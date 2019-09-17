Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Кельн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 55
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EA - Electronic Arts 915 6
|Samsung Electronics 5714 4
|Ростех Швабе Холдинг 150 2
|EA Sports 50 2
|EA DICE 147 2
|BioWare 165 2
|Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 2
|Microsoft Corporation 11143 2
|Leica Camera 157 2
|Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
|AOC 67 1
|SanDisk 132 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
|Intel Corporation 4198 1
|Google LLC 7168 1
|Nvidia Corp 2036 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Tobii Technology 14 1
|Western Digital Corporation - WDC 313 1
|Dell EMC 2418 1
|Микрон - Micron 365 1
|Funcom 65 1
|Банк Зенит 131 2
|ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
|Hansa - Ханса 61 1
|Правительство РФ 2207 1
|Попов Сергей 72 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|The Verge - Издание 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru