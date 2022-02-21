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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление



21.02.2022 Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект 1
27.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30% 1
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем 2
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80% 1
24.11.2021 Дуров отключит рекламу в Telegram, но только для чиновников и госструктур 1
15.11.2021 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
17.06.2021 ГКРЧ продлила на год использование радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц для организации доступа в интернет 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
28.12.2020 Более двух тысяч продуктов и сервисов разместили на «Карте инновационных решений» в этом году 1
24.12.2020 Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
24.11.2020 НИИ «Радио» и Nokia приступили к тестированию функциональности технологии 5G 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
23.11.2020 Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
22.07.2020 CNews Analytics выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
26.05.2020 На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза 2
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
09.04.2020 В России создан консорциум производителей вычислительной техники 1
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 4
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 1
09.04.2020 ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО 3
09.04.2020 Рынок ПО для резервного копирования показал взрывной рост 2
08.04.2020 Сервис видеоконференцсвязи IVA MCU начал работу в Киргизии 1
08.04.2020 Продукты линейки Group-IB TDS для предотвращения кибератак сертифицированы в Белоруссии 2

Публикаций - 1500, упоминаний - 2064

Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7940 17
Microsoft Corporation 22062 12
IBM - International Business Machines Corp 8823 8
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 5
Oracle Corporation 5909 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1541 5
Ростех - Ростехнологии 2425 5
Intel Corporation 11048 4
Cisco Systems 4686 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 464 4
Softline - Софтлайн 1833 4
Крок - Croc 1592 3
HP Inc. 5247 3
VMware 2003 3
InfoWatch - Инфовотч 830 3
Крипто-ПРО 295 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1132 3
ОТР 171 2
Trend Micro 565 2
Polycom - Поликом Россия 374 2
Айтеко - iTeco 894 2
Diasoft - Диасофт 522 2
Элвис-Плюс - Элвис+ 126 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 358 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1404 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 116 2
IBS - ИБС экспертиза 60 2
Meta - Facebook 4176 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 225 2
Luxoft - Люксофт 268 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 2
SAP SE 4441 2
Huawei 3105 2
Восход ФГБУ НИИ 503 2
Крастком - Krastcom 8 2
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 107 2
СКБ Контур 510 2
Yadro - КНС Групп 174 2
Телематические системы 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5048 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 4
РЖД - Российские железные дороги 1414 4
Почта России ПАО 1830 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 1
Газпром нефть 411 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 234 1
ГПБ - Газпромбанк 824 1
People&Screens РА 2 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 9 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Натекс Нефтегазсвязьпоставка 1 1
РусГидро - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 6 1
РусГидро ПАО 198 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 523 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 30 1
РРА ООО 1 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Артекс Нефтегаз 3 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 42 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 94 1
РСХБ - Россельхозбанк 222 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7617 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7668 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2087 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 12
Правительство РФ 7123 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 8
Федеральное казначейство России 1162 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 611 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1390 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3006 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 655 3
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1003 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1100 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1274 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 2
Счётная палата РФ 581 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 126 2
Президент Российской Федерации 3124 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 201 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 66 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 188 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 2
Верховный суд Российской Федерации 629 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 82 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 45 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 59 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14122 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3487 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2879 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9120 11
Сервер - Серверные платформы 2855 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 943 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1350 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1610 7
Collaboration - Совместная работа 277 6
Website - Вебсайт 3411 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3243 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3641 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 408 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4319 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 687 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6436 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2596 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5186 4
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 843 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1373 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4274 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10287 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3346 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31551 4
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 446 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1645 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1901 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1354 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1755 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2503 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3765 3
Виртуализация 104 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1136 2
Private Cloud - Частные облака 70 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 871 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 372 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7184 2
Big Data - Большие данные 2144 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 861 16
Linux OS 7472 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 581 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 696 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1792 4
Microsoft Exchange 1178 4
Microsoft SQL Server 1407 3
Новые облачные технологии - МойОфис 339 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 3
Microsoft Windows 10 11235 3
HPE ArcSight 70 2
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 47 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 198 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 17 2
Microsoft Windows 7 1766 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 919 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 109 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 74 2
Oracle Java - язык программирования 2515 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 388 2
Intel x86 - архитектура процессора 1280 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 357 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 27 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
BAPCo SYSmark 9 1
Apple Safari - Браузер 736 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 57 1
IBM Maximo 35 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Superjob 206 1
Microsoft Office Excel 742 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5157 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 81 1
Intersoft Lab Референт 14 1
Brocade X - серия модульных коммутаторов 2 1
Чернышенко Дмитрий 288 4
Исанин Антон 1416 4
Медведев Дмитрий 1595 2
Панченко Иван 44 2
Серова Елена 317 2
Щербов Роман 13 2
Шилов Сергей 70 1
Плаунов Сергей 4 1
Романченко Дмитрий 11 1
Любинская Валерия 1 1
Егорычев Владимир 2 1
Казак Максим 161 1
Нечаев Андрей 21 1
Тикуркин Максим 36 1
Махонов Александр 31 1
Коваленко Эдуард 2 1
Нащекин Алексей 111 1
Паршин Максим 185 1
Эйгес Павел 70 1
Бухар Виктория 12 1
Емельянов Антон 59 1
Бурин Андрей 14 1
Кулешов Алексей 29 1
Филиппов Сергей 34 1
Новак Евгений 2 1
Чернышев Андрей 11 1
Андрианов Иван 11 1
Конягин Кирилл 7 1
Гликман Феликс 16 1
Мирошников Дмитрий 7 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Агеев Денис 9 1
Крыжановский Константин 7 1
Ершова Элеонора 64 1
Ковалев Виктор 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Рыбалкин Александр 1 1
Соловьев Игорь 45 1
Аншина Марина 76 1
Дьяков Петр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 102166 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32004 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44524 8
Того - Тоголезская Республика 11074 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 695 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2097 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12578 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12546 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11977 2
Германия - Федеративная Республика 8292 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10924 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 779 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 638 2
Узбекистан - Республика 1267 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5092 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 405 2
Россия - ЦФО - Калужская область 747 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 956 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 239 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12293 1
Финляндия - Финляндская Республика 1676 1
Россия - ПФО - Казань 1920 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 897 1
Европа 9979 1
Испания - Королевство 2768 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1984 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1875 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 878 1
Африка Южная 339 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 238 1
Беларусь - Белоруссия 3367 1
Индия - Республика 4178 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2566 1
Россия - ЮФО - Севастополь 464 1
Япония 9536 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5688 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5236 14
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1450 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2227 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 891 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 310 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1520 7
Банковский сектор экономики 2310 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 528 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5853 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 345 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1110 3
Экономический эффект 568 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 112 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 415 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1811 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2818 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1530 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 463 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 363 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 59 1
Страхование - Страховое дело 465 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 5 1
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