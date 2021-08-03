Индексная книга CNews*
Генетика генетическая информация наследственный ген Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации
Публикаций - 158, упоминаний - 222
Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 17
|Путин Владимир 2542 7
|Скворцова Вероника 66 5
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 4
|Абрамов Сергей 69 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Онищенко Геннадий 33 3
|Горбатько Александр 95 3
|Фишер Андрей 59 3
|Ахмеров Тимур 85 3
|Макаров Владимир 69 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Когай Евгений 9 2
|Липич Григорий 65 2
|Репик Алексей 5 2
|Ускова Ольга 154 2
|Андрейчук Юрий 6 2
|Гордеев Алексей 15 2
|Жуков Александр 40 2
|Онищенко Владислав 57 2
|Тихонов Александр 64 2
|Захаров Алексей 38 2
|Аникин Леонид 53 2
|Пугачев Павел 38 2
|Глушков Иван 9 2
|Каплан Александр 3 2
|Поликарпов Александр 3 2
|Миронович Филипп 8 2
|Larry Page - Ларри Пейдж 181 2
|Алфёров Жорес 50 2
|Арлазаров Владимир 136 2
|Опанасенко Всеволод 120 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Петухов Максим 9 2
|Паперный Евгений 11 2
|Али Максим 5 2
|Суслов Константин 22 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200185, в очереди разбора - 923845.
Создано именных указателей - 93876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.