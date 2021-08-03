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Генетика генетическая информация наследственный ген Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации



03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта
16.09.2019 «Геном эксперт» и «Барс груп» создадут цифровую платформу генетических данных
10.09.2018 Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных
24.10.2017 Генетики нашли способ сделать нежирную свинину
07.07.2017 Konica Minolta купила американскую Ambry Genetics за $1 млрд
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ
16.10.2013 Ученые раскрыли тайну генетического разнообразия Европы
11.10.2013 Негатив – это генетическая болезнь?
25.03.2013 Создан новый софт для поиска болезнетворных генов
31.01.2013 Генетически модифицированные голодные мыши живут дольше
18.01.2013 Лидерство передается по наследству
26.12.2012 Найдена генетическая причина атопического дерматита
24.12.2012 Тайна человека: поврежденных генов много - болезней мало
05.12.2012 Сюрпризы генетики: индейцы - предки викингов?
05.12.2012 Болезни сердца передаются генетически?
30.11.2012 Расшифрован генетический код пшеницы
17.10.2012 Новые раскопки Трои: фокус на генетике
04.10.2012 Скоро появятся промышленные ГМО-леса
08.08.2012 Генетический анализ: евреи изолировались с самого начала
27.07.2012 Человек – результат генетической ошибки
29.06.2012 Помидоры без вкуса: генетики доигрались
04.05.2012 Низкий рост пигмеев – расплата за хороший иммунитет
16.02.2012 В России вышел фильм о загадках материи и генетики. ВИДЕО
28.10.2011 Генетический мусор сделал из обезьяны человека
06.07.2011 Эмбрион способен сам исправлять генетические нарушения
17.06.2011 Центральная догма генетики оказалась ошибочной
14.06.2011 Генетики "очеловечили" мышь, чтобы научиться лечить гепатит С
23.05.2011 Человеческие клетки нарушают законы генетики
15.03.2011 Колыбель человечества перенесли на юг Африки
01.03.2011 Атака огненных муравьев идет из Америки
19.01.2011 Северная Америка заселена потомками одного мха
17.01.2011 Людям не нужны результаты генетического тестирования
29.12.2010 Генетическая модификация заменяет физкультуру
08.11.2010 При копировании генетической информации РНК ошибается
28.09.2010 Оптогенетика: полный контроль над нейросетью организма
17.09.2010 Вирусы вылечили человека от генетического заболевания
01.11.2008 Выявлены потомки финикийских мореплавателей
20.08.2008 Составлена подробная генетическая карта европейцев
01.08.2008 Генетическая природа шизофрении: новые данные

Публикаций - 158, упоминаний - 222

Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 31
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
Элемент ГК - Elementec 1523 17
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 15
Yandex - Яндекс 5015 13
Галактика - Корпорация 1077 11
SAP SE 4595 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 8
EA - Maxis 70 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 8
6072 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Google LLC 10352 7
Monolith Productions 32 7
EA - Electronic Arts 1270 7
Нейронные сети ООО 427 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 6
Прогноз 957 6
Nvidia Corp 3118 5
Цифра ГК 948 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
Meta Platforms - Facebook 4267 4
Apple Inc 10683 4
Барс груп 499 4
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 88 4
Twitter 2493 4
HP Inc. 5313 4
РТИ Микрон - Micron 851 4
Intel Corporation 11262 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
IBS Platformix - СИЛА 262 4
Сбер - Цифровая Платформа 526 4
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 60 3
Oracle Corporation 6035 3
Lenovo Group 2077 3
Huawei 3222 3
SAS Institute 854 3
1С-Битрикс - Bitrix 443 3
Крок - Croc 1616 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 38
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 20
Warner Bros. International Television Distribution 265 16
Warner 422 15
Точка 1820 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 8
Открытие ФК 2713 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Россети Ленэнерго 786 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 5
Illumina 10 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Genotek - Генотек 7 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 3
Май - Российская торговая компания 416 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 117 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Ренессанс Страхование 83 2
Roche Holding - Холдинг Рош 19 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Лента - Утконос 124 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
AstraZeneca - АстраЗенека 39 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Р-Фарм 21 2
Tesla Motors 285 2
Qiwi 878 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 2
Верный - торговая сеть 133 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
BMW Group 392 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
LEGO 202 2
Инвитро - Invitro 55 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 15
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 14
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Президент Российской Федерации 3770 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
Совет при президенте Российской Федерации 55 7
Правительство Москвы 1640 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 6
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 94 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Greenpeace - Гринпис 115 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 0 1
PIPRA - Public Intellectual Property Resource for Agriculture - Общедоступные ресурсы интеллектуальной собственности для сельскохозяйственной промышленности 0 1
ОАГБ - Общенациональная Ассоциация генетической безопасности 1 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 3 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 1
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Phys.org 972 32
CNews RND - R&D.CNews 2112 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 25
New Scientist 1447 23
ScienceDaily 400 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 9
Der Spiegel 143 9
Scientific American 80 8
Times 500 6
The Guardian - Британская газета 320 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 5
AP - Associated Press 1975 5
TerraDaily 141 5
Telegraph 197 4
LiveScience 153 4
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Die Welt 68 3
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Wissenschaft 35 3
Journal of Biological Chemistry 4 2
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EurekAlert 270 2
Optics 128 2
The Times 74 2
Российская газета 228 2
Комсомольская Правда - газета 58 2
РБК Daily 81 2
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