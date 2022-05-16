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Генетика Генетическая информация Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации



16.05.2022 Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет 1
13.05.2022 Российские технологические компании могут получить грантовую поддержку до 10 млрд рублей 1
04.05.2022 Softline оснастила технопарк универсальных педагогических компетенций в Глазовском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко 1
20.04.2022 Отечественный сканер «ЭларСкан» позволит ускорить перевод в электронный вид библиотечного фонда Курчатовского института 1
13.04.2022 В России запустят 30 инженерных школ, чтобы победить кадровый голод 1
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 1
24.03.2022 Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков 1
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
18.02.2022 Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Yandex.Cloud поддержат медицинские стартапы 1
03.12.2021 Разработчикам решений ИИ, интернета вещей и 5G выделят 10 млрд руб. для их адаптации под нужды крупного бизнеса 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 4
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных 3
03.08.2021 ИЦиГ СО РАН объявил об успешном внедрении решения компании Huawei 2
14.07.2021 Сервис защиты от DDoS-атак Qrator Labs доступен в Huawei Cloud Marketplace 1
06.07.2021 Россиянам при рождении будут выдавать цифровые генетические паспорта 8
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
25.06.2021 В России потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-сервис помощи российским фермерам 1
22.06.2021 Yandex.Cloud поможет российским ученым разработать нейросеть для оценки здоровья Байкала 1
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России 1
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ 1
30.04.2021 Сотни случаев загрязнения воды обнаружены благодаря ИИ 2
07.04.2021 Konica Minolta представила системы для развития медицинской диагностики 1
30.03.2021 Рашит Махат, Powerry: Ключевыми проблемами применения ИИ остаются верность алгоритмов и чистота данных 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
03.02.2021 В столичном технопарке завершили стендовые испытания нового электроракетного двигателя 1
02.02.2021 «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний 1
26.11.2020 Российские разработчики представили систему Fedot для моделирования процессов 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 2
29.10.2020 Эволюция Excel: у пользователей появится возможность задавать новые типы данных 1
23.09.2020 ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
16.03.2020 Пакет Wolters Kluwer Health Language интегрирован в решение SAS Real World Evidence 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
05.02.2020 «Клиника Фомина» начала использовать блокчейн для ЭКО 1

Публикаций - 158, упоминаний - 222

Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 21
Галактика - Корпорация 1077 10
Ростех - Ростехнологии 2532 4
Huawei 3222 3
Intel Corporation 11262 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Барс груп 499 1
Xiaomi 1095 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Геном эксперт - Геномед 1 1
Самолёт ГК 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Президент Российской Федерации 3770 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 5
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1
Collaboration - Совместная работа 2443 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 1
Data monetization - Монетизация данных 550 1
Электротехника - инвертор 16 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 34 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 2
Merlion MerliOnCloud 35 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
Yandex DataSphere 8 1
Ахмеров Тимур 85 1
Мартынов Алексей 7 1
Гусев Александр 28 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 2
Млечный Путь - Наша Галактика 477 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 33
Физика - область естествознания 889 11
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
CNews Инновация года - награда 41 1
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
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