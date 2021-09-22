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Голосовые сообщения



22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
26.08.2021 «Вконтакте» представила новые возможности мессенджера 1
28.06.2021 EZVIZ выпустили аккумуляторную камеру BC1 с базовой станцией в комплекте для улучшенной защиты дома 1
12.03.2021 «Почта банк» запустил голосовые сообщения в чате мобильного приложения 1
28.01.2021 Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета 1
21.01.2021 TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото 1
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 1
11.11.2020 «Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах 1
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 1
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS 1
13.08.2020 Российский бизнес обрушился с критикой на идею Минкомсвязи по хранению трафика технологических сетей 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
03.04.2020 «Мегаплан» выяснил, что раздражает россиян в работе на удаленке 1
18.12.2019 Skype научился звонить пользователям, у которых нет ни аккаунта, ни установленного приложения 1
12.11.2019 «Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф 1
02.09.2019 «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект 1
09.07.2019 В «Битрикс24» появились голосовые сообщения 1
17.05.2019 Asus представила смартфон Zenfone 6. Цена 1
26.02.2019 Эксперты Avast: 44% умных домов в России уязвимы к кибератакам 1
24.10.2018 Зачем нужен компьютер в автобусе 1
21.08.2018 В Skype появились секретные чаты как у Telegram 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 1
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов» 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
17.07.2017 Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV 1
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 1
16.03.2017 Eset: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани 1
28.11.2016 «Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото 1
10.11.2016 LiveTex интегрировал Viber в свою платформу 1
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1
17.08.2016 «Телфин» обновил платформу виртуальной АТС 1
19.07.2016 Россияне создали прослушку для Telegram 1
22.04.2016 В ICQ для Android появились экономичные видеозвонки и собственная камера 1
31.03.2016 В ICQ для iOS появилась возможность удаления сообщений в диалогах и лайвчатах 1
10.03.2016 Эволюция затянулась. Чего мы ждем от iOS 10? 1
12.02.2016 В ICQ появились многотысячные открытые чаты 1
08.12.2015 Обзор автонавигатора Garmin nuviCam 1
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Голосовые сообщения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 699 5
Google LLC 9632 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7570 5
VK - Mail.ru Group 2899 4
Apple Inc 10250 4
Microsoft Corporation 21383 4
Yandex - Яндекс 4709 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6276 3
Meta - Facebook 4152 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1849 2
Samsung Electronics 9024 2
Lenovo Motorola 3358 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1517 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2258 2
Twitter 2332 1
Технологии Распознавания 287 1
Nokia Corporation 5272 1
Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 40 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 428 1
МегаФон ПетерСтар 302 1
ЛайфТелеком - Телфин 114 1
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 217 1
Lexmark 273 1
LiveTex - ЛайвТекс 32 1
Xiaomi 1008 1
Hiper 25 1
Pebble 50 1
AT&T Inc 1555 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 1
Abbyy 1087 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1276 1
Синтерра - Synterra 775 1
Open Whisper Systems 10 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 236 1
TP-Link 178 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 989 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1736 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 1
Naumen - Наумен 438 1
Верный - Торговая сеть 26 1
СПЧ - Совет по правам человека 17 1
Спецтехноприбор 1 1
ЛТ Менеджмент 5 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 56 1
Europlay Capital Advisors 3 1
Silver Lake Partners 75 1
LinkedIn 552 1
Почта Банк 306 1
Связной ГК 1105 1
OTP Group - ОТП Банк 142 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 784 1
Магнит - Сеть магазинов 312 1
eBay Inc 1568 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4947 1
Евросеть 1367 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7483 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 962 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4253 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 998 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2378 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 757 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2486 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1797 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 163 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 20162 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10172 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 748 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8961 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3447 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4060 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6347 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12438 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1052 3
Мобильное приложение - Mobile app 2458 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3702 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3514 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 179 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3091 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1139 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3949 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 650 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 656 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3278 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4190 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 520 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 362 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4093 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 51 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 361 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1706 1
AVI - Audio Video Interleave 394 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 961 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 50 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4263 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 644 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3164 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 26 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 105 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1042 1
Принтер - Printer 386 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 42 1
Apple iOS 6262 13
Google Android 11617 12
Apple iPhone - серия смартфонов 5940 7
Apple iPad 3560 6
Microsoft Skype 1887 5
Apple - App Store 2369 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 5
Google Play - Google Store - Android Market 2653 4
Microsoft Windows 10 10430 3
Apple macOS 1268 3
WhatsApp Messenger 703 3
Apple iMessage - Мессенджер 120 3
Linux OS 7340 3
Apple Force Touch 53 2
TP-Link TAPO 4 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 2
Microsoft SharePoint Online 41 2
Microsoft Dynamics CRM 520 2
Apple Siri - Голосовой помощник 333 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 404 2
Microsoft Exchange Server 353 2
Microsoft Lync 295 2
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 41 2
Corning Gorilla Glass 585 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 155 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 1
Apple ID - Система аутентификации 74 1
Microsoft Azure 1223 1
Garmin Vivosmart - фитнес-браслет 8 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1238 1
Apple iPhone 2G 20 1
Polaris PVCR 3 1
Google Nexus - Серия смартфонов 426 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 274 1
Symbian OS 1385 1
Google Chrome - браузер 1200 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 106 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 685 1
Microsoft Outlook 1210 1
Дуров Павел 223 3
Тюрина Мария 44 1
Ковтонюк Андрей 5 1
Пучков Владимир 5 1
Тигипко Виктория 5 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Бакутеев Владимир 18 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Дей Марья 7 1
Прянишников Николай 285 1
Захаренко Максим 53 1
Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
Бортников Александр 20 1
Айбашева Анна 97 1
Ожегов Сергей 22 1
Гришин Дмитрий 182 1
Володин Вячеслав 67 1
Широкий Денис 19 1
Левин Леонид 92 1
Добродеев Борис 90 1
Дешевых Степан 4 1
Карамирзаев Махмуд 1 1
Щиров Илья 27 1
Ярахмедов Руслан 12 1
Козлов Сергей 34 1
Рыбаков Пётр 1 1
Настасенко Марина 9 1
Дырмовский Дмитрий 81 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 1
Кулешов Сергей 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 92467 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29092 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36616 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11726 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10107 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11526 2
Россия - СФО - Новосибирск 3031 2
Украина 5639 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4504 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11865 2
Австралия - Австралийский Союз 2664 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 405 1
Россия - ДФО - Магаданская область 307 1
Россия - СФО - Омская область 489 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 870 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 47 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1134 1
Европа 8044 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12128 1
Россия - ПФО - Казань 1907 1
США - Калифорния 3140 1
Того - Тоголезская Республика 2497 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1398 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1135 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1035 1
Канада 3065 1
Сингапур - Республика 1531 1
Россия - СФО - Иркутская область 767 1
Россия - СФО - Кемеровская область 664 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 596 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1267 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 344 1
Узбекистан - Республика 1261 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2912 1
Япония 8169 1
Южная Корея - Республика 3464 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 512 2
Русский язык 3032 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 174 1
Страхование - Страховое дело 273 1
Федеральное законодательство 780 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
Транспорт 286 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2302 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 1
CNews - ZOOM.CNews 1383 3
Business Insider 187 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 557 1
Thomson Reuters - Рейтер 5695 1
MacRumors 121 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
All Things Digital 162 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
GeekBrains 43 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 286 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
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