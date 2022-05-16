Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Генетика Генетическая информация Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий Национальная база генетической информации
Публикаций - 158, упоминаний - 222
Генетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 22497 21
|Галактика - Корпорация 1077 10
|Ростех - Ростехнологии 2532 4
|Huawei 3222 3
|Intel Corporation 11262 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
|Барс груп 499 1
|Xiaomi 1095 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
|Геном эксперт - Геномед 1 1
|Самолёт ГК 216 1
|Python - Высокоуровневый язык программирования 486 3
|ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 2
|Merlion MerliOnCloud 35 1
|Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
|Yandex DataSphere 8 1
|Ахмеров Тимур 85 1
|Мартынов Алексей 7 1
|Гусев Александр 28 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
|Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 2
|Млечный Путь - Наша Галактика 477 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184122, в очереди разбора - 963009.
Создано именных указателей - 77841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru