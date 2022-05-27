Индексная книга CNews*
ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт, геоданные Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD Гиперспектрометр Ортофотоплан
- ГИС - Геоинформационная система
- KML - Keyhole Markup Language
- EPSG - Geodetic Parameter Dataset
- OGC WMS - Web Map Service
- OGC WMTS - Web Map Tile Service
Публикаций - 918, упоминаний - 1206
ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2767 21
|Миллер Сергей 43 20
|Кучейко Алексей 22 16
|Андронов Алексей 28 12
|Гершензон Владимир 22 11
|Иванов Сергей 370 9
|Клименко Станислав 11 8
|Балагуров Андрей 8 7
|Провинцев Павел 8 7
|Еремченко Евгений 17 7
|Ветцель Ирина 7 6
|Болсуновский Михаил 11 6
|Перминов Анатолий 130 6
|Рахманов Максим 47 6
|Гершензон Ольга 14 6
|Филатов Валерий 8 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Урличич Юрий 52 5
|Хронусов Валерий 8 5
|Медведев Дмитрий 1634 5
|Дмитриева Валентина 7 5
|Твердохлебов Сергей 7 4
|Токарев Сергей 8 4
|Макриденко Леонид 5 4
|Козлов Павел 21 4
|Леонов Андрей 7 4
|Королев Сергей 38 4
|Боярчук Кирилл 6 4
|Нестеров Владимир 24 4
|Северов Дмитрий 41 4
|Никонов Олег 3 3
|Лавров Виктор 3 3
|Батурин Юрий 7 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Пожидаев Николай 62 3
|Касимов Николай 15 3
|Иваненко Владислав 16 3
|Серебров Александр 6 3
|Altan Orhan - Олтон Оран 3 3
|Леонов Владимир 17 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.