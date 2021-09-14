Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Франкфурт-на-Майне
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Публикаций - 214, упоминаний - 271
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 272 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|Regnum - Регнум 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754428, в очереди разбора - 658129.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754428, в очереди разбора - 658129.
Создано именных указателей - 46333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru