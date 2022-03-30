Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75249
ИКТ 7047
Организации 5092
Ведомства 1257
Ассоциации 576
Технологии 2698
Системы 15727
Персоны 25042
География 1352
Статьи 945
Пресса 793
ИАА 551
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 777

Геймификация Игрофикация Геймизация Gamification



30.03.2022 Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением 1
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 1
08.10.2021 Центр дошкольного образования штата Огайо открывает программу мотивации сотрудников на основе блокчейна 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 1
30.07.2021 ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус» 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 1
28.07.2021 Accenture обновила приложение для адаптации удаленных сотрудников в офисе 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
25.05.2021 5 сайтов, которые помогут выучить английский 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 1
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas 1
16.12.2020 Контакт-центр Mango Office помогает оценить навыки операторов на линии 1
30.11.2020 Как повысить эффективность взаимодействия с клиентами во всех каналах 1
30.11.2020 SAS собрала идеи для использования аналитики и ИИ в «новой нормальности» 1
30.10.2020 Cloud4Y предоставила Gametation облачную платформу по ФЗ-152 1
29.10.2020 Российский производитель начал поставки детских обучающих гаджетов в Индию 1
22.10.2020 «М.Видео-Эльдорадо» проведет виртуальную выставку электроники на платформе многопользовательской онлайн-игры 2
08.10.2020 Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
13.08.2020 Университет 2035 и TalentTech запустили проект для обучения сотрудников компаний цифровым навыкам 1
23.07.2020 На платформе Mini Apps в «Вконтакте» появилось приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров 1
08.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал международную образовательную онлайн-платформу 1
06.05.2020 Экспертиза: сможет ли искусственный интеллект отменить ЕГЭ 1
09.04.2020 Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
29.01.2020 EdTech стартап Novakid привлек $1,5 млн раунд инвестиций 2
21.01.2020 В программе лояльности Сбербанка появилась возможность перевода бонусов между клиентами 1
16.01.2020 Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация 1
18.12.2019 Резидент «Сколково» построил виртуальный завод для «Норникеля» 1
11.12.2019 Mail.ru Group начала продажи ПО для создания корпоративных соцсетей 1
20.11.2019 «Манго Телеком» запустила сервис Wallboard 1
18.10.2019 «Билайн» и GoTech выбрали стартапы для тестирования в пилотной зоне 5G 1
10.10.2019 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год 1
17.07.2019 Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика 1
07.06.2019 Сбербанк и Росатом будут сотрудничать в сфере цифровых инноваций 1
07.06.2019 Подписано первое в России государственно-частное партнерство в области ИТ-технологий 1

Публикаций - 110, упоминаний - 119
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»