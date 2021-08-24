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Германия
Лейпциг



24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 2
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 1
24.08.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге 1
23.07.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров пройдет в Санкт-Петербурге 1
25.03.2019 Европа охвачена уличными протестами против издевательских интернет-законов 1
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации 1
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
06.01.2015 Лучшие фотокамеры 2014 года: выбор ZOOM 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 1
20.09.2013 BMW подключила к своему облаку миллионы автомобилей 1
26.09.2012 T-Systems открывает учебно-образовательный центр на базе Воронежского государственного университета 1
01.03.2010 Entensys открыла офис в Германии 2
29.01.2009 Games Convention 2009 не будет 1
05.12.2008 Загружаемое дополенение для Mirror’s Edge 1
15.09.2008 Изменения в бете Chronicles of Spellborn 1
29.08.2008 Чемпионат мира по Atlantica Online 1
28.08.2008 Blizzard: "Мы ничего не имеем против консолей..." 1
26.08.2008 Warhammer Online - лучшая MMORPG на Game Convention 1
20.08.2008 Rage: GC08 - видео 1
20.08.2008 FUEL: Новая гоночная игра от Codemasters 1
20.08.2008 Демоверсия FIFA 09 в сентябре 1
19.08.2008 Новый движок от Crytek к 2012 году 1
15.08.2008 DX10-версия Age of Conan на GC 2008 1
15.08.2008 Саундтрек FIFA 09 1
12.08.2008 Diablo 3 не покажут на Games Convention 1
31.07.2008 FIFA 09: Дата выхода 1
24.07.2008 Официальный сайт FIFA 09 1
13.02.2008 Демоверсия Need for Speed: ProStreet 1
24.09.2007 В Германии закрыто шесть серверов eDonkey 1
07.09.2007 Games Convention 2007. В фокусе онлайн 1
29.08.2007 Rayman Ravin Rabbids 2: Видео 1
28.08.2007 Лучшее на Games Convention 2007 1
28.08.2007 WipEout HD для PlayStation Store 1
27.08.2007 ИгроMoney № 61. PS3 рвется вперед 1
25.08.2007 Half-Life 2: Orange Box. Видео 1
25.08.2007 Ace Combat 6: Fires of Liberation: Видео 1
24.08.2007 Gran Turismo 5: Видео 1
24.08.2007 Rayman Ravin Rabbids 2: Видео 1
23.08.2007 Leipzig Games Convention: рекорды посещения 1
22.08.2007 Hour of Victory для РС в сентябре 1

Публикаций - 46, упоминаний - 51

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4158 3
Abbyy 832 3
id Software 93 2
Моторика 12 1
Google LLC 7785 1
SkillFactory - Скилфэктори 10 1
Deutsche Telekom 246 1
Verizon 400 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Canon 629 1
Nikon 284 1
Funcom 84 1
Hansa - Ханса 62 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 75 1
Министерство связи и информационных технологий Афганистана 1 1
ЛДПР 72 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 333 2
PnP - Plug&Play 100 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 414 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4894 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2541 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2590 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 597 2
Kotlin - Язык программирования 20 2
JavaScript - Язык программирования 676 2
Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 19 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 37 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 49 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 17 1
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 10 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 11 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 100 1
Java - Язык программирования 1241 1
Google News 30 1
Sony Electronics Alpha - Серия цифровых фотоаппаратов 47 1
Canon PowerShot SX 5 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
Ямщиков Иван 5 3
Romero John - Ромеро Джон 3 2
Абдульманов Сергей 2 2
Фридман Виталий 3 2
Бреслав Андрей 3 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 53 2
Бартунов Олег 32 2
Бакунов Григорий 19 2
Oettinger Gunther - Эттингер Гюнтер 2 1
Клишас Андрей 44 1
Рыжиков Николай 1 1
Мельников Александр 63 1
Каленчук Алексей 5 1
Reda Julia - Реда Джулия 5 1
Чех Илья 6 1
Ерошкин Александр 2 1
Шерин Александр 1 1
Иванов Сергей 192 1
Бокова Людмила 80 1
Германия - Федеративная Республика 3936 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 5
Россия - Российская федерация - РФ 60538 5
Европа 4032 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 2
Германия - Берлин 374 2
Австрия - Австрийская Республика 555 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 738 1
США - Калифорния 1085 1
Азия - Азиатский регион 1622 1
Южная Корея - Республика 1561 1
Земля - планета Солнечной системы 983 1
Франция - Французская Республика 2283 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4413 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 116 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 1
Германия - Дюссельдорф 36 1
Германия - Гамбург 61 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 230 1
Словакия - Словацкая Республика 221 1
Польша - Республика 885 1
Германия - Мюнхен 184 1
Венгрия 319 1
Словения - Республика 119 1
Шотландия 55 1
Греция - Греческая Республика 352 1
Португалия - Португальская Республика 344 1
Швеция - Королевство 814 1
Румыния 366 1
Эстония - Эстонская Республика 467 1
Нидерланды 1025 1
Чехия - Чешская Республика 524 1
Финляндия - Финляндская Республика 855 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 788 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1530 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CNews - ZOOM.CNews 1115 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 436 1
Wikipedia - Википедия 317 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3184 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
TechTrain 2 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
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