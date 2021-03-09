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Германия
Дрезден


09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 2
12.07.2016 В МГУ «дали толчок» чипам из пластмассы 1
13.10.2015 В Лионе прошел Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
08.10.2015 10 и 11 октября в Лионе пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 1
28.09.2015 В Ханое прошел фестиваль российской культуры FeelRussia 2
10.09.2015 26 сентября Фестиваль российской культуры FeelRussia пройдет в Ханое 2
02.09.2015 19 и 20 сентября в Шанхае пройдет Фестиваль российской культуры FeelRussia 2
26.03.2015 Ericsson запускает исследовательские проекты в области 5G на базе двух европейских университетов 3
18.08.2014 Немцы придумали, как добывать биткоины в 2 раза дешевле 1
24.05.2013 Европейские власти инвестируют 5 млрд евро в производство микроэлектроники 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 1
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО 2
03.10.2011 AMD снизила прогноз выручки за третий квартал 2011 г. 1
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО 1
12.09.2011 Первый в мире тест "планшета Чубайса" 2
19.08.2011 Какой планшет Чубайс показал Путину? Подробности 1
17.06.2011 Уволено руководство бывших заводов AMD 1
18.01.2011 Завод «гибких дисплеев» в Зеленограде обойдется в $700 млн 1
12.01.2011 Совместное предприятие AMD потратит $5,4 млрд на производство процессоров в 2011 г. 1
22.12.2010 Фабрику «гибких дисплеев» построят в Зеленограде 2
17.12.2010 Дело о взятках HP российской Генпрокуратуре: новые подробности 1
15.12.2010 Российские и европейские микроэлектронщики объединились перед лицом азиатской угрозы 1
10.11.2010 Plastic Logic и «Роснано» построят в России завод по производству пластиковых дисплеев 1
10.08.2010 «Роснано» ведет переговоры о покупке разработчика гибкой электроники Plastic Logic 1
03.06.2010 Чипы AMD получили $3-миллиардную поддержку 1
07.09.2009 Арабы создают свою Силиконовую долину 1
06.08.2009 Россия не спасла ИТ-банкрота Qimonda 2
28.07.2009 Новый завод AMD спасет Нью-Йорк 1
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота? 2
17.03.2009 Intel запрещает AMD выпускать х86-процессоры 1
04.03.2009 Производством чипов AMD займется компания Globalfoundries 1
09.12.2008 AMD согласился на меньшую долю в совместном предприятии 1
07.10.2008 Арабы поделили AMD надвое 2
02.10.2008 AMD начала продажи 45-нм процессоров 1
24.07.2008 AMD опровергает слухи о продаже заводов 1
16.07.2008 «Ангстрем» готовит новый прорыв 1
16.07.2008 «Ангстрем» осенью 2009 г. запустит производство с топологическим размером 0,13 микрон 1
23.06.2008 Qimonda будет разрабатывать 30-нм память вместе с компанией Elpida 1
15.05.2008 Qimonda сократит более 600 сотрудников в Дрездене 1
29.04.2008 Qimonda и Elpida объединили усилия для разработки DRAM ячеек 1

Публикаций - 43, упоминаний - 55

Германия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 2
Ericsson 864 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Cloud RAN - Архитектура мобильной сети 12 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 41 1
Microsoft Windows Live 121 1
Калинин Дмитрий 8 4
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 10 4
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 9 4
Доронин Александр 3 3
Иванов Дмитрий 42 1
Архиповский Алексей 1 1
Германия - Федеративная Республика 3674 16
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Франция - Французская Республика 2143 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Китай - Шанхай 246 5
Аргентина - Аргентинская Республика 188 5
Италия - Милан 47 5
Вьетнам - Ханой 19 5
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 5
Франция - Лион 13 5
Великобритания - Кембридж 71 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Европа 3788 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Восточная Европа 1691 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Армения - Республика 690 1
Европа Центральная 106 1
Швеция - Королевство 764 1
США - Кремниевая долина 399 1
Африка 1499 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
InformationWeek 101 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
Подмосковные Вечера 2 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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