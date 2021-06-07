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Графен
Graphene
двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом



07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
23.04.2021 Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны? 1
03.04.2020 Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена 2
26.04.2017 Создан микропроцессор толщиной в 1 атом 1
18.08.2016 Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле 1
25.11.2013 Ученые нашли замену кремнию в микросхемах и проводник с КПД 100% 1
21.11.2013 Поиск нового применения графена на деньги Гейтса 1
22.08.2013 Осуществлен прорыв в производстве гибких смартфонов и планшетов 1
16.07.2013 Обнаружена новая форма углерода 1
15.07.2013 Ученые в 100 раз ускорили работу интернет-коммутаторов 1
21.02.2013 Жидкий графеновый транзистор – шаг к "сверхчеловеку" 1
02.07.2012 У графена появился кремниевый конкурент 1
28.06.2012 Нанобарабаны из графена стали квантовыми точками 1
26.04.2012 Найден дорогой и перспективный аналог графена 1
29.03.2012 Сухой лед удешевит производство графена 1
30.01.2012 Идеальный фильтр: графен задерживает все, кроме воды 1
18.01.2012 Биометрия обеспечит сверхзащиту ПК 1
18.01.2012 Графен научили отводить тепло 1
18.01.2012 Тайны мирового океана: тонны СО2 опьяняют рыб 1
18.01.2012 Лигнин справится с главной проблемой России 1
18.01.2012 Умный гранатомет превзошел ожидания военных 1
18.01.2012 Ученые смогли взглянуть на вирус изнутри 1
17.01.2012 Почему зима стала такой теплой? 1
17.01.2012 Россия, США и Китай отвергли "кодекс поведения" в космосе 1
17.01.2012 Лазер самозащиты: боевые самолеты получат новое оружие 1
17.01.2012 Новая система обнаружения бомб: датчики "ловят" звуковые волны 1
17.01.2012 Беспилотники с секретными минибомбами отправятся в Афганистан 1
16.01.2012 Незамерзающие лапы: собаки удивили ученых 1
16.01.2012 Гвинейская лягушка стала самым маленьким позвоночным в мире 1
16.01.2012 Протестируй свою память в крупнейшем онлайн-исследовании 1
16.01.2012 Спутники ищут следы тайных ядерных взрывов 1
16.01.2012 Американские военные учатся спасать раненых солдат 1
16.01.2012 Найден естественный гормон, делающий людей стройнее и сильнее 1
16.01.2012 Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии 1
02.01.2012 Создателей графена посвятили в рыцари 1
11.10.2011 Графен вырабатывает электричество из света 2
22.09.2011 Что даст фотографам графеновая линза? 2
02.02.2011 Бозон Хиггса ищут в графене 1
13.12.2010 Скомканный графен поднимет емкость суперконденсаторов 1
02.12.2010 У графена обнаружили слабое место 1

Публикаций - 62, упоминаний - 70

Графен упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8627 6
Intel Corporation 10773 2
Twitter 2277 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8495 1
Meta - Facebook 4108 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 286 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
TRW 26 1
Cera Group - Цера Групп 6 1
Continental AG 55 1
BAE Systems 159 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 246 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10048 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1446 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6226 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1469 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 52 1
Умные платформы 576 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 596 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 772 1
HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12098 1
3D-печать 248 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 9 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 56 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 20 1
Ford Focus - Компакт-кар 23 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 71 1
Новоселов Константин 8 4
Морозов Сергей 53 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33811 22
Россия - Российская федерация - РФ 81962 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9387 5
Япония 7880 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11527 4
Франция - Французская Республика 4916 3
Германия - Федеративная Республика 7766 3
Индия - Республика 4063 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 2
Земля - планета Солнечной системы 6384 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10834 2
США - Невада 193 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 140 1
Южная Корея - Сеул 312 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 354 1
США - Техас 769 1
Нидерланды 1986 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1124 1
Бразилия - Федеративная Республика 1892 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 623 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1436 1
США - Нью-Йорк 2583 1
Канада 2835 1
Австралия - Австралийский Союз 2486 1
Сингапур - Республика 1509 1
Южная Корея - Республика 3246 1
Европа 7237 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
Закон Мура - Moore's law 166 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Градус Цельсия 222 1
Болезнь Паркинсона 101 1
EurekAlert 270 3
Physical Review Letters 109 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
РИА Новости 712 1
Nature 696 1
Phys.org 954 1
IDC - International Data Corporation 4513 1
IBM Research 104 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 280 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 542 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 28 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 60 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 75 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 2 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165301, в очереди разбора - 1049617.
Создано именных указателей - 52947.
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