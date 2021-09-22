Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Голосовые сообщения
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Голосовые сообщения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 163 1
|Дуров Павел 223 3
|Тюрина Мария 44 1
|Ковтонюк Андрей 5 1
|Пучков Владимир 5 1
|Тигипко Виктория 5 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Бакутеев Владимир 18 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Дей Марья 7 1
|Прянишников Николай 285 1
|Захаренко Максим 53 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
|Бортников Александр 20 1
|Айбашева Анна 97 1
|Ожегов Сергей 22 1
|Гришин Дмитрий 182 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Широкий Денис 19 1
|Левин Леонид 92 1
|Добродеев Борис 90 1
|Дешевых Степан 4 1
|Карамирзаев Махмуд 1 1
|Щиров Илья 27 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Козлов Сергей 34 1
|Рыбаков Пётр 1 1
|Настасенко Марина 9 1
|Дырмовский Дмитрий 81 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
|Кулешов Сергей 35 1
|CNews - ZOOM.CNews 1383 3
|Business Insider 187 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 557 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5695 1
|MacRumors 121 1
|КиноПоиск - портал о кино 126 1
|All Things Digital 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru