая республика 1708 60
Молдавия - Республика Молдова 668 60
Узбекистан - Республика 1285 58
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 58
Чехия - Чешская Республика 1053 47
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 45
Израиль 1756 44
Европа 12319 38
Греция - Греческая Республика 744 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 33
Монголия 261 33
Армения - Республика 1112 31
Латвия - Латвийская Республика 690 27
Абхазия - Республика 129 26
Индия - Республика 4263 26
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 24
Германия - Федеративная Республика 8903 23
Азия - Азиатский регион 3803 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 20
Италия - Итальянская Республика 3310 20
Африка - Африканский регион 2928 19
Франция - Французская Республика 5665 19
Болгария - Республика 657 16
Канада 3319 15
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 14
Испания - Королевство 2917 13
Литва - Литовская Республика 541 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 76
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 60
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 28
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
НКО - Некоммерческая организация 220 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 5
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 5
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Федеральное законодательство 1944 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 3
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
EUR - Евро - официальная валюта 19 стран «еврозоны» - SEPA - Single Euro Payments Area - Единая зона платежей в евро 36 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 76 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 2
Фальсификация - Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация 87 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 145 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 1
Антитеррор - Терроризм 170 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
FT - Financial Times 1118 3
Bloomberg 1009 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 2
Ведомости 375 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Известия ИД 307 2
РИА Новости 766 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Newsbytes News Network 319 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
CNews - Auto.CNews 51 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 24 1
Фонтанка 26 1
AP - Associated Press 1975 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Forbes - Форбс 591 1
Gartner - Гартнер 3301 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 4
Juniper Research 468 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
IDC - International Data Corporation 4671 3
Forrester Research 810 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 2
Wainhouse Research 38 1
Computer Economics 32 1
eMarketer 200 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 1
S&P 500 226 1
Pew Research Center 20 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 5 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Права потребителей и качество обслуживания 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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