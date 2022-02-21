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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Госзаказчик Государственный заказчик



21.02.2022 Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект 1
27.12.2021 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30% 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
15.06.2021 Власти сорвали огромную закупку, запретив Росгвардии размещать документы в «Облако@Mail.ru» 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 1
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
26.05.2020 На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза 2
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 1
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 Андрей Гущин, CUSTIS -

Проекты цифровизации требуют глубокого погружения в ИТ-стратегию госзаказчика

 1
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
25.09.2019 «Система управления знаниями» от «Ростелеком контакт-центр» включена в реестр отечественного ПО 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 1
10.09.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября 1
03.09.2019 Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка 1
03.09.2019 Исследование: 70% крупных корпораций и госорганов заменят СУБД 1
27.08.2019 Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация 1
23.08.2019 «МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei 1
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1
05.08.2019 РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард 1
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС 1
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки 1
23.07.2019 Реестр отечественной радиоэлектроники ускоренно готовится к запуску 1
18.07.2019 «Теплоэнергосервис» внедрил программный ВКС-север Videomost 1
08.07.2019 РЖД потратят миллиард на серверы с процессорами «не хуже» Intel 2
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов 1

Публикаций - 72, упоминаний - 75

Госзаказчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7932 13
Microsoft Corporation 22054 7
IBM - International Business Machines Corp 8823 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1540 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 5
Oracle Corporation 5903 5
Cisco Systems 4683 4
Softline - Софтлайн 1833 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1121 3
Крипто-ПРО 295 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 464 3
Крок - Croc 1592 3
InfoWatch - Инфовотч 829 3
VMware 2000 3
HP Inc. 5245 3
Intel Corporation 11043 2
Yadro - КНС Групп 173 2
Крастком - Krastcom 8 2
SAP SE 4434 2
Luxoft - Люксофт 268 2
Meta - Facebook 4174 2
IBS - ИБС экспертиза 58 2
Айтеко - iTeco 894 2
ОТР 171 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 357 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 116 2
Polycom - Поликом Россия 374 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 961 2
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 106 2
Trend Micro 565 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 2
Элвис-Плюс - Элвис+ 126 2
Huawei 3103 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 518 1
Базальт СПО 230 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Citrix Systems 732 1
Ростех - Ростехнологии 2425 1
Барс груп 457 1
ГКС - Группа компаний Систематика 292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5043 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2022 4
РЖД - Российские железные дороги 1407 3
Почта России ПАО 1829 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 928 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
РусГидро ПАО 197 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 256 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 222 1
People&Screens РА 2 1
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 9 1
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Натекс Нефтегазсвязьпоставка 1 1
РусГидро - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 522 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 30 1
РРА ООО 1 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Артекс Нефтегаз 3 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 42 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 94 1
РСХБ - Россельхозбанк 221 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7648 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7356 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2082 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1378 5
Правительство РФ 7088 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1413 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1273 5
Федеральное казначейство России 1156 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2973 4
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 3
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 654 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 609 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 995 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1273 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1171 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2101 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2270 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1082 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 122 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 630 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 187 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 2
Верховный суд Российской Федерации 628 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 66 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 605 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 82 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 25 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 58 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13550 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3331 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8459 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2800 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3524 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1364 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31171 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6256 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1324 4
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 565 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3003 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2519 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1224 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3718 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1846 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 2
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 18 2
Виртуализация 93 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2391 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 588 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 696 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2984 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 322 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 552 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 856 2
Сервер - Серверные платформы 2516 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 336 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 11 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 276 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 867 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 663 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 144 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2346 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2421 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 15 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7013 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 297 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 612 1
Big Data - Большие данные 2049 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 815 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 693 4
Microsoft Windows 10 11230 3
Microsoft SQL Server 1406 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 3
Новые облачные технологии - МойОфис 339 3
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 46 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 17 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 918 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 2
Oracle Java - язык программирования 2513 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 109 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 386 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 27 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 352 2
HPE ArcSight 69 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 198 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 74 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
IBM Maximo 35 1
Oracle WebLogic 107 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Superjob 206 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 77 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 57 1
Microsoft Office Excel 738 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5138 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 81 1
OpenText Documentum 345 1
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework 14 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Polycom RealPresence Group 60 1
ВТБ Бизнес 30 1
Brocade X - серия модульных коммутаторов 2 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 64 1
Чернышенко Дмитрий 287 4
Исанин Антон 1086 4
Медведев Дмитрий 1595 2
Панченко Иван 44 2
Серова Елена 317 2
Щербов Роман 13 2
Шилов Сергей 70 1
Романченко Дмитрий 11 1
Любинская Валерия 1 1
Егорычев Владимир 2 1
Казак Максим 161 1
Нечаев Андрей 21 1
Тикуркин Максим 36 1
Махонов Александр 31 1
Коваленко Эдуард 2 1
Нащекин Алексей 111 1
Паршин Максим 184 1
Эйгес Павел 70 1
Бухар Виктория 12 1
Емельянов Антон 59 1
Бурин Андрей 14 1
Кулешов Алексей 29 1
Филиппов Сергей 34 1
Новак Евгений 2 1
Чернышев Андрей 10 1
Андрианов Иван 11 1
Конягин Кирилл 7 1
Гликман Феликс 16 1
Мирошников Дмитрий 7 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Агеев Денис 9 1
Крыжановский Константин 7 1
Плаунов Сергей 4 1
Ковалев Виктор 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Рыбалкин Александр 1 1
Соловьев Игорь 45 1
Аншина Марина 76 1
Дьяков Петр 10 1
Кузнецова Ирина 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 101875 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31925 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44446 5
Того - Тоголезская Республика 10065 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1168 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 692 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2059 3
Узбекистан - Республика 1267 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1878 2
Германия - Федеративная Республика 8271 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12532 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 555 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5081 2
Россия - ЦФО - Калужская область 746 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 405 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 241 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2094 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 952 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2554 1
Таджикистан - Республика 718 1
Россия - ПФО - Пензенская область 465 1
Новая Зеландия 620 1
Индия - Республика 4174 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 571 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 729 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1980 1
Европа 9938 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12278 1
Финляндия - Финляндская Республика 1674 1
Россия - ПФО - Казань 1920 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 893 1
Испания - Королевство 2763 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 876 1
Африка Южная 339 1
Беларусь - Белоруссия 3364 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 238 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Европа Западная 1324 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5175 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4849 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 794 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 493 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5638 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1423 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2174 4
Экономический эффект 564 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1047 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 273 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 343 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1502 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 412 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 458 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2806 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 25 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 5 1
Русский язык 3942 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 231 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Страхование - Страховое дело 448 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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