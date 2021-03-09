Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Германия
Дрезден
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Публикаций - 43, упоминаний - 55
Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5730 2
|Ericsson 864 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
|АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
|Калинин Дмитрий 8 4
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 10 4
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 9 4
|Доронин Александр 3 3
|Иванов Дмитрий 42 1
|Архиповский Алексей 1 1
|InformationWeek 101 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru