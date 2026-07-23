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Группа Самолет Самолет плюс Топнлаб Topnlab

Топнлаб Плюс —  цифровая B2B-платформа для автоматизации риелторского бизнеса. Платформа объединяет весь технологический контур работы агентств недвижимости: от взаимодействия с клиентами и управления объектами до документооборота.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.07.2026 Группа «Плюс» перезапустила цифровой сервис аренды со страховкой вместо депозита 1
01.07.2026 Контакт-центр «Самолет Плюс» расширил ИИ-обработку входящих звонков до 65% 1
08.10.2025 Платформа «Топнлаб Плюс» включена в реестр отечественного ПО 1
07.08.2025 «Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen 1
02.04.2025 «Самолет Плюс» запустил ИИ-платформу для риелторов 1
06.03.2025 ИИ начал обрабатывать входящие звонки в контакт-центре «Самолет Плюс» 2
18.04.2024 «Самолет Плюс» инвестирует в развитие CRM-систем с более чем 10 тыс. агентов недвижимости 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:

Red Solutions - РЭД 6 1
Naumen - Наумен 764 1
ОБИТ 135 1
Группа Самолет - Самолет плюс 29 6
Группа Самолет 110 1
Земельный банк 17 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 1
ЦИАН - CIAN 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24568 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7632 3
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 98 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1102 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 128 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 210 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4759 1
Соцсеть - Сторис 93 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5425 1
Маршрутизация - Routing 643 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10117 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7700 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1825 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26703 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3438 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2830 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6511 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1265 1
YUcrm - Ю-СРМ 4 1
Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus 7 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 193 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 138 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 41 1
Цыганкова Ольга 8 2
Пепанян Арам 2 2
Телегин Михаил 24 1
Чернуха Юлия 1 1
Шумков Максим 2 1
Сергейчев Николай 1 1
Попов Сергей 171 1
Завелишко Сергей 7 1
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Quality of Life - Качество жизни 37 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7623 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12167 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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