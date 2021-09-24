Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Генетика Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации
Публикаций - 149, упоминаний - 211
Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 1
|Collaboration - Совместная работа 2208 1
|Ахмеров Тимур 85 1
|Мартынов Алексей 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru