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Германия
Дюссельдорф



26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии 1
17.11.2020 Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека 1
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 1
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 1
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла 1
20.11.2019 «Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом 1
19.09.2019 Orange Business Services поможет Mobileye запустить беспилотный транспорт 1
14.11.2018 «Ростех» начнет поставлять в Швейцарию приборы для коррекции давления 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 2
15.02.2018 MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
21.06.2016 HP заключила партнерское соглашение с Henkel 1
16.05.2016 IBM завершила покупку digital-агентства Aperto 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
22.04.2015 Земля Северный Рейн-Вестфалия приглашает российские ИТ-компании развивать бизнес в Европе 4
14.04.2015 Цифровая индустрия: шансы для инвестиций 1
07.04.2015 Бесплатный семинар. «Российские ИКТ-компании в Германии: стратегия успеха» 3
11.02.2015 У дешевеющего «Яндекса» появился новый крупный акционер 1
28.08.2014 Германия и Гонконг заключили соглашение о быстрой проверке е-паспортов 1
27.08.2013 Германия заключила крупнейший в Европе контракт на электронную идентификацию в аэропортах 1
24.07.2012 Суд запретил продажи планшета Samsung во всем Евросоюзе 2
06.06.2012 «Аэрофлот» расширил список городов, вылетая в которые можно зарегистрироваться при помощи мобильного телефона 1
01.02.2012 Планшеты Samsung остались под запретом в Германии 1
10.08.2011 Apple добилась запрета на продажу планшетов Samsung в ЕС 1
17.12.2010 Nokia подала новые иски к Apple 1
27.02.2010 «Аэрофлот» провёл первый электронный аукцион на площадке «Сбербанк-АСТ» 1
24.11.2009 «Мегафон» завел «песочницу» за 500 млн руб. 1
03.09.2009 «Мегафон» открывает 2 центра инноваций и разработок 1
02.04.2009 EVOC Group Северный Рейн – Вестфалия будут сотрудничать в области науки и техники 1
17.03.2008 В Германии прошла конференция Business Solutions: Retail 2008 2
24.09.2007 В Германии закрыто шесть серверов eDonkey 1
18.09.2007 Оператор сервера Tor чуть не попал за решетку 1
12.03.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1
26.02.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1
12.02.2007 7 апреля откроется конференция «Развитие информационно-телекоммуникационной отрасли» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 44

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 3
Samsung Electronics 6008 3
SEC Consult Services 954 2
Google LLC 7785 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 2
Deutsche Telekom 246 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
Verizon 400 1
Compal Electronics 59 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Прогноз 198 1
Yandex - Яндекс 4158 1
Acronis - Акронис 372 1
Cisco Systems 2244 1
SAP SE 3318 1
IBM 3805 1
Siemens AG - Сименс Россия 745 1
Mobileye 18 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 249 1
Fujitsu 786 1
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 1
HP - Hewlett-Packard 1001 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 400 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Acer Group 1441 1
Toshiba Corporation 1215 1
OPPO Electronics 222 1
Intel Corporation 4473 1
Apple Inc - Эппл Рус 7995 1
Lenovo Group 1691 1
Dell EMC 2586 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 683 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 17 1
Ростех Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 9 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 130 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 253 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2513 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1263 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 357 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2263 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Fujitsu Digital Annealer 2 1
Fujitsu Mosiac Check Out Solution 1 1
Fujitsu Store Operations Cockpit 1 1
Synology RackStation RS - серия СХД 28 1
Java - Язык программирования 1241 1
Apple macOS 954 1
Google Android 10755 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 470 1
OPPO Reno - Серия смартфонов 23 1
Microsoft Office 365 769 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 18 1
Microsoft Windows 10 7042 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
OPPO SuperVOOC 12 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
OPPO ColorOS 38 1
Mobileye 8 Connect 1 1
Водясов Алексей 97 1
Евтушенко Олег 125 1
Зайцев Михаил 145 1
Ожгихин Иван 30 1
Кулиш Александр 12 1
Мельников Александр 63 1
Sethon Lior - Сетон Лиор 1 1
Зинченко Сергей 1 1
Калюгин Вадим 5 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Fabrice de Windt - Фабрис де Винд 9 1
Крысина Ольга 109 1
Балашова Анна 3 1
Германия - Федеративная Республика 3936 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 15
Россия - Российская федерация - РФ 60538 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 9
Европа 4032 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 4
Южная Корея - Республика 1561 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4413 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 4
Нидерланды 1025 3
Италия - Итальянская Республика 1497 3
США - Нью-Йорк 1197 3
Канада 1396 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1390 2
Европа Восточная 1821 2
Азия - Азиатский регион 1622 2
Япония 3103 2
Африка - Африканский регион 1586 1
Франция - Французская Республика 2283 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1550 1
Австралия - Австралийский Союз 1211 1
Индия - Республика 2292 1
Ближний Восток 1571 1
Турция - Турецкая республика 986 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 738 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
Германия - Гамбург 61 1
Германия - Лейпциг 46 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2186 1
Россия - ПФО - Казань 1580 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 788 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2593 1
Россия - УФО - Свердловская область 836 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1185 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 230 1
Словакия - Словацкая Республика 221 1
Австрия - Австрийская Республика 555 1
Германия - Берлин 374 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
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BleepingComputer - Издание 120 1
CNews Analytics 2039 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 9 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
ФГБОУ ВО УГМУ - Уральский государственный медицинский университет 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
Создано именных указателей - 46513.
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