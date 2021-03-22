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ДЗЗ
Дистанционное зондирование Земли
RSD
Remote Sensing Data
Банк данных цифровых карт
Неогеография



22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ
01.04.2014 Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $1,5 млрд
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал Optiks для обработки ДДЗ
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал открытого ПО Optiks для обработки ДДЗ
03.12.2009 Геоинформатика и ДЗЗ: новый конкурс
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции
14.04.2009 Конференция "Космическая съемка - на пике высоких технологий" начинает работу
12.03.2009 Спутниковое ДЗЗ стало онлайновым
23.01.2009 "Космическая съемка — на пике высоких технологий": срок ранней регистрации близится к концу
13.01.2009 Космическое зондирование Земли: итоги 2008
23.12.2008 Начата подготовка к конференции "Космическая съемка — на пике высоких технологий"
12.12.2008 Продолжается подготовка к конференции «Космическая съемка — на пике высоких технологий»
07.11.2008 Рынок LBS переориентируется с векторных карт на растровые ДДЗ
13.10.2008 Заявлена разработка новой методики ДДЗ-контроля загрязнения суши
02.10.2008 MyFormosat: новый онлайновый ДЗЗ-сервис появился в России
10.06.2008 "Чистые" разведспутники: схватка бульдогов в США
26.12.2007 Запуски спутников съемки Земли в 2007 году: итоги и планы
07.12.2007 В Самаре будут принимать и обрабатывать информацию ДЗЗ
26.11.2007 В Казахстане создана летающая лаборатория ДЗЗ сверхвысокого разрешения
18.07.2007 На Балканах создан первый центр ДЗЗ
16.07.2007 ДДЗ-конфликт Венесуэлы и Израиля приближается к апогею
15.06.2007 Радарные ДДЗ сверхвысокого разрешения можно заказать бесплатно
15.06.2007 Современные технологии работы с ДДЗ представят в Екатеринбурге
04.06.2007 Выпущена новая версия языка для работы с ДДЗ и геоданными
10.05.2007 Google Earth: возможно возвращение ДДЗ-цензуры
11.04.2007 США расширяют международную ДЗЗ-кооперацию
19.03.2007 Россия задыхается в ДЗЗ-марафоне
14.07.2006 Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики
14.07.2006 Развитие ДДЗ в России: есть концепция, но нет политики
31.05.2006 Развитие мирового рынка спутниковых геоданных: прогнозы
31.05.2006 Развитие мирового рынка спутниковых геоданных: прогнозы
19.09.2005 Суперспутники ДДЗ прибирают в одни руки

Публикаций - 188, упоминаний - 277

ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DigitalGlobe 124 26
Совзонд - Sovzond 111 24
GeoEye 85 22
Scanex - Сканэкс 238 18
Google LLC 9459 13
Skybox Security 25 4
Bentley Systems 53 4
Esri 153 4
МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 177 4
Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 19 3
Прайм Груп 58 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7844 3
Eastman Kodak - Кодак 469 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 137 3
IBM - International Business Machines Corp 8708 3
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 148 3
Панорама КБ 55 3
Yandex - Яндекс 4623 3
РДТЕХ 209 2
Kometa - Комета 38 2
RRC 136 2
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 19 2
Thales 77 2
Oracle - Sun Microsystems 2159 2
Microsoft Corporation 21036 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 256 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 489 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 66 2
DigiTech 9 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 13 1
Антарес 31 1
Вертикаль - башенный оператор 53 1
Raytheon 284 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 119 1
Diasoft - Диасофт 500 1
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 1
Intel Corporation 10825 1
AMD - Advanced Micro Devices 3508 1
Oracle Corporation 5815 1
HP Inc. 5106 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 17
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 407 9
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 7
EADS Astrium 143 5
Boeing 931 4
Ball Aerospace & Technologies 46 4
MODIS 49 3
BAE Systems 159 3
Lockheed Martin 692 3
Газпром ПАО 778 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 2
IAI - Israel Aerospace Industries 44 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 26 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 2
Northrop Grumman 200 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 2
General Dynamics 48 2
ОПТЭКС НПП 10 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 1
Президент-Отель ФГУП 63 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4866 1
CLAAS 6 1
Транснефть 210 1
X5 Group 651 1
Kickstarter 111 1
СКБ-банк 93 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 50 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1941 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1540 26
Роскартография АО 53 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 11
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 76 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 379 10
Правительство РФ 2669 10
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 8
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 6
МКС - Международная космическая станция 1383 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 5
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7419 4
Президент Российской Федерации 1736 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 113 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 3 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2000 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1634 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2799 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 203 1
Счётная палата РФ 556 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2054 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 39 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 79 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
ГИС-Ассоциация 231 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 4
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
Руссофт - Russoft 346 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
Creative Commons - некоммерческая организация 36 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 23
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 6
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12407 4
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 985 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 422 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2527 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 81 2
Тонкий клиент - Thin client 143 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 216 2
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 52 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 651 2
Безопасный город 391 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1268 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 272 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 270 2
Сервер - Серверные платформы 303 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 2
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 654 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 18 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 307 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 351 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 52 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 18 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 1
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МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 497 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 63730.
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