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Генеральный директор



06.07.2020 Денис Голещихин возглавил объединенную розничную сеть «Ростелекома» 1
03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 1
16.06.2020 Clover вынесла разработку платформ в отдельную компанию Factory5 1
15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 1
11.06.2020 Сбербанк купил главного конкурента «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» 1
04.06.2020 «Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД 1
29.05.2020 Сбербанк открыл собственную компанию-трейдера в Швейцарии 1
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
06.05.2020 Онлайн-кинотеатр Ivi усилил команду менеджмента 1
21.04.2020 Кристиан Кляйн остается на посту генерального директора SAP SE. Дженнифер Морган покидает компанию 1
20.04.2020 Назван новый гендиректор «Калугаприбора» 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 1
07.04.2020 Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве 1
07.04.2020 Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM 1
02.04.2020 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
30.03.2020 ВТБ и «Ростелеком» создали компанию для работы с большими данными 1
27.03.2020 В IBS сменился гендиректор 1
27.03.2020 В IBS назначен новый гендиректор 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
18.03.2020 Инновационные разработки «Юнитера Лабс» представили в Совете Федерации Председателю верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 1
03.03.2020 Фонд Insight Partners завершил сделку по приобретению Veeam за $5 млрд 1
07.02.2020 Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA 1
04.02.2020 В концерне «Автоматика» назначен первый заместитель гендиректора 1
04.02.2020 В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1
31.01.2020 В IBM меняется гендиректор. Джинни Рометти уходит, обрушив выручку компании на треть 1
27.01.2020 OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане 1
24.01.2020 SAP присоединилась к кампании CEO Carbon Neutral Challenge 1
20.01.2020 AMD усиливает руководящий состав 1
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1
09.01.2020 Вице-президент Сбербанка возглавил Sberсloud 1
10.12.2019 ВТБ создает собственную лайфстайл-платформу 1
04.12.2019 «Автоматика» создаст системы интеллектуального учета электроэнергии и диагностики оборудования для «Мечела» 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 1
28.11.2019 Цена акций «Яндекса» превысила исторический максимум 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 1
18.11.2019 В «Яндексе» радикально меняется структура управления. Сбербанк теряет «золотую акцию» 1
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 1

Публикаций - 125, упоминаний - 125
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176562, в очереди разбора - 984996.
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