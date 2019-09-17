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Германия
Кельн


17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены 1
02.09.2019 Исследование Samsung: большинство геймеров предпочитают сетевые игры 1
25.02.2019 Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ 1
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
24.01.2017 Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы 1
10.01.2017 Обзор экшн-камеры GoPro Hero5 Black: упор на функции 1
22.12.2016 Возрожденная Nokia напала на Apple из-за дисплеев и антенн 1
24.05.2016 Побит мировой рекорд скоростной передачи данных «по воздуху» 3
09.10.2014 Три главных новинки Photokina 2014: фотоаппараты со сменной оптикой 1
16.09.2014 Panasonic представил камерофон на Android с огромной матрицей 1
25.02.2014 Накликали: 5 самых богатых киберспортсменов мира 1
31.07.2013 Еlectronic Аrts на Gamescom-2013 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 2
09.11.2012 До конференции WorldHostingDays в Москве осталась неделя 1
12.09.2012 Sony представила топовые фотокамеры. ФОТО 1
05.09.2012 Раскрыта спецификация топовой системной камеры Panasonic GH3 1
16.08.2012 "Ведьмак 2" покоряет European Games Award 2012 1
07.08.2012 Русская редакция «Немецкой волны» отмечает 50-летие 1
03.08.2012 Huawei протестировала на совместимость сети LTE и GSM с функцией ANR 1
20.06.2012 Electronic Arts на Gamescom 2012 2
13.02.2012 Huawei запустила функцию ANR в коммерческой сети LTE в Кёльне 3
18.08.2011 Batman: Arkham City в 3D 1
18.08.2011 Battlefield 3 - Лучшая игра Gamescom 2011 1
18.08.2011 Игра «Веселая ферма 2» от Alawar выйдет на Windows Phone 7 1
16.08.2011 Battlefield 3. Видео с Gamescom 2011 1
15.08.2011 Electronic Arts на Gamescom 2011 1
15.11.2010 Electronic Arts выпустит Star Wars: The Old Republic 1
20.09.2010 Olympus разрабатывает компактную камеру с объективом Zuiko 1
20.08.2010 Google приоткрыл магазин приложений для Chrome 1
27.07.2010 FIFA Manager 11. Подробности 1
06.03.2010 Mafia II. Видео 1
02.09.2009 «Смартбуки» могут обойтись Qualcomm в ?250 тыс. штрафа 1
31.08.2009 Mafia II - Лучшая игра GamesCom 2009 1
20.08.2009 Mafia II: GamesCom - видео 1
11.08.2009 Новую PlayStation представят на следующей неделе 1
04.08.2009 Sony продала 23,8 млн PlayStation 3, возможно, готовит снижение цен и новую приставку 1

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 915 6
Samsung Electronics 5714 4
Ростех Швабе Холдинг 150 2
EA Sports 50 2
EA DICE 147 2
BioWare 165 2
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 16 2
Microsoft Corporation 11143 2
Leica Camera 157 2
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
AOC 67 1
SanDisk 132 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Intel Corporation 4198 1
Google LLC 7168 1
Nvidia Corp 2036 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tobii Technology 14 1
Western Digital Corporation - WDC 313 1
Dell EMC 2418 1
Микрон - Micron 365 1
Funcom 65 1
Банк Зенит 131 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 12 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
Hansa - Ханса 61 1
Правительство РФ 2207 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Flash 479 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 37 1
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 8 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 5
Google Android 10751 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 4
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 41 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 102 3
Zenit M 3 2
AMD Radeon FreeSync 84 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 99 2
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 2
Nvidia GeForce GTX 2079 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Dell Alienware Academy 1 1
Dell Alienware Aurora 4 1
EA The Sims - компьютерная игра 89 1
GoPro HERO - экшн-камеры 9 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Dell Alienware 72 1
Apple iOS 5742 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Dell Alienware Command Center 7 1
AOC G - Серия мониторов 3 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 358 1
Попов Сергей 72 1
Чемезов Сергей 121 1
Ожгихин Иван 30 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Калюгин Вадим 5 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Германия - Федеративная Республика 3664 19
Россия - Российская федерация - РФ 57617 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Европа 3781 4
Франция - Французская Республика 2139 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Украина 3389 2
Испания - Барселона 537 1
США - Лос-Анджелес 292 1
Япония 2808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
The Verge - Издание 448 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 2
Photokina 40 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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