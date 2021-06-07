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Графен
Graphene
двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом
Публикаций - 62, упоминаний - 70
Графен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 8627 6
|Intel Corporation 10773 2
|Twitter 2277 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8495 1
|Meta - Facebook 4108 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 286 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
|TRW 26 1
|Cera Group - Цера Групп 6 1
|Continental AG 55 1
|BAE Systems 159 1
|Cisco CVD - Cisco Validated Design 20 1
|Ford Focus - Компакт-кар 23 1
|LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 71 1
|EurekAlert 270 3
|Physical Review Letters 109 2
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
|РИА Новости 712 1
|Nature 696 1
|Phys.org 954 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru