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Группа Самолет Самолет плюс Топнлаб Topnlab
Топнлаб Плюс — цифровая B2B-платформа для автоматизации риелторского бизнеса. Платформа объединяет весь технологический контур работы агентств недвижимости: от взаимодействия с клиентами и управления объектами до документооборота.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Группа Самолет и организации, системы, технологии, персоны:
|Red Solutions - РЭД 6 1
|Naumen - Наумен 764 1
|ОБИТ 135 1
|Группа Самолет - Самолет плюс 29 6
|Группа Самолет 110 1
|Земельный банк 17 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1805 1
|ЦИАН - CIAN 204 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14150 1
|Цыганкова Ольга 8 2
|Пепанян Арам 2 2
|Телегин Михаил 24 1
|Чернуха Юлия 1 1
|Шумков Максим 2 1
|Сергейчев Николай 1 1
|Попов Сергей 171 1
|Завелишко Сергей 7 1
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