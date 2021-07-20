Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДБО
Дистанционное банковское обслуживание
Автоплатеж
Публикаций - 101, упоминаний - 184
ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамонтов Игорь 29 8
|Попов Алексей 329 4
|Решетин Олег 40 3
|Майстренко Игорь 45 2
|Груздев Владимир 8 2
|Чубрина Марина 9 2
|Радченков Сергей 9 2
|Лапицкий Дмитрий 10 2
|Мудрецова Татьяна 10 1
|Володин Роман 22 1
|Черноморов Сергей 11 1
|Бнатов Алексей 1 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Патрин Максим 31 1
|Шныр Леонид 4 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Поляков Виктор 4 1
|Бриедис Виталий 3 1
|Панюшкин Сергей 2 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Самошкина Диана 28 1
|Танашев Руслан 15 1
|Елизарова Елена 7 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Локотцов Юрий 6 1
|Сороко Антон 5 1
|Абрамов Роман 4 1
|Попов Анатолий 98 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Лацанич Василь 104 1
|Жижикин Игорь 24 1
|Пятков Иван 22 1
|Грибков Алексей 8 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Грибов Андрей 72 1
|Поломошнов Михаил 1 1
|Давыдов Владимир 10 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Осеевский Михаил 253 1
|Известия ИД 210 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru