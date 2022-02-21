Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Государственные органы власти Государственный сектор экономики Госзаказчик Государственный заказчик Государственное и муниципальное управление
Публикаций - 1500, упоминаний - 2064
Государственные органы власти упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 288 4
|Исанин Антон 1416 4
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Панченко Иван 44 2
|Серова Елена 317 2
|Щербов Роман 13 2
|Шилов Сергей 70 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Романченко Дмитрий 11 1
|Любинская Валерия 1 1
|Егорычев Владимир 2 1
|Казак Максим 161 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Тикуркин Максим 36 1
|Махонов Александр 31 1
|Коваленко Эдуард 2 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Паршин Максим 185 1
|Эйгес Павел 70 1
|Бухар Виктория 12 1
|Емельянов Антон 59 1
|Бурин Андрей 14 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Филиппов Сергей 34 1
|Новак Евгений 2 1
|Чернышев Андрей 11 1
|Андрианов Иван 11 1
|Конягин Кирилл 7 1
|Гликман Феликс 16 1
|Мирошников Дмитрий 7 1
|Дрожжинов Владимир 26 1
|Агеев Денис 9 1
|Крыжановский Константин 7 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Рыбалкин Александр 1 1
|Соловьев Игорь 45 1
|Аншина Марина 76 1
|Дьяков Петр 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10419 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 832 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 233 1
|Bloomberg 990 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|91Mobiles 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru