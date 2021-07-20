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ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Автоплатеж



20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка»
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»
01.02.2016 Число пользователей «Автоплатежа» Tele2 превысило 3 млн человек
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»
23.10.2015 МТС первой ввела «Автоплатеж» в пользу третьих лиц
05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж»
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона
09.04.2014 AT Consulting развивает систему «Автоплатеж» в «Сбербанке»: завершен второй этап проекта
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме
08.08.2013 Число пользователей услуги «Сбербанка» «Автоплатеж» за сотовую связь превысило 10 млн
26.07.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» расширил функционал услуги «Автоплатеж»
22.05.2013 «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж» по кредитам других банков
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС
27.09.2012 Услуга «Автоплатеж» от «Сбербанка» стала доступна абонентам Тele2
13.09.2012 Абонентам Tele2 стала доступна услуга «Автоплатеж» «Сбербанка»
27.02.2012 Экспресс-обзор. "Автоплатеж": баланс всегда в плюсе
02.12.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Мегафон»
21.10.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Билайн»
05.08.2011 Tele2 запустил сервис «Мобильный платеж»
24.06.2011 A1Pay запустил услугу «Мобильный платеж»: оплата услуг и товаров со счета сотового телефона
29.04.2011 МТС открыла доступ к услуге «Автоплатеж» для держателей всех банковских карт Visa, MasterCard и Diners Club
29.03.2011 МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж»
16.11.2010 «Билайн» изменяет схему использования услуги «Мобильный платеж» для борьбы с мошенниками
14.09.2010 МТС и «Сбербанк» запустили услугу автоматических платежей за связь с банковского счета
08.06.2010 «Билайн» запустил услугу «Автоплатеж»
21.04.2009 «Мегафон» запустил сервис «Мобильный платеж»
16.12.2008 Books.Ru присоединился к проекту «Мобильные платежи»
28.08.2008 Мобильный биллинг: пойдет ли Россия по пути Европы?
08.04.2008 «ВымпелКом» представил новую услугу «Мобильный платеж. Квартплата»

Публикаций - 101, упоминаний - 184

ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 5
Meta - Facebook 4144 5
Ростелеком НСС 75 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 3
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 2
Webmoney 477 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 2
Apple Inc 10159 1
Oracle Corporation 5810 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1844 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
ЛайфТелеком - Телфин 114 1
Умный житель - Smart resident 4 1
РСХБ-Интех 4 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 45 1
Мотив - Екатеринбург-2000 129 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 295 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 625 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 310 1
Yandex - Яндекс 4598 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 47
Visa International 1641 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 10
Альфа-Банк 1329 5
УЭК - Универсальная электронная карта 554 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 4
Сбербанк Московский банк 69 3
ВТБ - ВТБ24 641 3
Евросеть 1351 3
Qiwi 798 3
Сбербанк Северо-Западный банк 79 3
Русский стандарт Банк 344 3
НСПК - Национальная система платежных карт 273 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 95 2
CyberPlat - КиберПлат 339 2
Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 409 2
МТС банк 266 2
Citibank - Ситибанк 250 2
Точка 145 2
Синко-банк 4 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 46 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
Diners Club International - платёжная система 77 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 1
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 4 1
Магистраль северной столицы 1 1
Мострансавто 61 1
Сбербанк Среднерусский банк 24 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Банк Зенит 193 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 28 1
Связной ГК 1086 1
Уралсиб Банк 448 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
Яндекс.Такси 279 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 4
ПФР Департамент информационных технологий 127 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 166 1
Федеральное казначейство России 878 1
МФЦ Мои документы Москвы 7 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 816 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4032 12
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 22 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 187 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 2
Мобильное приложение - Mobile app 214 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1528 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 806 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3231 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 740 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 753 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 329 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 4 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 419 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1826 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 612 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 498 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 113 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 108 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 322 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1918 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 252 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 240 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 40
Apple iOS 6252 14
Google Android 11606 12
Google Play - Google Store - Android Market 2642 6
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 4
Apple - App Store 2360 4
МТС Бонус 17 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
Яндекс.Народная карта 28 2
Ростелеком - Мой Ростелеком 6 2
Visa Infinite 8 2
Visa Platinum 22 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 2
R-Style Softlab - InterBank 117 2
МТС Деньги 44 2
Oracle Self Service Procurement Cloud 1 1
ММК Робот-Рекрутер 2 1
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 1
ММК - Мой ММК 2 1
ММК iКлиент 2 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 345 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 37 1
Wallet One - Единый кошелек 51 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 1
Стрелка - Транспортная карта 127 1
MasterCard Gold 11 1
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 3 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 12 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1478 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 1
Qiwi Кошелек 157 1
Росбанк Онлайн - интернет-банк 9 1
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 1
MasterCard Maestro 134 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
Мамонтов Игорь 29 8
Попов Алексей 329 4
Решетин Олег 40 3
Майстренко Игорь 45 2
Груздев Владимир 8 2
Чубрина Марина 9 2
Радченков Сергей 9 2
Лапицкий Дмитрий 10 2
Мудрецова Татьяна 10 1
Володин Роман 22 1
Черноморов Сергей 11 1
Бнатов Алексей 1 1
Шабалков Сергей 13 1
Патрин Максим 31 1
Шныр Леонид 4 1
Дегтярев Алексей 57 1
Сурский Кирилл 4 1
Поляков Виктор 4 1
Бриедис Виталий 3 1
Панюшкин Сергей 2 1
Замашкина Наиля 23 1
Самошкина Диана 28 1
Танашев Руслан 15 1
Елизарова Елена 7 1
Михайлов Юрий 8 1
Локотцов Юрий 6 1
Сороко Антон 5 1
Абрамов Роман 4 1
Попов Анатолий 98 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Лацанич Василь 104 1
Жижикин Игорь 24 1
Пятков Иван 22 1
Грибков Алексей 8 1
Ноздрин Алексей 9 1
Грибов Андрей 72 1
Поломошнов Михаил 1 1
Давыдов Владимир 10 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Осеевский Михаил 253 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11613 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26824 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1070 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 707 4
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 992 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3836 3
Россия - ЦФО - Тульская область 928 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 435 2
Россия - УФО - Тюменская область 750 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 820 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 543 2
Казахстан - Республика 4148 2
Россия - Западная Сибирь 183 2
Россия - СФО - Кемеровская область 636 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 565 1
Россия - СФО - Омская область 477 1
Россия - СФО - Республика Алтай 885 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1071 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 1
Россия - УФО - Свердловская область 1032 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 398 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1854 1
Украина 5532 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 190 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 446 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1740 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2903 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1998 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 179 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 122 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4177 1
Денежные переводы 121 1
Известия ИД 210 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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