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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДЗЗ
Дистанционное зондирование Земли
RSD
Remote Sensing Data
Банк данных цифровых карт
Неогеография
Публикаций - 188, упоминаний - 277
ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Миллер Сергей 43 12
|Путин Владимир 2448 7
|Кучейко Алексей 20 7
|Андронов Алексей 25 5
|Болсуновский Михаил 11 5
|Левкевич Михаил 58 4
|Рахманов Максим 47 4
|Балагуров Андрей 8 4
|Козлов Павел 20 3
|Громов Борис 14 2
|Медведев Александр 9 2
|Гершензон Владимир 19 2
|Ким Александр 35 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Клименко Станислав 10 2
|Медведев Дмитрий 1591 2
|Астахов Сергей 3 2
|Нестеров Владимир 17 2
|Еремченко Евгений 14 2
|Провинцев Павел 8 2
|Ветцель Ирина 7 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Нарусова Людмила 15 1
|Романов Алексей 39 1
|Шульман Александр 8 1
|Токарев Сергей 7 1
|Некрасов Владимир 9 1
|Колесников Владимир 8 1
|Потапов Андрей 4 1
|Казаков Александр 39 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Щиров Илья 27 1
|Сентябрев Евгений 9 1
|Мылицын Роман 81 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
|Семенов Алексей 70 1
|Иванов Алексей 92 1
|Allen Paul - Аллен Пол 119 1
|Северов Дмитрий 41 1
|IBM Research 104 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru