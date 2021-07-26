Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Дюссельдорф
Публикаций - 36, упоминаний - 44
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2230 3
|Samsung Electronics 6008 3
|SEC Consult Services 954 2
|Google LLC 7785 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 2
|Deutsche Telekom 246 2
|Ростех Швабе Холдинг 150 2
|Verizon 400 1
|Compal Electronics 59 1
|МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
|Прогноз 198 1
|Yandex - Яндекс 4158 1
|Acronis - Акронис 372 1
|Cisco Systems 2244 1
|SAP SE 3318 1
|IBM 3805 1
|Siemens AG - Сименс Россия 745 1
|Mobileye 18 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 249 1
|Fujitsu 786 1
|Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
|HP - Hewlett-Packard 1001 1
|Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 400 1
|Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
|Acer Group 1441 1
|Toshiba Corporation 1215 1
|OPPO Electronics 222 1
|Intel Corporation 4473 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7995 1
|Lenovo Group 1691 1
|Dell EMC 2586 1
|Водясов Алексей 97 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Кулиш Александр 12 1
|Мельников Александр 63 1
|Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
|Зинченко Сергей 1 1
|Калюгин Вадим 5 1
|Wu Alen - Ален Ву 4 1
|Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
|Крысина Ольга 109 1
|Балашова Анна 3 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 2
|GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
|The Register 494 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CNews Analytics 2039 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru