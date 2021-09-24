Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 74597
ИКТ 6985
Организации 5009
Ведомства 1247
Ассоциации 561
Технологии 2673
Системы 15616
Персоны 24966
География 1339
Статьи 921
Пресса 788
ИАА 549
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1134
Мероприятия 768

Генетика Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации



24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 4
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 3
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 2
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 1
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта 8
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России 1
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ 1
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 2
07.04.2021 Konica Minolta представила системы для развития медицинской диагностики 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
03.02.2021 В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1
02.02.2021 «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний 1
26.11.2020 Российские разработчики представили систему Fedot для моделирования процессов 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 2
29.10.2020 Эволюция Excel: у пользователей появится возможность задавать новые типы данных 1
23.09.2020 ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
05.02.2020 «Клиника Фомина» начала использовать блокчейн для ЭКО 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
20.01.2020 Сервисные роботы 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 6
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
16.09.2019 «Геном эксперт» и «Барс груп» создадут цифровую платформу генетических данных 2
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 2
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1

Публикаций - 149, упоминаний - 211

Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Барс груп 495 1
Геном эксперт - Геномед 1 1
Президент Российской Федерации 3648 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 1
Collaboration - Совместная работа 2208 1
Ахмеров Тимур 85 1
Мартынов Алексей 7 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1130 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
Создано именных указателей - 74597.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»