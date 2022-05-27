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ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт, геоданные Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD Гиперспектрометр Ортофотоплан

ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр - Ортофотоплан


27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли
25.03.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
22.01.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд
08.10.2014 Иран планирует запустить три спутника ДЗЗ
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ
24.06.2014 Рынок ДЗЗ вырастет благодаря Amazon
16.06.2014 Космические снимки сверхвысокого разрешения станут доступны на коммерческом рынке
26.05.2014 Мировой рынок ДЗЗ ожидает рост как минимум на $400 млн
20.05.2014 К 2016 г. у России появится группировка из 6 малых спутников
14.05.2014 Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ
16.04.2014 Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ
01.04.2014 Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $1,5 млрд
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области
29.07.2010 Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2
12.07.2010 Индийская РН PSLV вывела на орбиту спутник ДЗЗ Cartosat-2 и 4 малых спутника
07.07.2010 Украина и Япония создадут микроспутник ДЗЗ
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I
24.05.2010 R&D.CNews начинает дискуссию о неогеографии
14.05.2010 На пути от неогеографии к ноогеографии – от навигации в природной среде к навигации в ноосфере
22.04.2010 "Неогеография XXI-2010": от слов к делу
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал Optiks для обработки ДДЗ
16.04.2010 Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал открытого ПО Optiks для обработки ДДЗ
13.04.2010 США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник
19.03.2010 Философские импликации неогеографии рассмотрят на конференции GeoВласть
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"
21.12.2009 Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth
03.12.2009 Геоинформатика и ДЗЗ: новый конкурс
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация
08.10.2009 Неогеография: новый проект DARPA
30.09.2009 Высокие технологии Украины: от неогеографии до биотехнологий
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти

Публикаций - 918, упоминаний - 1206

ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 104
Google LLC 11044 86
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 83
DigitalGlobe 125 76
Совзонд - Sovzond 118 66
Yandex - Яндекс 5829 33
Esri 163 21
Microsoft Corporation 23638 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 17
Прогноз 1671 13
Панорама КБ - Конструкторское бюро 138 11
Ракурс НПФ 151 11
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 11
Орбита 279 10
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1033 10
Омникомм - Omnicomm 164 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 10
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 9
SpaceX - Space Exploration Technologies 198 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2833 8
7108 8
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 65 7
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 52 7
Bentley Systems 56 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 6
Google - Keyhole 34 6
Esri CIS - Эсри СНГ 89 6
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 6
Ситроникс - Sitronics 1090 6
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 23 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 107 5
Samsung Electronics 9787 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 205 5
Парадигма 139 5
Прайм Груп 60 5
Skybox Security 25 5
1С-ИжТиСи 6422 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1844 5
Цифра ГК 2169 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 453 40
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 66 32
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 26
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 19
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 18
Lockheed Martin 751 14
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 13
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 13
MODIS 56 12
Boeing 988 12
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 29 11
ОПТЭКС НПП 10 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6260 9
Россети Ленэнерго 2369 9
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 9
Газпром ПАО 1171 8
Ball Aerospace & Technologies 46 8
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 174 7
BAE Systems 169 6
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 6
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 167 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 6
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 35 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 6
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
Northrop Grumman 201 5
РЖД - Российские железные дороги 1650 4
Геокосмос 37 4
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 4
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 6 4
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 4
Telespazio - e-GEOS 4 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 114 4
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 94
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1758 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 62
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 31
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 28
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 25
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 25
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 22
Президент Российской Федерации 3771 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2452 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 17
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 203 13
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 12
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 119 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 11
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 968 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 10
Правительство Москвы 2067 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 8
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 861 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 6
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 63
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 11
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 28 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 18 1
Знание - Российское общество 7 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6524 343
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54288 181
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 163
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39886 127
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1347 103
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 679 93
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9898 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12474 85
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3533 76
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 73
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4902 69
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4380 67
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17599 38
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 303 36
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2345 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25613 32
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 336 31
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 913 31
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2542 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26365 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26203 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9324 29
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 28
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9315 27
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1857 26
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6660 25
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3034 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10351 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8439 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11072 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7892 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5655 19
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15180 18
Оцифровка - Digitization 3913 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2517 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9076 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13412 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 17
Google Earth - Google Планета Земля 455 128
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4374 83
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 74
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 62
GeoEye IKONOS 110 61
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 59
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 53
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 50
Google Maps - Карты Google 778 41
Microsoft Windows 2000 12753 40
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 35
NASA Landsat 66 26
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 23
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 22
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 52 21
Google Android 12724 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 19
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 149 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 16
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 16
Космодром Байконур 1054 15
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 15
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 12
Microsoft Virtual Earth 45 12
Apple iOS 6909 12
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 21 11
Age of Kings 3454 11
Linux OS 8386 10
Яндекс.Карты и Транспорт 394 10
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4202 9
Microsoft Windows 14572 8
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 7
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 7
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 6
OpenStreetMap 47 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2940 5
Путин Владимир 2767 21
Миллер Сергей 43 20
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Леонов Владимир 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 124704 488
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Италия - Итальянская Республика 4237 29
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15346 23
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 23
США - Калифорния 4681 22
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 741 16
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24594 170
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15326 100
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1294 56
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4613 28
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 883 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14290 26
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3971 26
Страхование - Страховое дело - Insurance 5234 23
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2038 19
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