Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Лейпциг
Публикаций - 46, упоминаний - 51
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4158 3
|Abbyy 832 3
|id Software 93 2
|Моторика 12 1
|Google LLC 7785 1
|SkillFactory - Скилфэктори 10 1
|Deutsche Telekom 246 1
|Verizon 400 1
|МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
|Canon 629 1
|Nikon 284 1
|Funcom 84 1
|Hansa - Ханса 62 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1530 1
|Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
|CNews - ZOOM.CNews 1115 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 436 1
|Wikipedia - Википедия 317 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3184 1
|Deutsche Welle - Телеканал 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru