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Германия
Франкфурт-на-Майне


14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 1
27.08.2021 RuVDS и Lenovo договорились о начале стратегического партнерства 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 3
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 2
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
09.08.2019 Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle 1
07.08.2019 Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S 1
26.06.2019 «Акадо телеком» модернизировал сеть 2
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
13.12.2018 Российское ПО готово конкурировать с зарубежными системами управления данными 2
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 2
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
19.09.2018 Самая быстрая оптоволоконная магистраль соединила Азию и Европу 3
17.09.2018 «Юнидата» стала первым российским спонсором мероприятия Gartner 2
10.07.2018 DEAC подтвердил высокий уровень непрерывности ЦОДов, пройдя сертификацию ISO 22301:2012 1
25.06.2018 Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 2
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
27.02.2018 DEAC запустил облачный дата-центр во Франкфурте 2
19.02.2018 Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 2
01.02.2018 «Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль 1
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1
10.11.2017 MCN Telecom добрался до Мурманска 1

Публикаций - 214, упоминаний - 271

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
Синтерра - Synterra 562 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
Акадо Телеком - Комкор 605 5
Microsoft Corporation 10997 5
Юнидата - Unidata 32 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
Google LLC 7124 4
Samsung Electronics 5627 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Oracle Corporation 3331 3
Cisco Systems 2035 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 2
IBM 3524 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
Nvidia Corp 2005 2
G-Core Labs 64 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Wargaming 90 2
SAP SE 3207 2
Software AG & IDS Scheer 108 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 17 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Lenovo Group 1635 1
Код Безопасности 365 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
АйТи 748 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 1
SoftwareONE Group 97 1
RETN - Ретннет 11 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Ovum 55 1
Ubisoft 538 1
Equinix 32 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ferrari NV 70 1
VFS Global 9 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 97 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
S7 Airlines 79 1
Avito - Авито 171 1
Lamoda 83 1
Qiwi 783 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Пентагон - Министерство обороны США 276 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Kubernetes 307 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Data Governance - Руководство данными 51 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 3
DQ - Data Quality - Качество данных 14 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 1
Облачный дата-центр (ЦОД) 2 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 76 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Google Android 10750 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Microsoft Azure 1171 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Apache Hadoop 339 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 3
Apple iOS 5741 2
Linux OS 4236 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Atos BullSequana S 16 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Java - Язык программирования 1166 2
Google Marketplace 4 2
VMware vCloud Air Network 34 2
NetApp ONTAP 34 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Red Hat Ansible 57 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Apple Mac 1453 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
WhatsApp Messenger 654 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Apache Spark 63 1
Microsoft SQL Server 789 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Oracle Cloud Platform 151 1
NetApp HCI 10 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 134 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Wargaming World of Tanks 132 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 1
NetApp Cloud Volumes Service 10 1
Кузнецов Сергей 82 3
Мельников Александр 63 3
Вайнер Всеволод 24 2
Breton Thierry - Бретон Тьерри 11 2
Галушкин Олег 168 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 2
Путин Владимир 1820 2
Гайлитис Андрис 17 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Приданцев Сергей 82 1
Романков Андрей 15 1
Лыков Алексей 3 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
Wyden Ron - Уайден Рон 9 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Вершинин Александр 4 1
Колпаков Александр 5 1
Чимиричкина Мария 30 1
Рудской Андрей 9 1
Ганза Денис 3 1
Щербина Александр 5 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Моисеев Александр 15 1
Лебедев Владимир 41 1
Горохов Евгений 27 1
Никифоров Николай 1126 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Цырюльников Алексей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 74
Германия - Федеративная Республика 3606 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 27
Украина 3344 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 15
Восточная Европа 1667 11
Казахстан - Республика 2618 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 10
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Бразилия - Федеративная Республика 1120 8
Россия - Екатеринбург 2054 8
Россия - Новосибирск 1954 7
Европа 3725 7
Нидерланды - Амстердам 258 7
Бразилия - Сан-Паулу 99 7
Индия - Республика 2156 6
Азия - Азиатский регион 1510 5
Россия - Татарстан - Казань 1507 5
Франция - Французская Республика 2109 4
Сингапур - Республика 808 4
Австралия - Сидней 52 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Япония 2752 3
Великобритания - Лондон 815 3
Специальный административный район Гонконг 546 3
Северная Европа - Скандинавия 272 3
Нидерланды 969 2
Германия - Гамбург 56 2
Япония - Токио 287 2
Россия - Хабаровск 617 2
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
США - Ашберн 10 2
Германия - Мюнхен 164 2
США - Санта-Клара 71 2
Сербия - Республика 129 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 272 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Regnum - Регнум 4 1
Gartner 2187 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 3
CNews Analytics 1988 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
Gartner Data & Analytics Summit 4 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Google Cloud Next 1 1
American Solar Challenge 2 1
World Solar Challenge 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
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